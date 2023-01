Man United leiht Weghorst, Mitroglou wechselt in die Kreisliga

Die Wintertransferzeit hat begonnen. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der nationalen und internationalen Fußballbühne und liefern...

Die Wintertransferzeit hat begonnen. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der nationalen und internationalen Fußballbühne und liefern euch sämtliche wichtige Eckdaten zu den fixen Übertritten in der kalten Jahreszeit.

Konstantinos Mitroglou

ST, 34, GRE | vereinslos – > SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

Der in Deutschland aufgewachsene, griechische Brecherstürmer Kostas Mitroglou beendet seine Profikarriere und wechselt in die deutsche Kreisliga! Nachdem er nach seinem Griechenland-Engagement bei Aris Saloniki ein halbes Jahr vereinslos war, schließt sich der 34-Jährige der SpVgg Rheurdt-Schaephuysen an und kickt somit nur noch „zum Spaß“. Mitroglou generierte im Laufe seiner Karriere Ablösesummen hin Höhe von knapp 42 Millionen Euro, erzielte in 65 Länderspielen für Griechenland 17 Tore und stürmte unter anderem erfolgreich für Olympiakos Piräus, Benfica Lissabon und Olympique Marseille.

Wout Weghorst

ST, 30, NED | Burnley FC – > Manchester United

Nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo nach Saudi-Arabien verpflichtete Manchester United den 19-fachen niederländischen Teamstürmer Wout Weghorst als Ersatz. Der 30-Jährige gehört dem Premier-League-Absteiger aus Burnley und war im letzten halben Jahr an Besiktas Istanbul verliehen, wo er neun Tore und vier Assists in 18 Partien beisteuerte. Davor kickte Weghorst für Wolfsburg und Alkmaar. Der 197cm große Stoßstürmer ist natürlich ein anderer Spielertyp als Ronaldo, soll aber für mehr Präsenz im Strafraum sorgen, nachdem sich United speziell dahinter und an den Flügeln ohnehin verbesserte. Eine Kaufoption auf Weghorst hält Manchester United Berichten zufolge nicht.

Georginio Rutter

ST, 20, FRA | TSG 1899 Hoffenheim – > Leeds United

Nach einem insgesamt enttäuschenden Herbst rüstet Leeds United noch einmal nach: Nachdem der von Jesse Marsch trainierte Klub zuvor bereits Maximilian Wöber aus Salzburg holte, kommt nun auch der 20-jährige Angreifer Georginio Rutter aus Hoffenheim. Der Franzose mit Wurzeln auf der Karibikinsel Martinique unterschrieb bis Sommer 2028 und kostet Leeds 28 Millionen Euro, wobei Boni die Ablöse sogar noch auf 40 Millionen hinaufschrauben könnten. Die TSG 1899 Hoffenheim hatte Rutter vor zwei Jahren um nur 750.000 Euro von Stade Rennes geholt und seitdem erzielte der Franzose in 64 Spielen elf Tore und acht Assists für die Sinsheimer.

Noah Mbamba

DM, 18, BEL | FC Brügge – > Bayer 04 Leverkusen

In unserer Serie über die größten Nachwuchstalente des Jahrgangs 2005 hatten wir erst vor wenigen Wochen den dominanten, defensiven Mittelfeldspieler Noah Mbamba vom FC Brügge vorgestellt. Nun wechselt der seit 5. Jänner 18-Jährige ein halbes Jahr nach Ablauf seines Vertrags in Brügge zu Bayer 04 Leverkusen und unterschreibt bis 2028. Der deutsche Klub musste nur 100.000 Euro Ablöse und die obligatorische Ausbildungsentschädigung berappen. Mbamba spielte zuletzt hauptsächlich für den Club NXT, also die zweite Mannschaft des FC Brügge in Belgiens zweiter Leistungsklasse. Für die Kampfmannschaft kam er auf 25 Einsätze. Im vergangenen Sommer hatte auch Borussia Mönchengladbach Interesse an einer Verpflichtung des 187cm großen Sechsers.