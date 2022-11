Megatalente Jahrgang 2005 (5): Roger Fernandes

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2005. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Roger Fernandes

RA, 16 (21.11.2005), POR/GNB – SC Braga

Morgen feiert Roger Fernandes seinen 17. Geburtstag. Er ist eines der vielen Megatalente aus Bissau, der Hauptstadt von Guinea-Bissau, das seit jeher einen lukrativen Scouting Pool für Klubs aus Portugal darstellt. Einerseits aus historischen Gründen, andererseits vor allem wegen der wegfallenden Sprachbarriere. Allerdings haben es nur die wenigsten als Supertalente angepriesenen jungen Kicker aus Guinea-Bissau geschafft.

Bei Roger Fernandes könnte dies anders sein. Schon seinen älteren Bruder Joelson Fernandes haben wir im Zuge einer früheren Serie über die größten Nachwuchstalente der Welt bereits vorgestellt. Während Joelson allerdings seit zwei Jahren eher stagniert, gilt Roger als das noch größere Talent. Der Teenager ist ein Linksfuß, der ursprünglich zumeist auf dem linken Flügel eingesetzt wurde, nun aber immer häufiger über rechts kommt, um dort seine Fähigkeiten als inverser Winger ausspielen zu können. Dank dieser flinken Einrückbewegungen, die bei ihm meist mit markanten Finten und Körpertäuschungen einhergehen, brachte er es mittlerweile in der Kampfmannschaft des SC Braga auf drei Tore in elf Kampfmannschaftseinsätzen.

Während sein Bruder Joelson bei Sporting Lissabon mit der größeren Konkurrenz zu kämpfen hat, könnten Rogers erste Karriereschritte beim etwas kleineren SC Braga einen entscheidenden Vorteil mit sich bringen. Hier ist der Druck geringer und Roger kann sich stressfreier entwickeln und vor allem daran arbeiten, seine Defizite Stück für Stück abzustellen. Momentan ist Roger nämlich ein klassischer Offensivspieler, der die Arbeit gegen den Ball und die Defensivarbeit noch vernachlässigt. Dass dies für viele Talente aus Guinea-Bissau auf lange Sicht ein Ausfallkriterium war, ist ihm aber natürlich bekannt.

Allerdings will nicht nur der SC Braga diesen Diamant schleifen: Auch Borussia Dortmund meldete sich bereits früh um eine Verpflichtung des erst 16-jährigen Flügelspielers an. Dass der Rückschritt in eine zweite Mannschaft in Deutschland oder gar eine U19-Elf für das Supertalent lukrativ genug ist, darf jedoch bezweifelt werden. Für die deutsche Bundesliga reicht das Gesamtpaket Roger Fernandes zum jetzigen Zeitpunkt wohl noch nicht, aber als einer der jüngsten Spieler unserer Serie über die Megatalente des Jahrgangs 2005 hat er noch ausreichend Zeit, sich für die ganz große Fußballwelt weiterzuentwickeln. Sein Vertrag in Braga läuft jedenfalls noch bis 2024.

Starpotential: 6 von 10