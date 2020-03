Die größten Nachwuchstalente der Welt: Joelson Fernandes

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das...

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das eine oder andere Jahr brauchen, um im Profifußball anzukommen. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Joelson Fernandes

LA, 17 (Jg. 2003), POR/GNB – Sporting Lissabon

Figo, Ronaldo, Nani und Quaresma schafften den Sprung aus der Sporting-Lissabon-Akademie in die große Fußballwelt. Experten sind sich einig, dass Joelson Fernandes der Nächste in diesem illustren Kreis sein wird. Im Februar feierte Joelson seinen 17.Geburtstag und mit 16 Jahren war der unbekümmerte Linksaußen bereits Stammspieler in der U23-Mannschaft der Hauptstädter. In der laufenden Saison brachte er es bisher auf fünf Tore in 28 Spielen.

Die guten Jungs aus Guinea-Bissau

Der extrem dribbelstarke und energische Joelson wurde in Guinea-Bissau geboren und zog mit seiner Familie im Kindesalter nach Lissabon. Schnell war klar, wie talentiert der Rechtsfuß für den linken Flügel ist und so spielte er schon im Nachwuchs von Sporting immer „eine Mannschaft höher“, was auch in den Nachwuchsauswahlen Portugals der Fall war. Momentan ist er aber altersgemäß Mitglied der U17-Nationalelf. Nach dem Bürgerkrieg in Guinea-Bissau Ende der 90er-Jahre wurde die soziale Situation im westafrikanischen Land prekär und in den frühen 2000er gab es als Folge einen größeren Auswanderungsstrom aus der ehemaligen portugiesischen Kolonie nach Portugal. Aktuell merkt man dies unter anderem an einer Fülle von guinea-bissauischen Topspielern in den Akademien der Lissaboner Klubs.

Flexibler Offensivspieler, aber mit Vorliebe „invers“

Die größten Stärken Joelsons sind seine Geschwindigkeit und gleichzeitige Ballkontrolle. Mit Vorliebe spielt der Youngster auf dem linken Flügel, um dort mit inversen Läufen zu punkten. Auch Halbfeldflanken und Chips in den Strafraum – mit dem rechten Fuß zum Tor hin – sind wichtige Stilmittel des jungen Flügelspielers, wenn er auf links zum Einsatz kommt. Allerdings kann Joelson auch als Rechtsaußen aufgeboten werden, um dort ein grundlinienlastigeres Spiel aufzuziehen. Auch als zweite Spitze oder alleiniger Konterstürmer wurde er bereits eingesetzt.

Barcelona bereits dran

Der 172cm große Offensivmann ist speziell aufgrund seines Tempos auf den ersten Metern und seines Trickreichtums schwer zu verteidigen. Momentan ist aber auch noch zu beobachten, dass er es noch zu oft übertreibt und nicht zielgerichtet genug agiert. Seine Konstanz zu verbessern wird der Hauptgegenstand seiner unmittelbar kommenden Entwicklung sein. Sporting sicherte sich jedenfalls bereits ab und stattete ihn mit einer Ausstiegsklausel von 45 Millionen Euro ab, was aber in Portugal üblich ist und nicht zwangsläufig heißt, dass diese Summe auch bezahlt werden muss. Sein Vertrag in Lissabon läuft noch bis 2022 und dass er diesen erfüllt ist unwahrscheinlich: Der FC Barcelona gilt bereits als heißester Kandidat für einen lukrativen Transfer des Sporting-Juwels, das aber noch etwas längere Zeit geschliffen werden muss. Wenn Joelson seine Abläufe und auch das Defensivspiel noch etwas verflüssigen kann, hat er das Potential ein Weltklassespieler zu werden. Gefühlsmäßig könnte es beim Jungen aus Guinea-Bissau aber noch etwas länger dauern, als bei anderen Spielern aus unserer Serie.