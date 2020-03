Die größten Nachwuchstalente der Welt: Ömer Beyaz

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das...

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das eine oder andere Jahr brauchen, um im Profifußball anzukommen. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Ömer Beyaz

OM, 16 (Jg. 2003), TUR – Fenerbahce Istanbul

Der Linksfuß Ömer Faruk Beyaz gilt in der Türkei als absolutes Megatalent. Kurz vor seinem 16.Geburtstag debütierte der Spielmachertyp für die türkische U17-Nationalelf und erzielte seitdem fünf Tore in zehn Spielen. Zuvor war er auch in den jüngeren Nachwuchsauswahlen stets die prägende Figur. Was der 16-jährige Yusuf Demir für Rapid ist, ist Ömer Beyaz für Fenerbahce.

Technik wie die Allergrößten

Beyaz ist ein perfekter Techniker für die Zehnerposition, findet sich speziell in flachen 4-3-3-Variationen aber auch gut als aus der Etappe kommender Achter zurecht. Seine enge Ballführung und außergewöhnliche Technik sorgen dafür, dass er nur sehr schwer zu verteidigen ist. Sein landläufig bekannter „Signature Move“ ist das Überheben des Gegners mit gleichzeitiger Pirouette, wie man auch im untenstehenden Video immer wieder sehen kann.

Bereits zweimal auf Fenerbahce-Bank

Aktuell spielt Beyaz hauptsächlich für die U19-Mannschaft von Fenerbahce, allerdings saß er auch schon zweimal auf der Bank der Kampfmannschaft. Gerade in einer Zeit, in der es der „Ersten“ von Fenerbahce an Leichtig- und Selbstverständlichkeit fehlt, forderten zahlreiche Fans sein Debüt, um neue Impulse ins Spiel der Blau-Gelben zu bringen. Dazu kam es vorerst noch nicht, aber dennoch ist der erste Einsatz nur eine Frage der Zeit.

In Ballbesitz bereits weit genug für die Süper Lig

Naturgemäß hat man in Istanbul noch ein wenig die Sorge, wie sich Beyaz aktuell in der körperlich anspruchsvollen Süper Lig durchsetzen würde. In Ballbesitz sollte der Jungstar jedenfalls schon so weit sein und alleine mit seinen Tempodribblings und der Fähigkeit einerseits den entscheidenden Lochpass zu spielen und andererseits mit seinem starken linken Fuß selbst abzuschließen, kann er einen Unterschied zugunsten von Fenerbahce ausmachen. Vor dem Spiel gegen den Ball und dem zu verrichtenden Laufpensum steht auch wegen seines sehr jungen Alters noch ein Fragezeichen – allerdings trainiert Beyaz bereits immer wieder mit der Kampfmannschaft und sollte Monat für Monat konstanter werden, weshalb wir diesen Spieler spätestens im Herbst – dann 17 Jahre alt – in der „Ersten“ von Fenerbahce oder sogar einem anderen, internationalen Topklub sehen.

Weltklubs umwerben Beyaz

Dass Beyaz niemals zum Leistungsträger bei „Fener“ wird, ist auch denkbar. Der Zehner wird derzeit unter anderem von Real Madrid, dem FC Barcelona und Bayern München umworben. Ein konkretes Angebot von Manchester United hat der junge Türke bereits abgelehnt. Immerhin sagt man in Spanien über den 171cm großen Spielmacher, dass er besser sei als Barcelonas Shooting Star Ansu Fati…