LASK-Fans: „Chancenlos wie ein blauäugiger Aufsteiger“

Der LASK verlor gestern gegen den TSV Hartberg mit 1:3 und konnte dadurch Rapids Nullnummer gegen den SK Sturm nicht ausnutzen. Darüber hinaus gab es wie erwartet von den Fans aufgrund der ausgesprochenen Stadionverbote einen Stimmungsboykott, der auch in den kommenden Partien fortgesetzt werden soll, sollten diese nicht aufgehoben werden. Keine einfachen Zeiten für die Oberösterreicher. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur derzeitigen Lage sagen.

LASK1965: „Einfach ein Klassiker: „Der Sieg gegen RB Salzburg hat in der Trainingswoche für eine lockere Stimmung gesorgt, blablabla…“ und dann kommt Hartberg daher und zerlegt uns mit einfachsten Mitteln. Es wird Zeit, dass die Mannschaft wieder eine klare Struktur bekommt und man im Einklang mit den Fans auch wieder für Sternstunden auf der Gugl sorgen kann. Momentan ist das seit vielen, vielen Jahren in Sachen Stimmungslage der absolute negativ Höhepunkt. Hat schon lange nicht mehr so wenig Spaß gemacht. Kommt unser CEO nicht langsam in die Gänge, wird sich die Negativspirale weiterdrehen. Ohne einem Schritt auf die Fans zu, sehe ich keine Chance da raus zu kommen.“

lasso: „Hartberg technisch mindestens zwei Klassen stärker als wir. Ein Lehrbeispiel, wie man sich von hinten gefährlich in die Spitze kombiniert.“

Much1: „Bis auf die ersten 15 Minuten ein inferiorer Auftritt. Die Hartberger ließen uns heute aussehen wie einen blauäugigen Aufsteiger, so chancenlos warn wir.“

UdoH: „Mich überrascht das Ergebnis nicht wirklich. War eine typische LASK-Hartberg Partie mit dem Unterschied, dass die Steirer heute sehr effektiv waren. Ist sehr bitter, weil wir die Chance hatten uns nach hinten abzusichern und jetzt sogar noch um den Europacup zittern müssen. Dennoch fand ich die Leistung heute nicht so schlecht, wie sie dargestellt wurde. Ebenso wenig wie das letzte Woche eine Glanzleistung war. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mit meiner Meinung alleine bin und so blöd es klingen mag: Beide Spiele waren eine durchschnittliche Leistung mit einem Gegner der unterperformt hat und einem der seine Leistung abgerufen hat. Meiner Meinung nach wurden auch beide Spiele über den Spielverlauf entschieden- Hartberg hat heute genau das gemacht, was uns gegen Salzburg zum Erfolg geführt hat. Nach dem 0:1 war ich noch halbwegs zuversichtlich, mit dem 0:2 war klar, dass es schwierig wird. Dass sich das Team nicht aufgegeben hat sollte selbstverständlich sein, hat mir dennoch gefallen…Aber ja, am Ende zählt das Ergebnis – und die Hartberger haben nicht unverdient gewonnen. Ich befürchte auch, dass wir nächstes Jahr international nicht vertreten sein werden und da Hartberg und dem beiden Wiener Vereinen den Vortritt lassen müssen. Pervers ist dann nur, dass Hartberg seine EC-Spiele in unserem Stadion austragen wird.“

Das_Zebra_vom_ASK_ „Die Früchte der Arbeit der Vereinsführung. Miserable sportliche Leitung und unterirdisches Management. Resultat: Man verliert verdient daheim 1:3 gegen Hartberg mit Friedhofstimmung – bis auf den Support der Steirer natürlich. Ich hoffe, dass sich einige Sponsoren im VIP Bereich richtig ärgern, weil sie ihre geladenen Wirtschaftspartner so bestimmt nicht begeistern können.“

Urfahraner: „Wow das war heute ein Klassenunterschied. Wäre Hartberg heute effektiv gewesen, wäre es noch deutlich höher ausgegangen. Wir im Grunde aus einer Irgendwas-Aktion glücklich zum Anschluss. Sallinger hatte absolut nichts zu tun. Fußballerisch für mich Wahnsinn, langsamerer Spielaufbau ist eigentlich gar nicht möglich. Dazu stell ich mir schon die Frage, wieso wir nicht einmal im Spiel die Flügel auf richtiger Positionierung probieren. Leider hochverdiente Niederlage.“

Chrisu6: „Hartberg besser und zudem haben wir ihnen wie immer schön in die Karten gespielt. Wir können einfach nichts gegen deren Umschaltspiel machen. Zumindest nichts was das schon frühzeitig unterbindet. Am schönsten war das Beispiel, wo Hartberg von hinten raus, also vom Tormann bis hin zu einer gefährlichen Aktion nach vorne kombinieren konnte und wir trotz Pressing immer zu große Räume ließen.“

Traunseelaskler: „Defensiv inferior; abgesehen davon nur der einsatzwillige Flecker in Ordnung.“

