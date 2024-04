Austria-Fans: „Das beste Spiel von uns im Jahr 2024“

Die Wiener Austria gewann das Heimspiel gegen die WSG Tirol mit 3:0 und baute damit den Vorsprung in der Tabelle des unteren Playoffs aus....

Die Wiener Austria gewann das Heimspiel gegen die WSG Tirol mit 3:0 und baute damit den Vorsprung in der Tabelle des unteren Playoffs aus. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

veilchen27: „Seit dem Derby nicht mehr verloren, 15 Punkte aus den letzten sieben Spielen, rund 200 Minuten ohne Gegentor, zwei souveräne Siege in Folge, Gruber und Fitz wieder in Form, Holland und Wels als Newcomer des Aprils, Guenouche und Plavotic endgültig in Wien angekommen. Passt. Geht in die richtige Richtung. Weiter so.“

forzaviola84: „Souveräne Partie, einige schöne Kombinationen. Optisch sicher das beste Spiel seit Monaten.“

KindausFavoriten: „Schon bemerkenswert, wie das annähernd wie Austria-Fußball aussehen kann, wenn man in der Kreativabteilung einfach nur die technisch besten Spieler aufstellt, die wir zu bieten haben. Sind zwar bis auf Wels alles „Zwergerln“, aber dafür können sie halt kicken. Beunruhigend war nur, wie alle, die am hinten Herumspielen beteiligt waren (Früchtl, Handl, Plavotic, Galvao, Krätzig) in der ersten Halbzeit regelmäßig die Geschwindigkeit von Diarra und das Naserl von Taferner unterschätzt haben und auf dem nassen Platz durch zu geringe Passgeschwindigkeit immer wieder einen Kollegen in eine schwierige Situation gebracht haben. Taferner und Sulzbacher sind mir überhaupt ordentlich auf die Nerven gegangen, weil sie gefühlt an jeder Situation beteiligt waren, die eine gute Aktion von uns gestoppt hat und dann für uns so etwas wie Gefahr erzeugt hat. Warum man aber den Tirolern bescheinigt, dass sie „auch Fußball spielen wollen“, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Die gehen halt aggressiv drauf, rennen wie verrückt und spielen ansonsten einfach jeden Ball weit auf den am weitesten vorne platzierten Mitspieler und hoffen, dass sich daraus eine Chance oder zumindest eine Standardsituation (inklusive Einwurf von Sulzbacher) ergibt. Mir kam das ziemlich nordirisch vor, also das Gegenteil von Fußballspielen.“

zico74: „Mit Fitz, Krätzig, Guenouche und Wels ist es einfach wieder schön Austrianer zu sehen, die gemeinsam etwas mit dem Ball anfangen können. Dazu Plavotic, Handl und Galvao auch mit einem souveränen Auftritt.“

seldom: „Gutes Spiel von uns mit einigen sehr ansehnlichen Kombinationen. Wels sollte sich jetzt einmal seinen Platz in der Startelf gesichert haben, gefällt. Auch erfreulich, dass Pazourek wieder zu einem Einsatz gekommen ist, auch wenn ich mir seine Einwechslung schon etwas früher gewünscht hätte.“

maxglan: „Schöner Sieg, bestes Spiel 2024…“

aragorn: „Das Spiel war schon recht unterhaltsam. Einige sehr schöne Kombinationen. Wels fand ich ganz, ganz stark. Und auch Holland hat meines Erachtens eine sehr gute Partie gespielt. Ich fand es auch sehr gut, dass Gruber noch aufgelegt hat, Muki braucht das offenbar wie eine Bissen Brot. Und unsere zwei langen Verteidiger sind wohl das maximale Paket aus Kopfballstärke und Sicherheit am Ball, das für uns realistisch möglich ist. Wattens war aber auch ein dankbarer Gegner. Die ersten im unteren Playoff daheim, die nicht nur zu zehnt in der eigenen Hälfte stehen. Wären sie hinten gestanden wie Lustenau und Blau Weiß Linz, wäre es womöglich wieder sehr zach geworden.“

Altes Landgut: „Najo, man muss zufrieden sein. Drei Tore aus dem Spiel heraus erzielt, das muss eine kleine Ewigkeit her sein, wann es das das letzte Mal gab. Beim Stand von 2:0 hatten wir halt ein bissi Dusel, dass Wattens nicht den Anschlusstreffer erzielt hat, denn sonst wären wir wahrscheinlich wieder in Schwierigkeiten geraten. Aber egal. Sogar Muki konnte heute das Spielgerät im Tor unterbringen, bravo!“

Violettesbluat: „Souveräner Heimsieg! Tore wie in der Stadthalle. Da sieht man was es ausmacht, wenn man auch von der Bank eine gewisse Qualität bringen kann.“

echter-austrianer: „Der Wattener Sportgemeinschaft souverän die Grenzen aufgezeigt. Drei Tore aus dem Spiel. Bester Mann Früchtl, absolut fehlerlos.“

hope and glory: „Phasenweise eine sehr gute Leistung. Drei sehr schöne Tore erzielt und wichtige drei Punkte eingefahren. Gouenuche weit besser als Polster, Gruber wieder in Form, Fitz auch wieder in Form, Muki mit einem Tor. Handl gewohnt stark, aber auch ein Lob an Plavotic! Spielt das brav herunter! Keiner verletzt, keiner gesperrt. Ab nach Innsbruck.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 3:0-Sieg der Wiener Austria gegen die WSG Tirol.