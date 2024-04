Scouts aus drei Top-Ligen: Wird Boakye nächster Top-Transfer des WAC?

Bereits im Winter verkaufte der Wolfsberger AC einen seiner Top-Offensivspieler Mohamed Bamba teuer nach Frankreich. Im kommenden Sommer könnte der nächste Geldregen auf die...

Bereits im Winter verkaufte der Wolfsberger AC einen seiner Top-Offensivspieler Mohamed Bamba teuer nach Frankreich. Im kommenden Sommer könnte der nächste Geldregen auf die Lavanttaler warten: Erwartungsgemäß steht Augustine Boakye bei mehreren internationalen Klubs hoch im Kurs.

Seit drei Spielen hat der WAC keinen Treffer mehr erzielt – auf einen Sieg wartet die Mannschaft von Manfred Schmid bereits seit Ende Februar (damals 1:0 beim LASK). Das liegt auch daran, dass die Kärntner mit Ausfällen in der Offensive zu kämpfen haben und auch den Abgang von Mohamed Bamba im Angriff nicht passend kompensiert haben.

Interesse aus drei Top-Ligen

Augustine Boakye fehlte in den letzten beiden Partien aufgrund eines Muskelfaserrisses im Adduktorenbereich, wird auch heute im Heimspiel gegen Austria Lustenau fehlen und voraussichtlich auch darüber hinaus ausfallen. Wie die „Krone“ am Freitag berichtete, war zuletzt eine ganze Armada an Scouts angerückt, um Boakye zu beobachten.

Unter den Interessenten für den 23-jährigen Ghanaer, der in der laufenden Saison auf allen vier Offensivpositionen eingesetzt wurde, sollen die französischen Klubs Lille und Auxerre, die Serie-A-Teams Bologna und Torino, sowie der spanische Aufstiegsaspirant Espanyol sein.

In der laufenden Saison kam Boakye auf 25 Pflichtspiele, in denen er sechs Tore und neun Assists beisteuerte. Im Frühjahr läuft es für den Offensivmann allerdings noch nicht nach Wunsch und seit dem Abgang seines kongenialen Partners Bamba kam er nur auf ein Tor und zwei Assists.

Langfristiger Vertrag in Wolfsberg

Dennoch hat der Linksfuß erwartungsgemäß Begehrlichkeiten geweckt. Für den WAC und die Vereinskasse eine gute Nachricht, denn Boakye hat beim Tabellenzweiten der Qualifikationsgruppe noch einen Vertrag bis Sommer 2027.

Der 178cm-Mann, den der WAC im Sommer 2021 direkt vom ghanaischen Klub West African Football Academy (WAFA) holte, wird also über den Sommer hinaus nur schwer zu halten sein – die Wolfsberger dürfen sich allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit über einen neuerlichen Geldregen freuen. Insgesamt brachte es Boakye für den WAC auf 11 Tore und 13 Assists in 49 Pflichtspielen.