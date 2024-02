Die Champions League startet ins Jahr 2024

Nachdem am Wochenende der Ball in der heimischen Liga rollte, erwacht nun auch die Champions League aus dem Winterschlaf. Heute und morgen finden die...

Nachdem am Wochenende der Ball in der heimischen Liga rollte, erwacht nun auch die Champions League aus dem Winterschlaf. Heute und morgen finden die ersten Paarungen in der Königsklasse statt, in einer Woche wird das Achtelfinale dann fortgesetzt. Wir wollen euch auch dieses Jahr eine kompakte Vorschau zu den Spielen liefern.

RB Leipzig – Real Madrid

Dienstag, 13.02. 2024, 21:00 Uhr

In der Gruppenphase konnten sich die Star-Mannschaften noch den einen oder anderen Aussetzer erlauben. Nun wird es aber so richtig ernst, denn ein Ausscheiden im Achtelfinale der Champions League käme für einige Teams einer großen Blamage gleich. Dies trifft sicherlich auf Real Madrid zu, das in der Meisterschaft so richtig Selbstvertrauen tanken konnte, ehe es gegen den deutschen Bundesligisten los geht.

Real Madrid feierte am Wochenende einen 4:0-Sieg gegen Girona, den hartnäckigsten Verfolger der Madrilenen. Nach diesem Kantersieg befinden sich die Königlichen mit fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Leipzig kam am Wochenende im Auswärtsspiel gegen RB Leipzig nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus und liegt aktuell auf Platz 5 in der Tabelle der deutschen Bundesliga.

Am Wochenende stand mit Xaver Schlager nur ein österreichischer Legionär in der Startaufstellung der Leipziger, da Seiwald und Baumgartner erst später von der Bank ins Spiel kamen. Schlager wird auch gegen Real Madrid auflaufen und Seiwald darf sich ebenfalls Chancen auf einen Platz ausrechnen, da er eventuell statt Kampl starten wird. Christoph Baumgartner wird voraussichtlich zunächst wieder auf der Ersatzbank sitzen, da die vier Offensivpositionen mit Sesko, Openda, Olmo und Xavi Simons sehr stark besetzt sind.

Die Leipziger können fast aus dem Vollen schöpfen, da mit Amadou Haidara nur ein Spieler aufgrund verletzungsbedingt fraglich ist. Willi Orban, der verletzungsbedingt die Gruppenphase verpasste, wäre wieder fit. Anders sieht es bei den Gästen aus, wo neben dem Langzeitverletzten David Alaba auch Starspieler Jude Bellingham fehlen wird, der sich beim 4:0-Sieg gegen Girona eine Knöchelverletzung zuzog. Thibaut Courtois, Éder Militão und Antonio Rüdiger sind ebenfalls nicht dabei, Nacho ist fraglich.

FC Kopenhagen – Manchester City

Dienstag, 13.02. 2024, 21:00 Uhr

Im Parallelspiel sind die Favoritenrollen noch klarer verteilt. Pep Guardiola trifft auf den FC Kopenhagen, für den der Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse schon ein großer Erfolg ist. Die Dänen haben einen großen Nachteil gegenüber dem Premier-League-Klub, denn das Spiel gegen City ist das erste Pflichtspiel für die Mannschaft von Jacob Neestrup.

Der FC Kopenhagen spielte eine bärenstarke Gruppenphase und feierte einige schöne Erfolge. Die Dänen starteten mit einem Unentschieden im Auswärtsspiel gegen Galatasaray und verloren anschließend zuhause trotz Führung knapp gegen den FC Bayern München mit 1:2. Nach einer 0:1-Niederlage im Auswärtsspiel gegen Manchester United, bei der man tief in der Nachspielzeit einen Elfmeter verschoss, folgte ein spektakulärer 4:3-Sieg gegen die Engländer im Heimspiel, obwohl Ex-Sturm-Angreifer Rasmus Højlund die Gäste mit einem Doppelpack mit 2:0 in Führung brachte. Es folgte ein 0:0 im Auswärtsspiel gegen den FC Bayern München und schlussendlich ein 1:0-Heimsieg gegen Galatasaray. Das Tor im letzten Spiel erzielte Lukas Lerager, der in der letzten Minute die gelb-rote Karte sah und gegen Manchester City deshalb fehlen wird. Kopenhagen schloss die Gruppe auf Platz 2 vor Galatasaray und City´s Stadtrivalen United ab.

Neben Leranger müssen Davit Khocholava und Theo Sander passen, während Birger Meling noch fraglich ist. Bei den Gästen aus Manchester sind Gvardiol und Kovacic fraglich. Manchester City hat einen Lauf und gewann die letzten zehn Partien. Die letzte Niederlage fand am 6.12. 2023 statt, als man sich Aston Villa mit 0:1 geschlagen geben musste.

