Rasmus Højlunds Bruder beim SK Sturm im Gespräch

In dänischen Medien kursiert eine Meldung, die die Fans des SK Sturm Graz aufhorchen lassen wird. Die Blackies sollen nämlich an Rasmund Højlunds Bruder Emil Interesse zeigen. Der 19-jährige Mittelstürmer steht aktuell beim FC Kopenhagen unter Vertrag.

Die Verpflichtung und der anschließende Verkauf von Rasmus Højlund war in sportlicher und finanzieller Hinsicht ein Meilenstein für den SK Sturm. Der physisch starke Däne, der um rund zwei Millionen Euro vom FC Kopenhagen nach Graz wechselte und bereits nach 21 Pflichtspielen für den SK Sturm, in denen er zwölf Tore und vier Assists beisteuerte, um insgesamt rund 20 Millionen Euro an Atalanta Bergamo weiterverkauft wurde, erzielt mittlerweile für Manchester United seine Tore.

Nach einer Anlaufphase kam der Angreifer voll in der Premier League an und erzielte in seinen letzten fünf Einsätzen jeweils einen Treffer! Erst gestern gelang ihm der 2:1-Siegtreffer im Spiel gegen Aston Villa. Der Däne absolvierte bis dato 29 Pflichtspiele für den englischen Traditionsklub und erzielte dabei elf Tore und zwei Assists.

Rasmus hat zwei jüngere Brüder, die ebenfalls Fußball spielen. Die 19-jährigen Emil und Oscar sind Zwillinge und stehen, wie ehemals ihr großer Bruder, beim FC Kopenhagen unter Vertrag. Während Oscar im zentralen Mittelfeld spielt, agierte Emil so wie sein großer Bruder als Stürmer.

Emil kam heuer auf einen Kurzeinsatz für die Kampfmannschaft des FC Kopenhagen in der dänischen Superliga und erzielte ansonsten in sieben Youth League Spielen und vier U19-Partien jeweils vier Tore.

Emil Højlunds Vertrag läuft im Dezember 2024 aus und Sturm-Sportdirektor Andreas Schicker scheint seine Fühler nach dem Talent ausgestreckt zu haben. Gegenüber der dänischen Zeitung Tipsbladet berichtet er:

„Ich habe mit den Verantwortlichen im Hintergrund Kontakt aufgenommen, und wir haben in aller Ruhe über Emil und Oscar gesprochen. Er hat ein etwas anderes Profil als Rasmus, aber er hat seine Qualitäten. Aber es ist noch nichts Konkretes, abgesehen von den Kontakten.“

Die Zeitung schreibt zudem, dass Emil schon einmal in Graz war und den SK Sturm besuchte. Damals handelte es sich allerdings um einen Familienbesuch, da sein Bruder Rasmus damals bei den Blackies unter Vertrag stand