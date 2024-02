LASK-Fans: „Wir sind vor dem Tor noch zu umständlich…“

Der LASK trennte sich gestern von Austria Klagenfurt mit einem 2:2-Unentschieden. Wir wollen uns ansehen was die LASK-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen? Alle...

Der LASK trennte sich gestern von Austria Klagenfurt mit einem 2:2-Unentschieden. Wir wollen uns ansehen was die LASK-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Traunseelaskler: „Die erste Halbzeit war nicht gut, insbesondere natürlich defensiv. Da hätten die Klagenfurter in Führung gehen müssen. Nichtsdestotrotz hatten auch wir unsere Chancen, negativer Höhepunkt war natürlich die miserabelst ausgespielte 4-vs-1-Situation. Mit der zweiten Hälfte bin ich persönlich sehr zufrieden. Genau so stelle ich mir das gegen tiefstehende Gegner vor! Im Grunde genommen haben wir abgesehen vom Andrade-Fehler nichts zugelassen, zudem spielerisch fast im Minutentakt Chancen kreiert – etwas, das uns im Herbst nicht gelungen ist. Leider war die Chancenverwertung stark ausbaufähig – und wenn dann der Abschluss mal passte war halt Menzel oder der VAR zur Stelle. Positiv, dass man sich nach dem Nackenschlag zum 1:2 nicht hängen gelassen hat und es so am Ende doch noch immerhin der eine Punkt wurde. Zusammenfassend ist das Ergebnis natürlich nicht zufriedenstellend, die Leistung in Hälfte zwei war aber für mich persönlich absolut in Ordnung und ein deutlicher Fortschritt zur Herbstsaison!“

JochenGierlinger: „Heute an der Chancenverwertung gescheitert. Alleine Ljubicic muss da drei bis vier Tore machen. Dadurch, dass er sich die Kugel immer auf den Linken legen muss verliert er zu viel Zeit. Da müsste er schon noch dran arbeiten.“

Bohemian Flexer: „Der unbekümmerte Ljubicic von damals fehlt mir schon sehr, sobald ein Stürmer vor dem Tor zum Überlegen beginnt, ist es meist zu spät.“

MitleserSW: „War insgesamt ein gutes Spiel. Von Klagenfurt in Halbzeit 1, vom LASK in Halbzeit 2, vor allem das Powerplay bis zum nicht gegeben Führungstreffer. Dann ist es eben blöd gelaufen, der Freistoß die einzige Offensivaktion und der geht dann perfekt rein. Zum Glück dann noch der verdiente Ausgleich.“

Neunzehnnullacht: „Ein Dreier ist es heute nicht geworden. Da muss man noch einiges an Arbeit zulegen meine Herren. Ljubicic ist auffällig nervös vor dem Tor.“

Captain_Spaulding: „Grundsätzlich nicht unzufrieden mit der Leistung, wie schon geschrieben ein denkbar ungünstiger Spielverlauf. Vor dem Tor sind wir leider meistens zu umständlich gewesen. Da noch einmal ablegen, dort noch ein Haken, da noch einmal querlegen, anstatt einfach mal abzuziehen. Da hoff ich, dass man etwas zielstrebiger wird.“

Chrisu6: „Was willst da noch sagen. Am Anfang vogelwild, Luckeneder unpackbar schlecht. Hat sich aber dann etwas gesteigert. Nach vorne hin waren da viele gute Szenen, wobei der letzte Pass oft nicht ankommt. 90% der Stanglpässe beim Gegner. Das gibt´s einfach nicht, scheinbar sind da die Positionen der eigenen Spieler nicht klar, oder wie kann das sonst so sein? Ljubicic unglücklich. teilweise zu kompliziert. Aber warum nimmt der Trainer den Spieler runter, der eigentlich gut im Spiel war. Kone hat das Spiel definitiv nicht beleben können.“

lasso: „Dass dieses Ergebnis einen gewissen Spielraum für Unzufriedenheit offenlässt, kann ich nachvollziehen. Wo ich gar nicht mitgehe ist, dass die Leistung (zu) kritisch gesehen wird. In Sachen Lösungsfindung und Kreativität mit Ball die mit Abstand beste Saisonleistung. Selbst in der defensiv inferioren ersten Halbzeit konnten sich zahlreiche gefährliche Halb- und Top-Chancen erarbeitet werden. Wenn ich hier an die bisherigen Heimleistungen denke hatten wir heute mehr offensive Durchbrüche als gegen Altach, im Derby, Hartberg und Wattens zusammengerechnet.“

bergfexla: „Ziereis ist in der Innenverteidigung der Fels in der Brandung. Andrade ist irgendwie immer für einen Schnitzer gut. Talovierov ist eher ein Sechser und für Luckeneder scheint es, schwer zu werden. Wiesinger, Letard und Twardzik scheinen überhaupt keine Rolle zu spielen. Bei einer Dreierkette hast somit nur vier Spieler zur Verfügung. Die Amas hatten letztes Jahr mit Wimhofer und Oberleitner ein bockstarkes, sehr junges Innenverteidigerduo bei den Amateuren, die man verliehen oder abgegeben hat. Die könnte man jetzt im Hintergrund sehr gut gebrauchen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der LASK-Fans nach dem 2:2-Unentschieden gegen Austria Klagenfurt.