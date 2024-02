Rapid-Fans: „Verdienter Arbeitssieg gegen direkten Konkurrenten“

Der SK Rapid gewann gestern das Auswärtsspiel gegen den Wolfsberger AC mit 2:0 und machte damit den ersten Schritt im Jahr 2024 Richtung oberes...

Der SK Rapid gewann gestern das Auswärtsspiel gegen den Wolfsberger AC mit 2:0 und machte damit den ersten Schritt im Jahr 2024 Richtung oberes Playoff. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Silva: „Erste Hälfte war nach dem gar nicht so schlechten Start ziemlich schwach. WAC war in der Phase dominant, aber zum Glück nicht wirklich mit zwingenden Chancen. Zweite Hälfte war besser, wobei man abseits von den ersten paar Minuten erst wenige Minuten vor dem 2:0 dann auch wirklich zu Chancen gekommen ist. Ab dem 2:0 hatte man dann alles im Griff und hätte das auch noch deutlicher machen können. Wir haben im Herbst genug Spiele mit einer besseren spielerischen Leistung nicht verdient gewinnen können. Heute hat man mit einer sicher ausbaufähigen Leistung am Ende des Tages hochverdient gewonnen. Vielleicht war das der Anfang einer Phase, in der sich die Ergebnisse den Leistungen am Platz angleichen. Wenn dem so ist, dann wird man ins obere Playoff kommen.“

Lichtgestalt: „Schwierige Partie, nach dem Elfer ist echt wenig gegangen und mit ein bissl Pech macht der WAC den Ausgleich. zweite Halbzeit ein wenig besser, nach dem zweiten Tor souverän. Insgesamt noch viel Luft nach oben. Aber: wir haben in Wolfsberg schon schlechter ausgeschaut. Drei ganz, ganz wichtige Punkte.“

TheMichii: „Verdammt wichtiger Sieg. Gewisse Verbesserungen merkt man schon. Auswärts beim WAC unter diesen Bedingungen ist natürlich kein Leckerbissen zu erwarten.“

Phil96: „Schweres Auswärtsspiel, schlussendlich recht souverän gewonnen, hinten wenig zugelassen und wieder zu null gespielt und das Bundesliga-Debüt von Zivkovic gab es noch oben drauf. Was will man mehr? Ja, spielerisch wars teilweise keine Offenbarung, gerade die Schlussphase der ersten Hälfte war nicht gut, aber auf dem Rasen bei dem Wetter ist das auch keine Überraschung. Positiv für mich Mayulu, sowohl mit dem Tor als auch mit einigen wirklich guten Aktionen in der zweiten Hälfte, Grüll sowieso überragend, Querfeld und Hofmann hinten mit einer recht trockenen Partie und Hedl war immer da, wenn er gefordert war. Negativ zu erwähnen leider weiterhin die Form von Auer, mal schauen, ob wir da nicht bald mal Kongolo in der Startelf links hinten sehen. Jansson und Lang sind noch nicht wirklich angekommen, das darf aber eigentlich auch niemanden wundern, das wird in ein paar Wochen hoffentlich schon ganz anders ausschauen.“

Jackson: „Der WAC hat eigentlich auch einen echt starken, jungen Kader. Gegen die musst erst einmal gewinnen und somit bin ich voll und ganz zufrieden!“

dingo: „Ganz wichtig und in der 2. Halbzeit großteils souverän runtergespielt. Für Mayulu freut es mich, der Bursche braucht Erfolgserlebnisse wie einen Bissen Brot. Und besser Leo fehlt gegen Sturm als im Derby.“

hyks: „Für mich war der Sieg richtungsweisend. Er war sehr wichtig im Kampf um das obere Playoff. Grüll und Seidl für mich die besten gegen den WAC. Mayulu fast 75 Minuten unsichtbar, dann ist er im richtigen Moment da. Zwischenzeitlich hatte WAC gute Möglichkeiten, nach dem 0:2 war es das dann gewesen. Bitter leider die fünfte gelbe Karte für Poldi. Unnötiges Foul. Am Ende ein verdienter „Arbeitssieg“ gegen einen direkten Kontrahenten.“

Zidane85: „Defensiv lassen wir nicht sehr viel zu. Grüll wird sehr schwer zu ersetzen sein. Ein Vorbild in allen Belangen.“

Adversus: „Ganz wichtiger Auswärtssieg, besonders für Mayulu freut es mich.“

Ernesto: „Glanzloser Sieg von Rapid. Die Hollywood-Spiele sind vorbei, aber das macht auch Sinn, weil aktuell nur die Punkte zählen. Die zweite Halbzeit war dann aber doch deutlich besser und mit dem 2:0 war der WAC gebrochen. Die Punkte sind enorm wichtig. Das Tor von Mayulu war das Highlight am heutigen Tag.“

SandkastenRambo: „Das erwartet schwere Spiel. Nach dem Tor ist nicht viel gegangen. Hinten souverän alles wegverteidigt was zu verteidigen war und vorne in der zweiten Halbzeit dann doch noch den einen oder anderen Angriff auch zu Ende gespielt. Sehr wichtiger Sieg für das obere Playoff und vor allem für das Selbstvertrauen der Mannschaft. Denke langsam kann man erahnen wohin es mit Klauß gehen wird. Solide stehen und die Chancen nutzen, die man hat.“

Fox Mulder: „Ab der 25. Minute hat man dem WAC zu viele Räume zum Spielen überlassen. Zweite Halbzeit hat das dann aber wesentlich besser ausgesehen, da hat der Trainer in der Pause die richtigen Dinge angesprochen. Besonders freut es mich für den viel gescholtenen Mayulu. Hoffe er kann aus dem Treffer auch Selbstvertrauen in die nächsten Spiele mitnehmen.“

LiamG: „Drei Punkte sind am wichtigsten. Grüll zeigt, dass er uns nächste Saison fehlen wird. Mayulu macht ein Tor und Hedl stark wie immer. Passt schon so. Beim WAC haben wir schon schlechter ausgesehen.“

Grambamboli: „Spielerisch kein Leckerbissen. Aber das war auch nicht zu erwarten, dass es ein spielerisches Feuerwerk werden wird. Ganz wichtige 3 Punkte. Die Mannschaft hat es bis zum 2:0 ein wenig zu spannend gemacht. Aber morgen fragt niemand mehr danach. Die drei Punkte sind eingefahren und das ist was zählt!“

