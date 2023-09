RBS-Trainer Struber: „Austria Salzburg das Maß aller Dinge in der Westliga“

Am morgigen Dienstag, den 26. September 2023 geht es für den FC Red Bull Salzburg im UNIQA ÖFB Cup weiter. In der 2. Runde...

Am morgigen Dienstag, den 26. September 2023 geht es für den FC Red Bull Salzburg im UNIQA ÖFB Cup weiter. In der 2. Runde treffen die Roten Bullen ab 20:45 Uhr (live auf ORF 1) in der MGG ARENA in Grödig auf Austria Salzburg. Das Spiel wird von Schiedsrichter Alan Kijas geleitet.

Zwei Tabellenführer im Salzburger Derby

Beide Mannschaften gehen als Tabellenführer in dieses Cup-Match. Während die Roten Bullen an der Spitze der ADMIRAL Bundesliga liegen, steht Austria Salzburg mit sieben Siegen und zwei Remis an erster Stelle der Regionalliga West.

Trainer Gerhard Struber erklärt dazu: „Wir stehen gerade mitten in der Vorbereitung auf dieses Spiel und wissen, dass Austria Salzburg in der Westliga momentan das Maß aller Dinge ist. Wir wissen auch, was da auf uns zukommt und haben die Jungs entsprechend darauf eingestellt. Gleichzeitig sind wir aber ganz stark auf unseren Matchplan fokussiert, auf die Art und Weise, wie wir auftreten wollen. Es ist generell cool, dass wir derzeit so viele Spiele haben, wo wir unseren Burschen viel Spielzeit geben können. Morgen ist die nächste Chance dafür. Wir haben einen sehr professionellen Umgang und bereiten uns auf dieses Spiel so, wie auf alle anderen unsere Begegnungen vor. Wir wollen unbedingt die nächste Cup-Hürde nehmen. Mein Wunsch für morgen ist ein faires, sportliches Duell zwischen zwei Teams, die einen unterschiedlichen Weg gehen.“

Alexander Schlager ergänzt: „Die Zielsetzung für morgen ist ganz klar: Wir wollen in die nächste Cup-Runde kommen. Und dafür braucht es eine konzentrierte und gute Leistung. Darauf sind wir eingestellt. Natürlich ist das eine besondere Partie, das ist ganz klar. Es kommt ja nicht so oft vor, dass es diese Paarung gibt. Aber ich bin so eingestellt wie vor jedem anderen Spiel. Wir haben Ziele im Cup, die es zu erreichen gilt. Und dabei ist es egal, wer uns gegenübersteht. Ich will einfach gewinnen und in die nächste Cup-Runde einziehen.“

Personelles

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Fernando (Adduktoren), Bryan Okoh (Oberschenkel), Justin Omoregie (Rücken), Lukas Wallner und Moussa Yeo (beide Knöchel).

Auch Lucas Gourna-Douath (krank) und Maurits Kjaergaard (Fußverletzung) werden fehlen.

Ergebnisse im laufenden Bewerb

FC Red Bull Salzburg

1. Runde: SG SCU Ardagger/Viehdorf– FC Red Bull Salzburg 0:6 (0:3)

Tore: Konate (2), Dedic, Kjaergaard, Kameri, Kaltenbrunner (Eigentor)

SV Austria Salzburg

1. Runde: FC Wolfurt – SV Austria Salzburg 0:1 (0:1)

Tor: Alterdinger

Auslosung Achtelfinale

Die Auslosung der Achtelfinal-Paarungen findet im Anschluss des ORF-Livespiels FK Austria Wien gegen SK Rapid im Rahmen der ADMIRAL Bundesliga am Sonntag, den 01. Oktober um ca. 19.20 Uhr statt.