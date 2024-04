Sturm-Fans: „In dieser Phase ist es wurscht, WIE wir gewinnen!“

Sturm Graz darf nach dem 1:0-Heimsieg gegen den SK Rapid weiter vom Titel träumen. Wir haben die Reaktionen der Sturm-Fans im Austrian Soccer Board,...

Sturm Graz darf nach dem 1:0-Heimsieg gegen den SK Rapid weiter vom Titel träumen. Wir haben die Reaktionen der Sturm-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Vuibrett: „Schiri war mit seinen Karten sehr wohlwollend mit Rapid, aber seis drum…verdiente drei Punkte gegen das spielerisch ebenbürtige Rapid.“

Clemens701: „Wie immer gegen Rapid: Man spielt gegen 12 Mann. Schiedsrichter: Themenverfehlung in den letzten 20 Minuten, Nicht Genügend, setzen. Der ungeahndete Ellbogenschlag ist ein Skandal und Wettbewerbsverzerrung aus meiner Sicht.“

killver: „Rapid eigentlich mit einer richtigen Hosenscheißertaktik. Damit können wir gar nicht umgehen, schon bisschen enttäuschend unsere Leistung heute auch. Trotzdem, auch wenn mega lucky, verdient.“

Jaisinho: „3 Punkte nehmen, Mund abputzen und Geschenkkorb an Hedl. Cupfinale wird hart, wenn wir uns da nicht was einfallen lassen (im Bezug auf ein tief stehendes Rapid mit schnellen Offensivspielern) und die Chancenverwertung nicht mehr Konsequenz aufweist. Alle drei Partien gegen Rapid bis jetzt zach und ungemein ungut. Mittwoch wird’s eine andere Partie, weil Rapid mehr für die Offensive tun wird müssen, sofern man noch um Platz 3 mitreden will. Alles dem Cup unterordnen wird man dort nicht, weil sonst könntest am Ende mit nix dastehen und gar noch abrutschen. Aber wie gesagt, Rapid macht uns das Leben nach wie vor schwer und das wird im Cupfinale eine ganz enge und harte Kiste.“

schwarzweißblau: „Sturm hat klar mehr fürs Spiel getan, klar mehr Torchancen (mit Wüthrich und 2x Jatta drei Großchancen vergeben), quasi alle Statistiken sind auf unserer Seite. Klar, das Tor war im Endeffekt glücklich. Der Sieg insgesamt aber in jedem Fall verdient.“

Chr1s: „Rapid war zum Glück bis auf die Schlussminuten offensiv ein laues Lüftchen. Gegen tiefstehende Gegner tun wir uns immer schwer. Das haben sie taktisch schon gut gemacht.

Ansonsten fand ich uns gar nicht so verkehrt, wie viele hier und im Stadion. Der letzte Punch fehlte heute, klar. Otar und Tomi konnten leider nicht Bälle in die Schnittstelle spielen. Das lag natürlich auch an der gut geordneten Rapid-Defensive. Wenn man sich die Chancen aber anschaut geht der Sieg absolut in Ordnung. Jatta hat 2x die Führung am Haxn. [..] Wenn wir ned so leichtfertig unsere Sitzer vergeben hätten, wäre das Spiel nach 70 Minuten durch. Aber seis drum.. Hab nach dem heutigen Spiel ein deutlich besseres Gefühl fürs Finale als davor. “

Stgr1909: „Sehr positiv fand ich heute wieder mal Camara. Bei genauerer Betrachtung hat er einige hohe Bälle (manchmal auch mit etwas Glück) festgemacht. Diese Aktionen hatten irgendwie etwas Yeboah-Style. Böving hat auch neue Impulse gebracht. Kiteishvili für mich heute mal einer der schwächeren. Dem ging nicht viel auf. Jatta bemüht aber unglücklich, jedoch hatte Biereth auch nicht viel mehr zu bieten. Hoffentlich ist durch diesen Sieg einiges an Druck abgefallen und ich glaube auch, dass die Grünen in Wien etwas anders agieren werden.“

toreandreflo: „Hochverdienter Sieg. Das Tor glücklich. Dass wir nicht schon vorher vorne sind, eher unglücklich (Jatta) und bisschen Unvermögen (Wüthrich). Deutliches Chancenplus. Dominant, wenn auch etwas fahrig (Kiteishvili?!). Rapid hat NICHTS fürs Spiel gemacht. Passt so. Wenn auch durchschnittliche Leistungen dazu führen, Rapid zu dominieren, bin ich beruhigt. Steigern wird man sich trotzdem müssen. Rapid wird nicht immer mit Kerschbaums, Seydis oder Hofmanns auflaufen müssen.“

plieschn: „Ein absolut verdienter Sieg, der hart gegen eine grün-weiße Mauer erarbeitet wurde. Hedl trotz des Fehlers der beste Spieler bei Rapid heute, bei uns haben die letzten paar Prozent gefehlt um das zu einer deutlich einfacheren Partie zu machen. So waren wir auf den Schnitzer angewiesen, wird genommen, damit war der verdiente Sieg perfekt. Spiel eins erledigt, Druck auf die Dosen ist aufgebaut und nach hinten hat alles an Absicherung erreicht, was man selbst in der Hand hatte. Passt so, danke an die Mannschaft und die Betreuer! Zum x-ten Male!“

paytv23: „Ein solches Geschenk könnten uns die Rapidler im Cupfinale auch gern geben. Aus dem Spiel war es heute schwierig gute Chancen zu kreieren. Die Wiener standen tief und gaben wenig Platz. Am Ende waren die drei Punkte jedoch verdient, man machte mehr fürs Spiel und hatte konkretere Chancen. Für Mika Biereth wird es bestimmt eines der lustigsten Tore seiner Karriere sein. Hände zum Jubel schon nach oben gestreckt noch vor dem Abschluss. Sah lustig aus.“

Vöslauer: „Zum Spiel will ich nicht viele Worte verlieren, das geht jetzt einfach alles Schlag auf Schlag… es entscheiden Kleinigkeiten und auch Zufälle. Wir wissen was uns ausmacht, wir wissen was uns weniger auszeichnet. Was uns weniger auszeichnet zu beheben und was uns auszeichnet noch weiter zu verbessern, über das können wir ab dem Sommer wieder Sinnieren. Jetzt zählen nur noch Punkte. Erbrunzt, geschenkt oder erspielt – es ist mir scheissegal. Insofern nehmen wir den wirklich unfassbaren Hedl-Fauxpas natürlich gerne an. Es war ein Geschenk. Eine Fügung? Ich hab es in den letzten Jahren immer wiederholt: Ein guter Tormann zeichnet sich nicht immer nur durch die Unhaltbaren aus, das mag zwar immer populär in Erinnerung bleiben (wie auch Fehler), aber oftmals zählt es einfach auch keinen Bullshit zu fabrizieren. Mein Man of the Match ist somit heute Vitezslav Jaros. Keinen Schas gebaut und in den gefährlichen Schlussminuten zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gestanden.“

