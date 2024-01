Leihe mit Kaufoption: Braunöder vor Wechsel zu Serie-B-Klub

Austria Wiens zentraler Mittelfeldspieler Matthias Braunöder war in den letzten Transferperioden immer wieder ein heiß diskutierter Kandidat für einen Auslandswechsel. Zwei Monate vor seinem...

Austria Wiens zentraler Mittelfeldspieler Matthias Braunöder war in den letzten Transferperioden immer wieder ein heiß diskutierter Kandidat für einen Auslandswechsel. Zwei Monate vor seinem 22. Geburtstag soll es nun mit einem Transfer klappen.

Wie „Sky“ unter Berufung auf einige ihrer renommiertesten Reporter berichtet, steht Braunöder vor einem Transfer in die italienische Serie B, wo man sich mit Como 1907 einig sein soll. Der Klub ist aktuell Zweiter in der zweiten Leistungsklasse und spielt somit um den Aufstieg in die Serie A mit.

Aufstiegsambitionen

Der Verein spielte seit 21 Jahren nicht in der Serie A. Mit Marlon Mustapha, der allerdings nur Ergänzungsspieler ist, spielt auch ein anderer junger ÖFB-Legionär bei den Italienern, bei denen der ehemalige englische Fußballprofi Dennis Wise Präsident ist. Trainer des Klubs ist der einstige spanische Weltklassespieler Cesc Fabregas.

Immer wieder Braunöder-Gerüchte

Die Namen der Interessenten für Braunöder waren in den letzten Transferperioden noch prominenter: 2020 klopfte erstmals der VfB Stuttgart an, 2022 waren es Hoffenheim und Bologna, im letzten Jahr Hertha BSC, Hellas Verona und erneut Stuttgart. Ein Transfer nach Como, der viele Beobachter doch verwundert zurücklässt, käme demnach überraschend.

Auch die kolportierten Details des Deals sind untypisch: Braunöder soll seinen Vertrag bei der Austria bis 2026 verlängern und leihweise in die Serie B wechseln. Como besitzt für den kommenden Sommer schließlich eine Kaufoption.

In der laufenden Saison abgebaut

Der 21-jährige Burgenländer ist nicht nur Kapitän der U21-Nationalmannschaft, sondern auch seit über zwei Jahren Stammspieler bei der Austria. Insgesamt kam Braunöder für die Veilchen auf vier Tore und elf Assists in 97 Pflichtspielen. Zuletzt baute der umsichtige Mittelfeldmann allerdings ab, fiel in ein Formloch und ließ die Leichtigkeit der Vorsaisonen vermissen. In der laufenden Saison pendelte er sogar nur noch zwischen Startelf und Bank, kam in der Bundesliga achtmal von der Bank und stand ebenso oft in der Anfangsformation.

Aktuell läuft Braunöders Vertrag in Wien-Favoriten noch bis Sommer 2025. Der Wechsel nach Como wäre für den Rechtsfuß ein emotionaler Abgang, nachdem er bereits im Sommer 2011 – damals neunjährig – aus Sigleß nach Wien wechselte.