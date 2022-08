Austria-Fans: „Hochverdienter Sieg nach holprigem Beginn“

Die Wiener Austria drehte das Auswärtsspiel gegen den Wolfsberger AC nach einem 0:1-Rückstand in einen 2:1-Sieg um und übergab damit die rote Laterne an...

Die Wiener Austria drehte das Auswärtsspiel gegen den Wolfsberger AC nach einem 0:1-Rückstand in einen 2:1-Sieg um und übergab damit die rote Laterne an den Gegner. Was sagen die Austria-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

violet heat: „Am Ende der erhoffte und von meiner Seite auch erwartete Away-Sieg. Hochverdient noch dazu nach holprigem Beginn. Waren dem dritten Tor viel näher als der WAC dem Ausgleich. Koumetio mit bestem Spiel bisher, Braunöder wieder Kämpfer und Lenker, schöne Tore, man darf zufrieden sein.“

veilchen27: „Heute ziehe ich meinen Hut vor der Mannschaft, wie in dieser Saison noch nie. Nach so einer bescheidenen, mühsamen 1. Halbzeit, eine so starke 2. Halbzeit abzuliefern und das Spiel zu drehen, obwohl man vor drei Tagen ein sehr intensives Spiel hatte und aufgrund von ca. 50 Ausfällen nicht rotieren kann, zollt mir Respekt ab. Genauso wie die kämpferische Leistung am Ende, wo gefühlt jeder Spieler an sein Limit oder darüber hinaus gegangen ist…Am Freitag war ich nach dem Fenerbahce-Match mit dem ganzen Drumherum richtig leer und enttäuscht. Das war heute sowas von einem Befreiungsschlag für meine violette Seele.“

zico74: „Sehr gute zweite Hälfte. Nix zugelassen. Ein paar Situationen besser fertigstellen, und es wird nicht mehr so spannend. Und Spiel gedreht. Auch wichtig.“

Der Spielmacher: „Trotz des Fehlens von sechs (?) Stammspielern und einer dadurch logischen schlechten ersten Hälfte, dann doch souverän durch taktische Finten vom Trainer (zuerst ohne Stürmer, dann gleich zwei davon) gewonnen. Alles richtig gemacht, Gratulation.“

Kultra: „Erste Halbzeit war sehr mies, danach zum Glück eine deutliche Steigerung. hoffe wir kommen jetzt mal langsam in Fahrt.“

Lokus2: „Yes, endlich Mal eine knappe Führung mit vereinten Kräften über die Zeit gebracht. Wie schon gegen Tirol hat mir heute die Leistung nicht besonders gefallen, da war wenig Gutes dabei finde ich. ABER: Wenn man solche Partien, wo nicht recht viel läuft, gewinnt, dann zeigt das schon von einer gewissen Qualität!“

Hurricane: „Da muss man nach der intensiven Partie gegen Fenerbache mit der Leistung und dem Resultat sehr zufrieden sein. Anschluss zu den Top 6 verkürzt. Das Zittern zum Schluss war dann aber komplett unnötig, wenn man einen der zig Konter zum 3:1 genutzt hätte. Da ich ihn letztens negativ erwähnt habe, muss ich diesmal Koumetio auch positiv erwähnen. Der Pass zum 2:1 war echt sehr fein.“

Da_Chris: „Wenn man die zweite Halbzeit hernimmt haben wir verdient gewonnen. Wichtige drei Punkte, um den Anschluss nicht ganz zu verlieren.“

kingpacco: „Koumetio für mich heute der Mann des Spiels. Ich weiß nicht wieso einige hier ein schwaches Spiel gesehen haben, aber ich finde er hat das gemacht, was er tun sollte. Er hat hinten schnörkellos agiert, sich auf keine Spielereien eingelassen und mit einem Zuckerpass das 2:1 eingeleitet.“

hope and glory: „Ganz, ganz, ganz wichtig! Absolut verdienter Sieg! Moral und Kämpferherz bewiesen. 2.Halbzeit total überlegen und zum Teil schön gespielt. Die Konter müssen wir besser fertig spielen. Und am Ende auch etwas cleverer den Sieg heimspielen! Koumetio heute bärenstark und mit einem tollen Wechselpass das 2:1 eingeleitet. Top. Gruber gefällt mir auch.“

thebodi: „Sehr, sehr geil. Damit hätte ich heute mit all den Ausfällen nicht gerechnet. Der von mir kritisierte Koumetio heute mit dem Superpass vor dem 2:1, auch sonst gut in den Zweikämpfen – auch wenn er Stellungsfehler gemacht hat, die uns fast in die Bredouille gebracht haben – so kann´s weitergehen!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 2:1-Auswärtssieg der Wiener Austria gegen den WAC.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!