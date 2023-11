Sturm-Fans: „Trotzdem stolz auf die Burschen…“

Der SK Sturm verlor gestern gegen den Serie-A-Klub Atalanta Bergamo mit 0:1 und musste ohne Punkte im Gepäck die Rückreise nach Graz antreten. Wir...

Der SK Sturm verlor gestern gegen den Serie-A-Klub Atalanta Bergamo mit 0:1 und musste ohne Punkte im Gepäck die Rückreise nach Graz antreten. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

paytv23: „Schade, dass man heute nichts mitnehmen konnte. Nach dem Verlauf ersten Hälfte konnte man durchaus damit rechnen. Wäre interessant gewesen wie das Spiel verlaufen wäre, wenn das Ping-Pong-Tor nicht gefallen wäre.“

SchenaPeda: „Bin trotzdem stolz auf die Burschen. Haben ein echt starkes Spiel gemacht. Dass bei dem Einsatz irgendwann die Kraft nicht mehr für gute Konter ausreicht, ist leider auch klar gewesen. Die Hoffnung war halt da, dass man vielleicht ein Tor macht, solange man noch Kraft hat. Gerade mit dem Gegentor ist es dann halt verdammt schwer geworden. Bin natürlich – so wie bei jeder Niederlage – vom Ergebnis enttäuscht, nicht aber von der Mannschaft. Das war heute bis zur 70. Minute ein echt starkes Spiel, in dem man sich nicht versteckt hat. Im Endeffekt hat der Favorit gewonnen, wir können aber stolz sein auf die Leistung.“

FloB: „Offensiv ist das diese Saison national und international wirklich mager. Das Spiel heute war nicht schlecht, aber wenn man was mitnehmen will, muss man da vorne einfach mehr Qualität zeigen.“

OoK_PS: „Letztlich chancenlos. Kein einziger Ball auf das Tor ist auch gegen einen wirklich guten (die sind deutlich besser als Sporting) einfach zu wenig. Naja. Jetzt wartet der Pflichtsieg gegen Rakow.“

plieschn: „Stolzer kann man nicht sein. Danke an die ganze Mannschaft, wieder einmal. Wie man heute Atalanta gefordert hat war Werbung für den Verein. Am Ende hat es nicht gereicht, die Bonuspunkte konnte man leider nicht einfahren. Kopf hoch und mit dieser Einstellung weiter, dann werden wir noch viel Freude in dieser Saison haben!“

Chr1s: „Erste Halbzeit wirklich absolut solides Spiel, wo man eigentlich nur den letzten Pass besser ausspielen hätte müssen. Zweite Halbzeit eine Katastrophe ab dem ersten Wechsel. Wenn Ilzer diese hohen Bälle nicht langsam abstellt…Ich werde es nie verstehen.“

Michael_sksg: „Defensiv bis zum Gegentor echt brav, auch das Herausspielen hat bis zur 60. Minute gut funktioniert und man hatte zwei bis drei Möglichkeiten unbedrängt aus 20-25 Metern auf das Tor zu schießen, hat es aber, warum auch immer, nicht gemacht.“

Vöslauer: „Über Wechsel, Einzelspieler und der taktischen Herangehensweise kann man sich jetzt gern den Kopf zerbrechen, ich denke heute kann man es aber einfacher machen: Alles rausgehaut, alles gegeben und die Karten auf den Tisch gelegt. Das Ass hat in Halbzeit 1 nicht gezogen. War klar, dass Halbzeit 2 anders wird, ekliger wird. Scherpen hat seine Pflicht erfüllt. Er hätte die kleine Sensation möglich gemacht, wenn wir vorne die Kirsche einmal ins Tor gebracht hätten. Endspiel gegen die Polen vor 15.000 in Liebenau und ich glaube auch gute Chancen in Lissabon etwas zu ernten. Ab morgen überwiegt die Vorfreude!“

papomilano: „Bin etwas zwiegespalten. Defensiv hat man sich wirklich sehr teuer verkauft und war ausgesprochen gut eingestellt. Das aggressive Mittelfeldpressing war schon sehr effektiv und vor allem etwas, was man immer wieder in der Serie A von unangenehmen Mittelfeld-Mannschaften beobachten kann, wenn es gegen die Großen geht. Also da hat man schon die Hausaufgaben gemacht, großes Lob. Auf der anderen Seite hat man dann aber dem Ball so genau gar nichts anzufangen gewusst. Kein einziger Schuss aufs Tor ist da die etwas nüchterne Bilanz gegen ein Atalanta, dass sich gefühlt nicht sonderlich strecken musste. Das ist halt etwas schade, vor allem für die mitgereisten Schwoazen, denn ab Minute 70 hatte es ein wenig Testspielcharakter, vor allem dann mit einem Mann weniger – dass ein Fuseini auf so einem Level Spielzeit bekommt ist schon irre.“

soulbro82: „Gegen Bergamo 1:0 zu verlieren ist keine Schande. Trotzdem ist die Niederlage ärgerlich, da wir eigentlich ganz gut dagegengehalten haben. Vorne fehlt uns die Klasse um Offensivaktionen vernünftig auszuspielen und Chancen zu kreieren und im eigenen Strafraum kassieren wir jetzt das x-te „Ping-Pong-Tor“. Wir sind brave Arbeiter aber für solche Spiele fehlt uns dann Genialität und/oder Erfahrung/Klasse.“

