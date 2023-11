LASK-Fans: „Das Spiel der letzten Chance“

Der LASK weist nach drei Spielen in der Europa League noch null Punkte auf und braucht heute im Heimspiel gegen die Royale Union St....

Der LASK weist nach drei Spielen in der Europa League noch null Punkte auf und braucht heute im Heimspiel gegen die Royale Union St. Gilloise einen Sieg, um die Chancen auf ein internationales Überwintern aufrecht zu halten. Wir wollen uns ansehen, was sich die Fans von ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

LASK1965: „Am Donnerstag wartet das Spiel der letzten Chance, ein Sieg muss her um auch international noch weiter im Geschäft zu bleiben. Nach zwei bitteren Niederlagen zuletzt, sowohl in Frankreich, als auch in Belgien, kann man im Heimspiel Wiedergutmachung betreiben. Dafür braucht es aber wohl eine ähnliche Leistung wie gestern gegen Sturm. Robert Zulj wird da auf jeden Fall noch mit von der Partie sein, somit rechne ich mit einer unveränderten Startelf. Auf der Bank werden sich zwangsläufig Änderungen ergeben und eventuell wird Rene Renner für dieses Spiel wieder ein Thema, wenngleich ich Bello derzeit nicht aus der Mannschaft stellen würde. Ich bin gespannt wie viele Leute sich dann schlussendlich wirklich einfinden werden um unsere Jungs zu unterstützen. Ausverkauft ist es ja, ich tippe dann auf 16 000 anwesende Leute.“

Der Athletiker: „Schlussendlich wird’s eine Frage der Kondition bzw. der Defensivleistung, wenn man da drei Punkte mitnehmen will. Man hat in Belgien gesehen, dass sie Chancen hergeben, wenn man immer ungut ist. Sobald man ihnen Platz lässt, sieht man sofort die individuelle Klasse und dann wirds schwierig, wenn man zu lange unter Druck ist.“

Eldoret: „Wird eine sehr unangenehme Aufgabe. Die haben eine exzellente Offensive mit schnellen Stürmern. Und schnelle Stürmer tun uns immer weh. Wir müssen auf Sieg spielen und werden daher notgedrungen auf einige Konter gefasst sein.“

sturmhaubenfetischist: „ich hoffe, dass die B- oder C-Elf spielt, um Leistungsträger fürs Derby zu schonen, im Hinblick darauf ist es jetzt gut, dass gewisse Schlüsselspieler gar nicht erst nominiert wurden und von diesem lästigen Termin nicht abgelenkt werden

kok: „Wird ein wichtiges Spiel, mit einem Sieg könnte uns zum letzten Heimspiel im Dezember eine Art Finale um das Verbleiben im Europacup sichern.“

raphael79: „Das wird ein verdammt schweres Spiel, die Belgier sind schon saustark…Hütte wird auch gut voll sein, bin ja mal gespannt wie viele Belgier den Weg nach Linz finden. Da uns sowieso nur ein Seig weiterbringt, hau ich ein 3:1 raus.“

