LASK-Fans: „Was für eine magische Nacht…“

Der LASK holte gestern die ersten Punkte in der Europa-League-Gruppenphase, denn das Heimspiel gegen die Royale Union Saint-Gilloise wurde klar mit 3:0 gewonnen. Die...

Der LASK holte gestern die ersten Punkte in der Europa-League-Gruppenphase, denn das Heimspiel gegen die Royale Union Saint-Gilloise wurde klar mit 3:0 gewonnen. Die LASK-Fans sind nicht nur überglücklich mit der Leistung ihrer Mannschaft, sondern sind auch von der Stimmung im Stadion absolut begeistert, da die Sitzplätze per Wechselgesänge für viel Stimmung sorgten. Wir fassen die Kommentare der LASK-Fans aus dem Austrian Soccer Board für euch zusammen.

Bohemian Flexer: „Was für eine magische Nacht. Europäische Nächte waren und sind in Linz immer wieder ganz großes Kino! Man konnte wieder einmal die Heimstärke unter Beweis stellen und souverän den Sieg einfahren. Normal sollte man bei so einer Leistung keine Spieler hervorheben aber was ein Andrade und Horvath da heute auf den Platz gezaubert haben, war einfach nur Zucker! Der Wechselgesang ab Minute 50 hat Linz noch nicht erlebt, einfach nur magisch.“

Much1: „Absolut irre Performance unserer Mannschaft! Wir haben das ja auch im Hinspiel ganz gut gemacht, sind dann mit Fortdauer aber etwas eingegangen und waren dann mit dem Speed ihrer Offensive überfordert – aber die sind gestern schonungslos gegen eine Wand gelaufen. Diese Wand heißt zum einen Andres, Maxi & Philipp, funktioniert zum anderen aber nur, weil auch die Außenspieler und das Zentrum irre mitverteidigt haben. Ich weiß nicht, wie oft ich mir dieses Jahr schon dachte, das wäre die absolute Peak Performance von Sascha Horvath, aber gestern dürfte er das nochmal getoppt haben. Auch Ljubic wird zur absoluten Bank im zentralen – ein toller, extrem ballsicherer und trotzdem nicht minder zweikampfstarker Spieler! Hätte ich mir Anfang der Saison nicht gedacht! Was mich aber fast noch mehr beeindruckt ist, dass wir trotz der defensiven Stabilität wie auch gegen Sturm offensiv die stärkere Mannschaft waren. Wahnsinn, wie wir derzeit umschalten! Und auch gestern waren es wieder unsere beiden „langen Lackeln“ Andrade und Taloverov, die sich mit ihren Dribblings immer wieder nach vorn einschalteten – das vertrugen die Belgier überhaupt nicht – dazu ein ständig lästiger Usor und Mustapha und die überragenden Passspieler und Schlitzohre Zulj, Horvath und Ljubic und die Außenspieler, die auch bei jedem Angriff dabei sind – wirklich herrlich anzusehen momentan! Riesenlob und Danke an die Mannschaft und das Trainerteam für diesen Abend! Am Sonntag machen wir dann hoffentlich die perfekte Woche mit neun Punkten aus drei Spielen in acht Tagen fix.“

commando ultras 1: „Der Wechselgesang war Ekstase pur – und wie es mit jedem Wechsel noch brachialer wurde. So macht das Spaß, wenn man die Sitzer miteinbindet.“

Steve McManaman: „Ich bin jetzt 54 und lege heuer noch ein Jährchen drauf. Aber dieser Wechselgesang mit dem Sitzer (fast das ganze Stadion) war das Geilste was ich als LASKla erleben hab dürfen.“

LASK1965: „Ich habe selten ein Heimspiel gesehen, das mit so unendlich glücklich gemacht hat. Das war einfach nur groß.“

lasso: „Vor wenigen Wochen wäre die Ziehung der Kaufoption für Usor kompletter Irrsinn gewesen. Jetzt schwanke ich eher zur Überzeugung, ob das nicht einfach eine verdammt geile Idee wäre. Liverpool natürlich sehr undankbar aber wenn der LASK mit solchen Leistungen unbedingt ausscheiden muss, kann ich trotz der Enttäuschung sehr gut damit leben.“

Traunseelaskler: „Zur Stimmung ist bereits alles gesagt, aber was war das bitte für eine unfassbar souveräne Vorstellung der Mannschaft? Keinen einzigen Torschuss zugelassen gegen ein Team, welches mit vier Punkten Vorsprung die belgische Liga anführt und zuletzt fünf Siege in Serie feierte, gegen ein Team, das eigentlich richtig viel Offensivqualität besitzt, wie beispielsweise im Hinspiel auch bereits sichtbar wurde. Salzburg, Sturm und jetzt St. Gilloise – unfassbar, welche Leistungen wir seit der letzten Länderspielpause zu sehen bekommen haben – und ich frage mich fast schon, was denn in der nächsten Länderspielpause überhaupt noch viel verbessert werden kann?“

Much1: „Was für eine Machtdemonstration. Geiler LASK.“

Lookin4someAcTioN: „Es wurde alles gesagt – unfassbar geiler Abend heute. Als der Funke auf alle Tribünen übergesprungen ist wie noch nie zuvor, einfach ein Traum.“

Chrisu6: „Bin auch schon seit Ewigkeiten im Stadion und es gab viele magische Nächte, aber stimmungstechnisch war das vom Feinsten. Auch spielerisch überzeugt mich das immer mehr. In Summe haben wir hinten fast nichts zugelassen und konnten das Spiel so gut wie das ganze Zeit hindurch kontrollieren. Teilweise waren auch sehr feine Kombinationen mit One-touch-Fußball dabei. Also mittlerweile kann ich nicht glauben, dass das dieselbe Mannschaft ist wie jene am Anfang der Saison. Chapeau an alle Beteiligten – klarer Weise auch an unseren Trainer. Und heute will ich auch keine Spieler rausheben, weil es einfach die gesamt Mannschaft war, die gerannt, gerackert und 1908% für unsere Farben gegeben hat.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 3:0-Heimsieg des LASK gegen die Royale Union St. Gilloise.