Sturm-Fans: „Für die Leistung sollte man einen Feiertag ausrufen“

Der SK Sturm feierte in der Europa League einen Achtungserfolg und holte in Unterzahl noch ein 2:2-Unentschieden gegen Serie A Klub Atalanta Bergamo! Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Vöslauer: „1:2 hinten, einen Mann weniger, auf der anderen Seite ein italienischer Gegner – um dann schlussendlich noch ein 2:2 zu holen. Das sind die Momente warum man den Europacup liebt. Man of the Match für mich heute Alex Prass. ABER: Scherpen ist auch ein Wahnsinn. In der Nachspielzeit einfach mal an der Strafraumgrenze trotz viel Gegenverkehr einen Ball wegfisten… I love it.“

RasmusHojlund: „Richtig geiles Spiel, Stimmung so gut wie lange nicht meiner Meinung nach, unfassbare Mentalität nach der Roten (ich habe nicht mehr dran geglaubt ehrlich gesagt). Prass unfassbar, Böving nach der Einwechslung ebenso, die Achse sowieso, auch Dante überraschend gut bis auf ein paar Kleinigkeiten, bei Hierli finde ich weiterhin, dass eine Ablöse erfolgen sollte. Nervig waren wieder nur mal die üblichen Probleme im Stadion die Sturm nicht ändern kann (Rasen, ewig lange Einlasszeiten und eine schlechte Gastro wo man für vier Leute gefühlt drei Minuten braucht).“

SchenaPeda: „Für die Leistung sollte man heute einen Feiertag ausrufen.“

Stgr1909: „Für mich heute die „men of the match“: Affengruber, Prass und Dante (auch wenn ihm immer wieder mal ein Hoppala passiert). Jedenfalls phasenweise eine Topleistung gegen eine italienische Topmannschaft. Bin gespannt ob und wieviel rotiert wird gegen die Austria. Gazi zum Beispiel hat sehr erledigt gewirkt. Hätte absolut kein Bauchweh, wenn man da Johnston von Beginn bringt.“

Chr1s: „Serrano ist so ein Mentalitätsmonster. Kommt als Leihspieler zu einem neuen Verein, spielt zu Beginn hauptsächlich in der zweiten Mannschaft aber trotzdem peitscht er nach jeder erfolgreichen Aktion die Fans und Mannschaft an, wenn er mal für die Erste aufläuft. Bøvings Hereinnahme war der Gamechanger. Der hat richtig Schwung auf dem Flügel gemacht nach seiner Einwechslung. Und ja, zu Hierli wurde alles gesagt. Würde ihn trotzdem noch ein Jahr verlängern aber für die großen Spiele reichts nicht mehr. Im Kader möchte ich ihn trotzdem nicht missen. Auch noch positiv. Ich glaub das mit Lavalee könnte wirklich passen. Der gefiel mir nach seiner Einwechslung auch wieder gut. Vor allem sein Aufbau ist für unsere Verhältnisse wirklich top.“

paytv23: „Unerwähnt beim Lob sollte Włodarczyk aber nicht bleiben. In seiner aktuellen Situation sich bei dem Spielstand/Verlauf an den Elferpunkt zu stellen, braucht auch etwas Mut. Gab schon Spieler die haben solche Chancen peinlichst vernebelt.“

quaiz: „Alleine von der Mentalität her war das eine Monsterleistung, Atalanta beim Tor mit Ballglück und dann mit einem schönen Abschluss von Muriel zum 1:1. Bis dahin Atalanta nicht wirklich vorhanden…Bei Hierländer ärgert mich die erste gelbe Karte extrem, das dürfte einem erfahrenen Spieler wie ihm nicht passieren, gelbe Karte Nummer zwei war natürlich ein Witz. In Überzahl hat es Bergamo dann gut gemacht, trotzdem haben wir gut verteidigt und mit Glück hast sogar noch die Chance das Spiel zu drehen. Wir sind in der Meisterschaft noch ungeschlagen, im Cup und in der Europa League noch dabei, bei letzterer sogar noch mit sehr guten Chancen um zu überwintern.“

SchenaPeda: „Man hat definitiv aus vergangenen Europacup-Auftritten gelernt. Die „Hosenscheißer“-Mentalität ist finde ich komplett abgelegt worden. Hinten wurde konsequent verteidigt und auch nach vorne sind einige Aktionen herausgespielt worden. Einer der größten Kritikpunkte in vergangenen EC-Spielen war, dass wir kaum Chancen kreieren konnten und nur lange Bälle gespielt haben. Genau das hat man gestern viel besser gemacht. Man hat wirklich versucht, von hinten heraus aufzubauen und hat den Ball zum Teil gut zirkulieren lassen. Und wenn lange Bälle gespielt wurden, war vorne wer, der den Ball gesichert hat. Wie die Italiener nach dem 1:0 aufgedreht haben, hat man schon gesehen, dass wir unterlegen sind. Trotzdem hat man sich nicht aufgegeben, sondern die Angriffe konsequent unterbunden und einen stabilen Eindruck gemacht (bis auf die Situation beim 1:1). Für mich war das Spiel gegen den Ball sehr gut, aber der große Schritt war finde ich, dass man auch mit dem Ball viel besser war als bei früheren EC-Auftritten. Es war kein Anzeichen von übermäßigem Respekt vor Atalanta zu erkennen, obwohl die zu Recht haushoher Favorit waren. Das war gestern kein glückliches Unentschieden, sondern ein Ergebnis harter Arbeit, Disziplin und purer Mentalität. Bin echt stolz auf die Jungs! Wenn man es schafft, bei den ausstehenden Partien annähernd so gut aufzutreten, ist ein Überwintern im EC sehr wahrscheinlich. Mit ein bissl Glück bei den Schiri-Entscheidungen vielleicht auch der 2. Platz.“

Suni: „Zum Spiel: wenn einer einen Fehler gemacht hat, dann beide Trainer. Ilzer, weil er Hierländer mit Gelb nicht runternahm und sein Pendant, weil er mit dem Dreifachwechsel den Flow seiner Mannschaft hingerichtet hat. MOTM war für mich Gazi. Der musste teilweise die rechte Seite alleine bespielen, weil Hierli Ausflüge nach links machte und nicht mehr rechtzeitig zurückkam.“

