Michael Wimmer: „Wollen auch in Tirol auf Sieg spielen“

Drei Tage nach dem 3:0-Heimsieg spielt Austria Wien am Dienstag um 18:30 Uhr erneut gegen die WSG, diesmal auswärts in Tirol. Trainer Michael Wimmer gibt ein Personal-Update & spricht über das „Retourmatch“ gegen den Vierten der Qualigruppe.



Die Hälfte des Finaldurchgangs ist gespielt, die Austria führt fünf Runden vor Schluss sechs Punkte vor dem WAC, sowie neun vor Altach. Die Chancen auf eine Teilnahme am Playoff (Teil eins am 21. Mai) stehen gut. In den nächsten Wochen spielen die Veilchen gegen jeden Gegner der Qualigruppe jeweils noch einmal:

„Wichtig ist, dass wir Vollgas auf dem Gaspedal drauf bleiben, weiter gierig sind, gar nicht auf die Tabelle schauen und in jedes Spiel gehen, um es zu gewinnen. Wir wollen auch in Tirol auf Sieg spielen“, betont Trainer Michael Wimmer, der mit der Leistung beim 3:0-Heimsieg gegen das Team von Thomas Silberberger über weite Strecken sehr zufrieden war:

„Bis auf kurze Phasen in der zweiten Halbzeit haben wir ein gutes Spiel gemacht und verdient gewonnen. Die läuferischen Werte waren sehr gut – dann läuft es auch spielerisch besser. Es waren aber schon auch Sachen dabei, die uns nicht so gefallen haben, die wir schon am Dienstag in Tirol abstellen wollen. Man hat am Samstag auch gesehen, dass Tirol eine gute Mannschaft ist – sie haben in einer Phase beim Stand von 2:0 auf den Anschlusstreffer gedrückt. Wir wissen, dass sie gefährlich sind. Ich denke, dass sie aufgrund der Niederlage auch mit einer Portion Wut im Bauch in die Partie gehen werden“, schildert Michael Wimmer.

Personal-News:

Johannes Handl (muskuläre Probleme) und Lucas Galvão (Adduktoren) sind leicht angeschlagen und bleiben in Wien. Dafür kehrt Marvin Martins, der beim Heimspiel gegen WSG Tirol angeschlagen fehlte, zurück in die Mannschaft. Mit Aleksa Ilić (19) rückt aufgrund der Ausfälle in der Abwehr auch ein Innenverteidiger der Young Violets nach: „Er hat die letzten 14 Tage bei der Kampfmannschaft mittrainiert und hat sich den Platz im Kader verdient“, sagt Trainer Michael Wimmer.

Luca Pazourek spürte im Abschlusstraining am Montag einen Stich im hinteren Oberschenkel und fällt aus. Stürmer Fisnik Asllani ist erstmals seit seiner Verletzung im Jänner wieder im Kader mit dabei. Für Marvin Potzmann käme ein Einsatz noch zu früh, er fällt ebenso aus wie die Langzeitverletzten Marko Raguž, Ziad El Sheiwi und Florian Wustinger.

Pressemeldung, FK Austria Wien