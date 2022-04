Red Bull Salzburg mit Kantersieg im Youth League Finale

Die Aufhauser-Truppe fegt über die Junioren des amtierenden spanischen Meisters hinweg und löst damit das Ticket fürs UEFA...

[ Pressemeldung Red Bull Salzburg ]

Die Aufhauser-Truppe fegt über die Junioren des amtierenden spanischen Meisters hinweg und löst damit das Ticket fürs UEFA Youth League-Endspiel, wo am Montag der zweite Triumph nach 2017 folgen soll.

SPIELBERICHT

Die Jungbullen legten im „Centre sportif de Colovray“ geschäftig los und dominierten Atletico vom Start weg. Die folgerichtige Führung sollte nicht lange auf sich warten lassen. Im Duett kombinierten sich Oumar Diakite und Dijon Kameri in den Strafraum, Letzterer legte die Kugel im zweiten Anlauf ins Zentrum, wo Roko Simic zum 1:0 einschob (15.). Ein Schubser von Serrano gegen Simic führte zu einem Penaltypfiff, den Strafstoß vollstreckte wiederum Simic mühelos (28.). Bei Treffer Nummer drei assistierte der Kroate vorbildlich, Kameri finalisierte formschön, sein Geschoß landete im Kreuzeck (44.).

Auf das zaghafte Aufbäumen der „Rojiblancos“ antwortete die auch nach dem Seitenwechsel tonangebende Aufhauser-Equipe gekonnt. Tolgahan Sahin drückte aus beträchtlicher Entfernung ab, leicht abgefälscht landete das Spielgerät via Querlatte im Glück (67.). Den Schlusspunkt setzte Oumar Diakite, der einen Berki-Abschluss per Kopf ins Tor lenkte (89.). Damit stehen die Mozartstädter im Endspiel, wo sich am Montag Benfica Lissabon anschickt, die Wiederholung des Salzburger Coups 2017 zu verhindern.

STATEMENTS

Rene Aufhauser:

„Das Ergebnis schaut natürlich deutlich aus, trotzdem war’s von Beginn an ein ganz intensives Spiel. Die Burschen waren heute am Punkt da und hatten eine ganz starke Anfangsphase, die sie mit den ersten Chancen auch belohnt haben. Wenn man einen solchen Erfolg nicht feiert, hat man etwas falsch gemacht. Aber die Burschen wissen, dass am Montag das Finale ansteht und wollen wohl lieber dort feiern!“

Roko Simic:

„So etwas habe ich überhaupt nicht erwartet, jeder Einzelne hat heute richtig gut gespielt. Deshalb haben wir 5:0 gewonnen, nicht nur wegen mir. Dank der Kollegen habe ich zwei Mal getroffen, so ging alles leichter von der Hand.“

Adam Stejskal:

„Es war recht entspannt, ich habe nicht zu viel zu tun gehabt und bin natürlich zufrieden. Der Start war der Schlüssel, die ersten zwei Tore waren sehr wichtig, weil wir wussten, dass Atletico eher tiefer verteidigen wird.“

DATEN & FAKTEN

Atletico Madrid U19 vs. FC Salzburg U19; 0:5 (0:3).

Torschützen: Simic (15., 28./FE), Kameri (44.), Sahin (67.), Diakite (89.)

Aufstellung: Stejskal – Atiabou, Baidoo, Wallner, Ibertsberger (53. Pejazic) – Sahin (73. Berki), Agyekum (73. Moswitzer), Kameri (61. Jano) – Diakite, Simic, Hofer (53. Halwachs)

Gelbe Karten: Ibertsberger (24./Foul), Hofer (36./Foul), Sahin (60./Foul), Halwachs (69./Unsportlichkeit), Moswitzer (78./Foul)

Schiedsrichter: Horatiu Fesnic (ROU)