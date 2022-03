CL-Vorschau: Chelsea im Krisen-Modus vor Aufstieg ins CL-Viertelfinale

Nachdem gestern Atletico Madrid und Benfica den Aufstieg schafften, wollen wir auch heute einen Blick auf die beiden bevorstehenden Spiele in der Champions League...

Nachdem gestern Atletico Madrid und Benfica den Aufstieg schafften, wollen wir auch heute einen Blick auf die beiden bevorstehenden Spiele in der Champions League schauen. Wir blicken nach Lille und nach Turin.

Lille – Chelsea

Mittwoch, 16.03.2022, 21:00 Uhr

Chelsea stand in den letzten Tagen gehörig unter Druck, denn die Sanktionen gegen Roman Abramowitsch erreichten nun auch den Verein. Der Zukunft des Klubs ist nun sehr ungewiss und die Spieler wissen auch nicht wie es in den nächsten Monaten weitergehen wird. Dennoch gewann man gegen eine formstarke Newcastle-United-Mannschaft in der Liga mit 1:0.

Chelsea gewann das Hinspiel gegen Lille mit 2:0 und der Premier-League-Verein sollte diesen Vorsprung normaler Weise über die Zeit bringen, sollten sich die Spieler weiterhin auf die sportlichen Aspekte konzentrieren können. In der Champions League spielte Chelsea in den letzten neun Partien sieben Mal zu null und bislang wurden auch alle drei direkten Duelle gegen den französischen Klub gewonnen.

Beide Teams müssen nicht viele verletzte Spieler vorgeben. Tuchel bestätigte, dass Cesar Azpilicueta und Marcos Alonso zur Verfügung stehen und somit wahrscheinlich in den Startaufstellungen stehen werden. Ben Chilwell ist verletzt und Reece James und Callum Hudson-Odoi fraglich. Auf der Gegenseite fehlen nur Ersatztormann Orestis Karnezis und Mittelfeldmotor Renato Sanches.

Chelsea muss dennoch ein wenig aufpassen, denn die Franzosen sind eine heimstarke Mannschaft, die heuer nur zwei Spiele zuhause verloren haben. Lille stand in einer Gruppe mit RB Salzburg und verlor das Auswärtsspiel, gewann aber das Heimspiel. Seit der 0:2-Niederlage gegen Chelsea gewann Lille zwei Meisterschaftsspiele und holte ein Unentschieden.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Lille und Chelsea findet ihr bei wettfreunde.net

Juventus – Villarreal

Mittwoch, 16.03.2022, 21:00 Uhr

Juventus ging im Hinspiel gegen Villarreal bereits in der ersten Minute in Führung, kam aber nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Seitdem präsentiert sich die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri allerdings in einer blendenden Verfassung und gewann in der Liga alle vier Pflichtspiele. In der Meisterschaft liegt der ehemalige Dauermeister allerdings nur auf Platz 4, nachdem der Saisonstart mit nur einem Punkt aus den ersten drei Speilen gehörig daneben ging. Ob Juventus in die Meisterschaft noch eingreifen kann ist fraglich, denn der AC Milan ist sieben Punkte vor den Turinern und Napoli und Inter warten ebenfalls auf Ausrutscher.

Gegen Villarreal kann Juventus aber auf seine Heimstärke bauen. In den letzten zehn Heimspielen ist man ungeschlagen und ging acht Mal als Sieger vom Platz. Villarreal verlor auch nur eines der letzten acht Pflichtspiele, wobei die Spanier auswärts nicht so souverän auftreten wie zuhause. Juventus hat allerdings einige Verletzungssorgen, denn Leonardo Bonucci, Federico Chiesa, Denis Zakaria und Weston McKennie fallen fix aus, während Dybala und Chiellini fraglich sind. Immerhin meldete sich Alex Sandro zuletzt fit und kam auch beim Meisterschaftsspiel gegen Sampdoria zu einem Einsatz.

Auf der Gegenseite fehlt mit Alberto Moreno nur ein Akteur fix aus, wobei jedoch einige Schlüsselspieler fraglich sind. Juan Foyth, Etienne Capoue, Raul Albiol und Gerard Moreno müssen allesamt noch einen Fitnesstest bestehen.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Juventus und Villarreal findet ihr bei wettbasis.com