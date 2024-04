SK Sturm zieht die Vertragsoption bei Niklas Geyrhofer

Der SK Sturm Graz zieht die Option im Vertrag von Niklas Geyrhofer und verlängert somit dessen Arbeitspapier um ein Jahr bis Sommer 2025. Der...

Der SK Sturm Graz zieht die Option im Vertrag von Niklas Geyrhofer und verlängert somit dessen Arbeitspapier um ein Jahr bis Sommer 2025. Der 24-jährige Defensivspezialist kommt in der aktuellen Spielzeit auf zwölf Einsätze für das Team von Christian Ilzer, zuletzt konnte er im ÖFB Cup mit einem Tor gegen Salzburg aufzeigen. Geyrhofer durchlief sämtliche Nachwuchsteams des SK Sturm und absolvierte in schwarz-weiß insgesamt 60 Spiele für die Kampfmannschaft sowie 40 Einsätze für Sturm II.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker erklärt: „Niklas Geyrhofer ist ein Eigengewächs des SK Sturm, verfügt über hervorragende fußballerische Qualitäten und hat gerade in der jüngeren Vergangenheit bewiesen, wie wertvoll er für uns sein kann. Nachdem er sich von seiner Knieverletzung zurückgekämpft hat, hat er gerade in dieser Saison noch einmal einen Sprung nach vorne gemacht und mit der Position im defensiven Mittelfeld zusätzlich zu seiner Stammposition als Innenverteidiger nochmal an Variabilität dazugewonnen. Wir sind davon überzeugt, dass Niklas in seiner Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist und freuen uns, dass er zumindest für ein weiteres Jahr in Graz bleiben wird.“

Niklas Geyrhofer selbst meint:“Sturm Graz ist meine sportliche Heimat, ich fühle mich im Klub extrem wohl und bin froh, weiter alles für Schwarz-Weiß geben zu dürfen. Ich habe sowohl für mich persönlich, als auch gemeinsam mit der Mannschaft große Ziele, will mich jeden Tag weiter entwicklen und verbessern und so zeigen, dass man auf mich zählen kann.“

Pressemeldung, SK Sturm