„Unkaputtbar!“ – So kommentierten die GAK-Fans den Bundesliga-Aufstieg

Der GAK steht seit vergangenem Wochenende als Fixaufsteiger in die Bundesliga fest. Wir haben die Reaktionen der lange Zeit gebeutelten GAK-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt und für euch zusammengefasst.

1 9 0 2 Graz: „Ich kann nicht mehr… es fühlt sich ewig an, als man in der 1.Klasse Mitte A in f*cking Judendorf-Straßengel begonnen hat.“

Sub7ero: „Was für eine Reise die letzten 17 Jahre doch waren, Emotion pur gerade. Wir alle zusammen haben alles gegeben, nicht ein Spiel sondern über Jahre. Jetzt sind wir wieder da!“

derGrazer: „Was für eine schöne Reise – Bravo an das Team, die Verantwortlichen und die Fans. Von Ligist/Judendorf in die BuLi (gehofft, ersehnt) – Freude!!“

calciatore: „Zwickt‘s mi, ich kann’s nicht glauben. Zurück nach fucking 17 Jahren!! Jetzt schwaß i mi weg, aber so richtig! Auf die Roten!!!“

dirnb: „Kann mich noch gut an das erste Testspiel nach der Neugründung gegen den FC Ligist erinnern. Jetzt nach diesem langen Weg wieder zurück zu sein ist wirklich unglaublich.“

Casino Stadion: „Ich bin unglaublich dankbar, dass uns so etwas ermöglicht wurde. Und ich habe meine komplette Flüssigkeit im Auge verloren. Ich liebe diesen Verein und ich darf wieder ganz oben zuschauen.“

Grazer Athletiksport Klub: „Da ist zunächst einmal Genugtuung, aber der Dank gilt vor allem all jenen, die seit dem Neuanfang 2013 dafür gearbeitet haben (und sich dabei auch nicht aus der Ruhe haben bringen lassen – auch nach dem letztjährigen Dornbirn-Spiel), also allen Funktionären, Spielern, Trainern, den ganzen Guten Geistern rundherum! Aber auch den treuen Fans, die mit ihrem GAK durch dick und dünn gegangen sind! DANKE, DANKE, DANKE! Was damals wie ein unerreichbarer Traum aussah, ist heute Realität geworden! Jetzt beginnt aber eine neue Zeitrechnung: Aus der „ROAD TO BUNDESLIGA“ wird eine „MISSION KLASSENERHALT“, dafür braucht es die Kräfte von allen Seiten: im Büro, am Platz und auf den Rängen!“

Red Claudschi 1902: „Es ist irgendwie noch nicht greifbar. Mein Dank geht an alle Spieler, Trainer etc. der letzten Jahre. Sie alle haben einen Anteil an dem was heute passiert ist. Wie viele haben geglaubt, uns wird es nicht mehr geben? Ich bin stolz auf jeden einzelnen, der diesem geilen Verein treu geblieben ist und ihn immer unterstützt hat.“

Reisinho: „Es war eine unglaubliche Reise. Die -28 Punkte, der Zwangsabstieg in Liga 3, die zwei Mal knapp verpassten Aufstiege in Linz und Hartberg. Die Hiobsbotschaft des eingestellten Spielbetriebs, die Juniors als mentaler Anker. Das „Comeback“ von Idealisten im Rudolf, die ersten Spiele in der 1. Klasse. Und Jahr für Jahr ein bisschen mehr Hoffnung, dass es vielleicht IRGENDWANN wieder in die Bundesliga geht. 17 Jahre Spott und Hohn beim stolzen Tragen des Trikots, 17 Jahre Ignoranz und Demütigung durch den Lokalrivalen. Dann Dornbirn im Vorjahr, aber die Hoffnung blieb. Danke an alle, von A wie ALI IVANESCU (he scores when he waaaaaants) über E wie ELSNEG, S wie SÄUMEL, W wie WEMMER Richi bis Z wie Zwischenberger. Danke auch an Gernot Messner, der sich für mich in die Kategorie Thomale einreiht. Auch, weil ich mittlerweile verstehe, dass ich von Fußball offenbar keine Ahnung hab. Es ist unglaublich, ich bin dankbar & demütig. WIR HABEN ES GESCHAFFT!“

Rothaut: „Vom 0:0 in Judendorf in Rekordzeit in die Bundesliga….mit wenigen Tiefen und unzähligen Höhen . So groß verständlicherweise die Freude über den Wiederaufstieg ist – in einigen Jahren werden alle, die in Weinzödl, im Rebenland, in Gurten oder in Dornbirn live dabei waren sentimental an Dorfplatzatmosphäre, verbrannte Bratwürstel und einige Male dem unverkennbaren Geruch nach Schweinskick zurückdenken. Und jeder einzelne davon hat Anteil an dem, was außer ein paar positiv Verrückten niemand für möglich gehalten hätte! Somit ein Großes DANKE an euch/uns alle.“

johnny_knoxville: „Die ein oder andere Träne ist definitiv dabei. Man hat sehr viel über sich ergehen lassen müssen als GAK-Fan, umso schöner, dass es jetzt mal ein vorläufiges Happy End gibt. Gratulation im speziellen auch an Gernot Messner und Didi, das muss man explizit erwähnen. GAK – unkaputtbar!“

Neuling: „Das muss auch mal rein objektiv gesagt werden: Es sind weder als Trainer noch in der sportliche Leitung Menschen aktiv, die in der Position jahrzentelange Erfahrung mitbringen. Nein, im Gegenteil sogar. Aber: Das ist sportlich eine unglaublich reife Leistung. Nach dem knappen Saisonausgang hat man die richtigen Schlüsse gezogen und diese Saison die notwendigen Punkte geholt. Mit einem solchen Punktevorsprung in einer normal ausgeglichenen Liga so zu bestehen, zeigt, dass man doch vieles richtig gemacht haben muss.“

doncerebro: „Gerade nach dem letzten Jahr hätte ich das nie zu erhoffen gewagt. Danke an alle im Verein, die uns endlich wieder aus der fußballerischen Bedeutungslosigkeit (ja, auch 2. Liga zählt dazu) geholt haben. Der letzte Schritt war der mühsamste, endlich ist es geschafft! Aus der letzten Liga bis oben durch marschieren, das gibt’s sonst eigentlich nur beim Fußballmanager am PC.“

Schnabulator: „Beim Zwangsabstieg aus der BL damals war ich zarte 16 Jahre alt, jetzt, mein halbes Leben später is dieser Moment endlich da. Scheiße he, Wahnsinn, unbeschreiblich…bis ich das tatsächlich ganz realisiert hab wirds noch dauern. Bis dahin, DANKE an euch alle die ihr die letzten vielen Jahre dabei wart, ihr seid die Geilsten! Was da alles noch kommen wird können wir uns noch gar nicht vorstellen, aber es wird noch unglaublicher als der heutige Tag!“

joerge: „Ohne große Erwartungen saß ich heute auf der Hohen Warte zwischen Ried und Vienna Fans. Vereinzelt waren Rote zu sehen. Bei den Vienna Toren bin ich aufgesprungen – alles andere hätte sich eigenartig angefühlt. Die Rieder konnten oder wollten heute nicht das letzte rausholen – die Vienna machte ein gutes Spiel. In den 5 Min Nachspielzeit hatte ich einen flauen Magen und am Ende Tränen in den Augen. Bis zum Schluss fühlte es sich irreal an – erst mit Schlusspfiff war zum 1. Mal das Gefühl Bundesliga da. Wir sind nach unglaublich schönen, aber auch kräfteraubenden Jahren wieder zurück. Es waren tolle Spiele und Erlebnisse dabei, zB Oberliga-Meister zuhause. Die Highlights waren dann aber schon das Cupmatch gegen die Austria und die beiden Derbys. Ein Spiel gegen einen Großen oder ein Derby ist dann schon mal was anderes. Nächste Saison – z.B. 2x Wien und 2x Linz auswärts und dann die Derbys – das ist schon was.“

Inquisitor: „Bin noch immer am Verarbeiten… gehöre ja zu denen, die die große Zeit seit dem letzten Wiederaufstieg bewusst miterlebt haben. Mit allen Tiefen und Höhen… jetzt sind wir wieder da, wo wir hingehören. Und irgendwie fühlen sich die 17 Jahre gar nicht so lang wie 17 Jahre an.“

gakfan: „Gerade von der Feier nach Hause gekommen (die geht gefühlt noch bis Dienstag weiter)…es ist für mich noch absolut unbegreiflich was da heute, diese Woche, diese Saison passiert ist. Nach alldem was vor 336 Tagen in Dornbirn passiert ist, hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass wir es mit einer „Jetzt-erst-Recht“-Mentalität schaffen. Eines ist gleich, wie vor 336 Tagen…Menschen liegen sich in den Armen, Menschen weinen…diesmal vor Glück…der eine wird ganz leise, der andere ganz laut…einer hat man heute wieder ganz genau gesehen: DER GAK IST WIEDER DA! Eine Statue für Didi Elsneg und Gernot Messner für das was sportlich erreicht wurde mit dem, was die Herren vom Vorstand rund um René Ziesler und Matthias Dielacher finanziell aufgestellt haben. Eine Statue (und eine Vertragsverlängerung) für Marco Perchtold, der das Profitum mit 28 Jahren (!!!) aufgegeben hat um seinen Herzensklub zurück in die Bundesliga zu führen. Eine Statue für die gesamte Mannschaft, die die ganze Saison als EINHEIT unterwegs war, die nicht die beste Mannschaft der Liga war, die nicht die größten Namen, dafür die richtigen Charaktere hatte. Eine Statue für unsere Kurve rund um die Capos für das, was die letzten Jahre entstanden ist und noch weiter entstehen wird. Genießen wir die Zeit an der Sonne, genießen wir den Start in unsere Meisterwoche mit dem Höhepunkt am Freitag gegen Horn…Feiern wir als ob es kein Morgen gäbe…WIR haben uns das verdient.“

