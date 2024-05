Rapid-Fans: „Vor 21.000 Fans so zu spielen, ist ein Witz!“

Der SK Rapid ging in der letzten Runde gegen den TSV Hartberg sang und klanglos mit 0:3 unter und lieferte dabei eine peinliche Vorstellung...

Der SK Rapid ging in der letzten Runde gegen den TSV Hartberg sang und klanglos mit 0:3 unter und lieferte dabei eine peinliche Vorstellung vor über 21.000 Fans ab. Wir haben die Reaktionen im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

pironi: „Eine erbärmliche Saison ist endlich vorbei. Eine unglaublich schlechte Vorstellung zum Ende. Passend für das heurige Jahr. Da könnt ihr sämtlichen Bereichen eine Menge Arbeit auf den Verein zu.“

little beckham: „Unwürdig. Gut, dass man einige der Herren heute das letzte Mal gesehen hat.“

LiamG: „War nach dieser Saison genau so erwartbar. Gerade wenn’s um nix geht, reißt man sich bei uns keinen Haxen aus. Dazu ist man einfach nicht besonders gut. Auch wenn’s viele nicht hören wollen. Das muss sich zukünftig einfach ändern wenn man irgendwann wieder vorne mitspielen möchte. Ich bin gespannt wie man die Abgänge kompensieren wird und wie man die nächste Saison angehen will. Es ist dann auch mal an der Zeit zu liefern – das geht speziell ans Präsidium wenn man sich Pläne, Ziele usw von vor der Wahl anschaut. Aber natürlich auch an unseren Staff. Jetzt ists halt wie es ist… Alles Gute für die Zukunft an Grüll, wahrscheinlich Querfeld und wer auch immer noch gehen wird. Ein paar Wochen Pause wird allen gut tun.“

dingo: „Charaktertest nicht bestanden. Da wartet viel Arbeit auf Klauß. Für Grüll tut es mir extrem leid.“

Fox Mulder: „Gratulation an alle Beteiligten zu dieser Oaschleistung vor vollem Haus. Ich würde ja sagen, ich wünsche eine schöne Sommerpause, aber die hat offenbar für unsere Jungs schon vor einer Woche begonnen.“

Starostyak: „Gute Entscheidung, den Nachmittag mit der Familie statt mit diesem charakterlosen Haufen zu verbringen.“

fuck forever: „Eine Schande. Noch dazu vor 21.000 wo viele Kinder u Teenager im Stadion waren ein unfassbarer Offenbarungseid. Bringt man solche Partien nicht aus der Mannschaft wird sich auch kein Erfolg einstellen. Bin gespannt auf kommende Saison.“

synetic: „Enttäuschend. Wir sollten die Saison jetzt abhacken. Robert und Mecki im Gegenteil: auf die wartet viel Arbeit. Analyse und Aufarbeitung in allen Sektoren ist essentiell.Auch wenn es jetzt nicht so wirkt, aber ich freu mich schon auf die neue Saison.“

gloggi99: „Charaktertest nicht bestanden und auf die Fans gelinde gesagt geschissen. Was soll da nächste Saison bitte besser werden? Wir können uns nicht 10 neue Spieler leisten darum geht die Tragödie in den den nächsten Akt.“

Ernesto: „Eine erbärmliche Leistung gegen einen Gegner, der rein von den Spielern um nichts besser ist als wir. Aber Hartberg hat eine reifere Spieanlage. wir sind nur hektisch und verlassen uns auf Grüll. Es ist peinlich, was hier abgeliefert wurde. Offensiv sind wir ein Lüfterl seit geraumer Zeit und die defensive Stabilität ist auch schon Vergangenheit. Es muss sich viel ändern. Wie das geschehen soll ohne Geld, weiß ich nicht. Aber wenn nix passiert, werden wir im Herbst wieder ein Deja-vu erleben und ausbaden darf es dann wieder der Trainer.“

Zuckerhut: „Ein weiterer Heim-Versager Auftritt einer ziemlich gebrauchten Saison. Danke für nichts. Jetzt schon keinen Bock auf die neue Saison ohne Grüll.“

Caspar01: „Abo wird nicht verlängert. Das war es für mich.“

Koogie: „Natürlich eine Frechheit die Leistung. Allerdings braucht man jetzt auch nicht übertreiben, für uns ist es um nichts mehr gegangen und für Hartberg noch um viel. Wie da einige schon wieder in Weltuntergangsstimmung sind ist Wahnsinn. Die Saison war davor schon beschissen. Jetzt heißt’s wie immer hoffen, dass in der Vorbereitung viel richtig gemacht wird und ein Neustart vollzogen werden kann.“

GRENDEL: „Was für eine Versager Truppe. Auf Klauß kommt einiges zu, schöne Worte bringen keine Punkte. Gott sei Dank ist diese Oasch Saison vorbei. Momentan sehe ich nichts, was auf eine bessere hoffen lässt.“

Zuckerhut: „LASK mit 1:7 sogar noch lächerlicher, allerdings darf man sich gerade in einem Heimspiel noch eine anständige Leistung erwarten und kein abschenken wie heute.“

baeckerbua: „Pfui Teufel! Meine liebevolle Mail an den Verein geschickt und damit trenne ich mich von Rapid bis das Theater kommende Saison von vorn losgeht. Ein Heimbilanz wie eine in die Goschn.“

Lucifer: „2 Königstransfers, lieber Mecki, werden nicht ausreichen, vor allem wenn man wiedermal das Zentrum nicht ausreichend bestückt… Klauss hat definitiv an Kredit verloren, es muss Entwicklung zu sehen sein… es gibt keine Zeit mehr, auch weil Sturm Meister wurde!“

revo: „Der Verein wird das Spiel zum Glück besser einschätzen können als die aufgebrachte Meute. 4. Platz, volle Konzentration auf die EC-Qualifikation. Alles andere egal.“

rabbitmountain: „Gegen Hartberg darf man verlieren. So eine Arbeitsverweigerung ist aber ein Schlag ins Gesicht. Unser Offensivspiel macht mir aber abseits der heutigen Partie langsam Sorgen. Das wirkt über weite Strecken komplett planlos.“

Phil96: „Beschissenes Ende einer insgesamt schwachen Saison. Heute war wirklich jeder einzelne sauschlecht, null gefährliche Szenen aus dem Spiel heraus und hinten ständig am Schwimmen. Das zentrale Mittelfeld aus Oswald und Sattlberger leider gar nichts, da müssen wir wirklich hoffen, dass Grgic nächste Saison durchgehend fit ist.“

Sandkastenrambo: „Mein Bauchgefühl sagt mir dass es ein ganz schwieriger Herbst werden wird. Nach vorne ist es leider viel zu wenig und mein derzeitiges Fazit nach einem halben Jahr Klauß. Nette Interviews, „stabile“ Defensive, sehr schwache Offensive.“

GRENDEL: „Erstens mal haben sie Leistung zu bringen, sie werden bezahlt. Und zweitens… Es waren über 20.000 Leute vor Ort, die haben sich so einen Dreck geben dürfen. Das war ein absoluter Witz.“

little beckham: „Man merkt halt leider, dass immer nur das absolute Minimum getan wird und man sich dann auch sehr schnell zufrieden gibt. Das hat sich leider eingestellt. Nie um eine Ausrede verlegen und doch immer wieder „verwundert“ warum kein Erfolg eintritt.“

Stanley-Stiff: „Komplett peinliche Schei*leistung. Richtig gute Werbung für alle anstehenden Vorverkäufe. Danke Marco, danke Schicki. Mehr gibt’s über und nach diesem Auftritt nicht zu diskutieren, denke ich. Alle die uns aus dem Kader erhalten bleiben: Schreibt’s euch hinter die Ohren, dass so ein Auftritt ned amal für die goldene Ananas in Ordnung geht, in Wien-West Hütteldorf. Dann gewinnen wir zukünftig vielleicht auch irgendwann wieder was Zählbares.“

hooluna: „Ein erbärmlicher Abschluss der Saison. Heimstatistik grauenvoll.“

Klucsi: „Am Ende des Tages oder der Saison fehlt auf jeder Position Qualität. Bin mit Sicherheit kein Pessimist und grundsätzlich immer überzeugt von Rapid und der Mannschaft, aber was da die letzte Zeit an Spielern am Platz stand, ist erschreckend. Mir tut kein einziger Abgang weh. Grülls Leistungen sind zu honorieren, aber gewonnen haben wir in drei Jahren mit ihm, Burgi, Leo usw. genau nix. Kann diese Floskeln wie „der Spieler ist auch außerhalb und in der Kabine sehr wichtig “ nimmer hören. Was bringt uns der Scheiss, den vierten Platz?! Wie jedes Jahr gilt, wenn da nicht bald im ganzen Verein seriös gearbeitet wird, geht es so weiter wie seit mindestens 10 Jahren. Trotzdem werde ich nächste Saison wieder jedes Spiel im Stadion sein, komme was wolle. Einmal Rapid, immer Rapid.“

Wuifal: „Anstatt mit einem richtig guten Gefühl in die Sommerpause zu gehen (3 Siege im OPO hintereinander, Sieg vor 20.000 Fans in einem unbedeutenden Spiel), geht’s jetzt mit derselben Gemütslage wie vor einem Jahr weiter. Das ist sehr schade, aber hoffentlich auch ein Wink mit dem Zaunpfahl an die Verantwortlichen bzw. Überoptimisten, dass eh ois leiwand is… Charakter hat die Mannschaft in den letzten beiden Spielen zu Genüge bewiesen nach der schmerzhaften Cup-Niederlage. Deswegen verstehe ich die Leute nicht, die den Burschen fehlenden Charakter attestieren. Wohl aber diejenigen, die die fehlende Qualität in der Kaderbreite kritisieren.“

hags: „Meiner bescheidenen Meinung nach, hängt es stark davon ab, wen Katzer für das zentrale Mittelfeld verpflichtet. Es braucht neben Grgic noch einen zweiten Gestandenen. Heute wurde die Zentrale komplett aufgegeben, die Löcher im Mittelfeld waren viel zu groß. Der Zugriff auf das Spiel fehlte komplett. Schafft es Katzer hier jemanden zu finden, bin ich vorsichtig optimistisch für nächste Saison.“

maxscr1899: „Versteh die ganze Aufregung nicht. Es ging um genau gar nix mehr, es war gutes Wetter und bis aufs Ergebnis ein entspannter Nachmittag. Die Saison war zach, aber es gab trotzdem Highlightspiele wie seit Jahren nicht mehr (Fiorentina, Derby, Salzburg). Die zweite Mannschaft ist aufgestiegen und wir spielen Europa League Quali. Es geht deutlich schlimmer.“

SCR-1899: „Man darf sich erwarten, dass man sich vor +20000 Rapidlern den Arsch aufreißt! Davon war rein gar nichts zu sehen und das enttäuscht!“

flanders: „Die Luft war einfach draußen. Bei Spielen, bei denen es nur noch um die goldene Ananas geht rennt es doch meistens zach ab.“

wiruz: „Jansson war für mich heute positiv. Hat sich als Einziger gefühlt am Ende noch reingehaut und was versucht.“

Green_White Anfield Devil: „Lange überlegt, heute ins Stadion zu gehen – weil ich schon komplett emotionslos, wahnsinnig leer und müde war im Bezug auf Rapid. Mich hätte die Premier League Entscheidung und Klopps Abschied ordentlich gereizt, aber natürlich gehst aufs letzte Heimspiel und speziell zur Grüll-Verabschiedung! Er kämpfte für uns, also ist es auch meine Pflicht mich zu verabschieden und ein letztes Mal zu supporten heuer. Was soll man sagen, dieses Ende passt zu der ganzen Oaschloch-Saison! Diese Mannschaft besitzt keinen Charakter, dafür aber zu viele Mitläufer und Antikicker. Trotz zig Enttäuschungen und obwohl feststeht, dass wir den vierten (Lucky Loser) Platz fixiert haben, pilgern fucking 21k Rapidler ins Stadion und müssen sich ein letztes Mal verarschen lassen! Mit so einem grauslichen, unmotivierten Juxkick! Genau dieser „Charakter“ und Mentalität ist Schuld daran, dass wir seit vielen Jahren so ein enormes Loser-Gen im Verein verankert haben und bis auf paar Europacup-Highlights (die wunderschön waren) nix für’n Briefkopf erreicht haben! Das Einzige, für das man dankbar sein darf heute, ist das Sternderl in der Tabelle – denn nur DAS rettet uns vor noch zwei Scheisspartien und Enttäuschungen. Dass man sich mittlerweile auf die Sommerpause mehr freut, als auf seinen Verein, sagt eh genug aus. Schönen Sommer Freunde, macht’s auch leiwande Wochen und rüstet euch für die nächste Umbruchs/Entwicklungs-Saison.“

bw_sektionsbg: „Mit dem 0:5 in Linz und dem 0:3 mussten wir neben dem Finale einiges verdauen diese Saison. Wahnsinn eigentlich das heut 21000 Rapidler da waren. Ich denke so mancher unserer Kicker checkt nicht was er mit so einer Leistung wie heut anrichtet. Unfassbar was die Rapid-Familie bereit ist mitzumachen.“

hyks: „21k hätten sich mehr verdient als diese Niederlage in dieser Form. Wenn man das Publikum hernimmt, sieht man, was für ein Potenzial in diesem Verein schlummert. Man stelle sich vor, man spielt oben mit, die Hütte wäre jedes Spiel ausverkauft. Das ist das, was mich eher nachdenklich macht. Das Ergebnis nehme ich so zur Kenntnis. Ich hatte einen lustigen und angenehmen Nachmittag mit Kollegen im Stadion. Das ist mir mehr wert. Für die nächste Saison wünsche ich mir aber zumindest, dass wir es versuchen auf Platz 3 zu kommen. Meiner Meinung nach ist der LASK komplett überschätzt. Wir können mithalten. Nichts desto trotz dürfen wir uns vor heimischen Publikum, vor so einer beeindruckenden Kulisse, nicht präsentieren.“

flo_gw: „Schön, dass die meisten Spieler, die nächstes Jahr nicht mehr beim Verein sein werden, heute zum Einsatz kamen und heute einen würdigen Abschied bekommen haben…“

Schwemmlandla3: „Ein Team in der unteren Tabellenhälfte zu übernehmen, dort mit Tendenz weiter fallend und völlig im Eck, dann am Ende ins Cupfinale einzuziehen und Platz 4 zu holen, hätten bei der Übernahme wohl mindestens 90% hier nicht für möglich gehalten. Ist die Saison deshalb gut? Nein, natürlich nicht. Alles außerhalb der Top-3 ist nicht gut für Rapid. Aber Fakt ist, dass Klauß in den paar Monaten einiges gut machen hat können, sonst würden wir jetzt nicht über die Europa-League-Quali reden. Insofern hat man sich selbstredend gesteigert. Nächste Saison müssen die nächsten Steps und der Angriff auf die Top-3 her. Ist ja völlig klar.“

FloRyan: „Puh. Also das war heute gar nix. Komplett enttäuschend von der Mannschaft. Es ist im Prinzip eh schon alles geschrieben worden. Selbst Stützen wie Querfeld oder Cvetkovic waren heute sehr, sehr schwach. Außer dem Trainerteam wollte heute keiner alles für eine respektable Leistung geben. Im Vorbesprechungsthread habe ich geschrieben gehabt, dass ich das Ergebnis entspannt sehen werde, falls es keine Niederlage in der Tonart wie in Linz wird. Leider war das heute kaum besser als in Linz. Sehr schade, dass die Mannschaft die mehr als 21.000(!!) Zuschauer, die an einem wunderbar sonnigen Tag zu einem bedeutungslosen Spiel kamen, nicht belohnt hat. Ich denke RK & sein Trainerteam erkennen immer mehr Themen an denen sie arbeiten werden müssen. Dass die mentale Stärke der Spiele und deren Einstellung zum Beruf ein wesentliches Thema sein wird, hat er heute eindeutig gezeigt bekommen.“

_UndertakeR_: „Das war heute leider ein Komplettversagen der ganzen Mannschaft. Auch wenn es um nichts mehr geht, sehe ich eine gewisse Verpflichtung der Mannschaft gegenüber den vielen Zusehern. Zum Teil ist es natürlich auch eine Qualitätsfrage. In der heutigen Startelf sah ich nur 5 Spieler, wo ich der Meinung bin, dass sie die nötige Qualität haben um auch einmal was zu gewinnen. Einer davon ist fix weg und ein anderer vermutlich auch. Über bleibt viel Mittelmaß. Ein Zentrum aus Sattlberger und Oswald reicht nicht für das OPO. Da braucht es unbedingt noch Qualität zu Grgic. Diakite war heute zB eine Klasse stärker wie unser Zentrum. Laut Transfermarkt läuft anscheinend sein Vertrag aus, darf gerne gleich dableiben.“

Gargamel_1899: „Hab heut, nachdem was ich so lese, glücklicherweise das Spiel nicht gesehen und war stattdessen beim Heurigen. Kader muss mal ordentlich aufgebessert werden und die Spieler alle wieder fit und frisch werden. Urlaub wird ihnen und auch uns gut tun. Bin schon gespannt auf den Transfersommer und wie wir uns nach der Vorbereitung präsentieren. Ich hoffe ja sehr auf Besserung, aber man wird sehen.“

Rasko: „Es war gestern ein Charaktertest und man sah ihn recht gut.“

