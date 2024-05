LASK-Fans: „Unwürdiges Ende eines tollen Playoffs“

Der LASK beendet mit einer herben 1:7-Niederlage gegen Red Bull Salzburg die Saison, sodass ein ansonsten starkes oberes Playoff einen Schönheitsfehler erhält. Wir wollen...

Der LASK beendet mit einer herben 1:7-Niederlage gegen Red Bull Salzburg die Saison, sodass ein ansonsten starkes oberes Playoff einen Schönheitsfehler erhält. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

ASK_Fan: „Enttäuschend dieser Auftritt. Tut mir leid für die vielen Fans die mitgereist sind.“

Traunseelaskler: „In der ersten Hälfte habe ich sie ja noch verteidigt – aber die Leistung in der zweiten Hälfte war absolut unentschuldbar!“

Bohemian Flexer: „Schade! Eine tolles Meisterschafts-Playoff endet heute unwürdig! So kannst du als Profi einfach nicht auftreten, das grenzt an Wettbewerbsverzerrung. Jetzt heißt es punktuell den Kader ergänzen und als wichtigstes den Cheftrainer fixieren um hier Planungssicherheit zu haben.“

Iceman: „Komplett ehren- und charakterloser Auftritt heute. Unseren Farben komplett unwürdig. So abzuschenken ist nur peinlich. Das werden wir sicher wieder mal zurückbekommen – zurecht.“

lasso: „Hier kann man sehen wie wichtig Andrade diese Saison war…Jetzt die richtigen Schlüsse ziehen und sich nicht komplett von den guten letzten Wochen blenden lassen. Es gibt besonders beim Kader noch einiges an Verbesserungspotenzial.“

UdoH: „Man hat den ganzen Flow der letzten Wochen ruiniert. Prinzipiell habe ich zuletzt nie einen Saisonbeginn herbeigesehnt, weil ich immer dachte, besser wird es nicht mehr. Heute war ich eigentlich traurig, dass es nicht gleich weitergeht, weil es echt Spaß gemacht hat. Momentan bin ich einfach nur zwida. Irgendwann werden wir Schützenhilfe brauchen und dann wird sich dieses Team genauso verhalten, wie wir heute. Bin nur froh, dass wir mit diesem peinlichen Auftritt nicht zum Königsmacher wurden. Das heutige Spiel wurde vercoacht und verpfiffen und war charakterlos.“

fußball123oö123: „Beim Auftritt heute tu ich mir schwer. Sieben Gegentore sind natürlich ein Wahnsinn, aber wenn die im Bullenstadl halbwegs ihren Job machen, dann sind halt doch ab und zu leider fünf Tore oder mehr drinnen und letzte Spieltage können eine gewisse Eigendynamik entwickeln.“

René: „Ja, Salzburg ist heute drüber gefahren wie eine Lokomotive. Braucht man nicht weiter analysieren, die waren in einem Rausch und wir richtig schlecht. Was aber im Sektor abging ist phänomenal. Ich war mir beim Stand 1:7 nicht sicher wer da gerade übertrieben hoch führt. Respekt an jeden Einzelnen der rund 2.000 LASKla!…“

Kapuzenboi: „Mir liegen auch noch ein paar Worte zu gestern auf der Seele. Angefangen mit der absoluten Katastrophe am Bierstand. Da ist man 75 Minuten vor Anpfiff im Stadion, denkt sich nichts Böses.. soweit alles im Zeitplan. Steht erst mal 15 Minuten an, um sich sein „Biermarkerl“ zu holen. So weit, so gut, haben halt so ein System, meine Güte. Dann stellst dich wieder hinten an und wartest über eine ganze Stunde (!!!) in einer Bullenhitze auf dein Getränk. Bei aller Liebe, mich hätte es beim Anstehen fast den Kreislauf zusammengehaut. Kann doch nicht sein, dass zwei Zapfhähnchen, bedient von 16-20 jährigen Praktikanten (no front, die haben ihr Bestes gegeben), 1.000 Leute im Unterrang versorgen sollen. Übers Spiel brauchen wir nicht reden. Abhaken, nächste Saison wieder angreifen. Glückwunsch nach Graz, nächste Saison sind wir dran. Über was wir auf jeden Fall reden müssen, ist der brachiale Support über 90 plus 45 Minuten. Man hätte meinen können, wir wären 7:1 vorne. Wahnsinn, wie jeder seine letzten Körner nochmal für die lebenden Legenden Lucki und Petzi gegeben hat. DANKE dafür.“

tomy_vercety: „Man hat sich gestern von Seiten des LASK offensichtlich dazu entschieden Spieler zu schonen, weil man kein unnötiges Verletzungsrisiko eingehen wollte und weil Spieler nach einer Verletzung vermutlich noch nicht bei 100% sind – auch da kein unnötiges Risiko. Rein aus LASK-Sicht nachvollziehbar, es ging tabellarisch für uns um nichts mehr – die Vorzeichen im Vergleich zum Sturm-Spiel waren anders. Die Abwehr Formation in dieser Konstellation noch nie aufgestellt, kassiert dann gegen eine Mannschaft, bei der es um die Meisterschaft geht, sprich mit gänzlich anderen Vorzeichen, sieben Tore: ja peinlich, aber warum ist die Verwunderung so groß? Zur Beruhigung, wir werden diese Abwehr in dieser Formation mit großer Wahrscheinlichkeit nie wieder so sehen und es hat auch gute Gründe warum wir sie in dieser Form noch nicht so oft gesehen haben. Keine Entschuldigung für eine Sieben-Tore-Niederlage, jeder Spieler hat die Pflicht in jedem Spiel alles abzurufen! Die Niederlage gestern – ein Schönheitsfehler – ist aber kein Argument das starke Saisonfinish schlechtzureden, bzw. hat auch keine Relevanz für die nächste Saison, Stichwort: Neuer Trainer und Veränderungen im Kader.“

