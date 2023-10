Sturm-Fans nach Sieg bei Rakow: „Schlussphase nichts für schwache Nerven“

Der SK Sturm Graz hat am gestrigen Abend endlich wieder eine Europacup-Auswärtspartie in einer Gruppenphase gewonnen. Nach dem 1:0-Sieg bei Rakow Czestochowa haben wir...

Der SK Sturm Graz hat am gestrigen Abend endlich wieder eine Europacup-Auswärtspartie in einer Gruppenphase gewonnen. Nach dem 1:0-Sieg bei Rakow Czestochowa haben wir die Fanmeinungen der Sturm-Anhänger im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengefasst.

lovehateheRo: „Bis auf den Goalie waren die so richtig schwach, normal musst da höher und ohne Zittern gewinnen. Aber 3 Punkte sind 3 Punkte, und das zählt am Ende.“

RasmusHojlund: „Das wichtigste sind 3 Punkte, aber es setzt sich fort, spielerisch meistens sehr ideenlos, viele Fehlpässe, Wlodarczyk weiterhin kein Faktor, Teixeira sowieso nicht.“

GrazTiefschwarz: „Bist deppert, Gott sei Dank. Glanzleistung wäre es eine gewesen, wenn man zumindest 1-2 der Topchancen nutzt und hinten nicht vereinzelt so dilettantische Individualfehler fabriziert – so ist es halt wieder nur das Minimum gewesen und das ist nicht besonders elegant…“

kranklhaska: „Conference League sollte machbar sein, ob es etwas gegen Atalanta zu holen gibt , wage ich zu bezweifeln aber ist auch nicht verpflichtend. Platz 3 sollte das Ziel sein und dass sieht doch schon gut aus.“

schwarzweißblau: „Was Teixeira, Sarkaria und Jatta da zum Schluss für eine Nicht-Leistung gezeigt haben, hat mir mehrere Jahre gekostet. Alle frisch und alle traben, keiner geht drauf. Zum Glück haben wir aus den Flanken zum Schluss dann keins gefressen, aber müssen wir natürlich längst vorher entscheiden. Im Endeffekt zählen die 3 Punkte, extrem wichtig und auch verdient!“

OoK_PS: „Gott sei Dank drüber gebracht, obwohl es keinerlei Entlastung gab. Gegner sehr schwach, die müssen wir auch in Graz schlagen, und dann reicht das fix zum Überwintern.“

quaiz: „Bis auf die letzten 20 Minuten war das doch eine gute Leistung. Spielerisch auch stark verbessert. Lediglich die vergeben Chancen waren ausschlaggebend, dass man am Ende noch zittern musste. Machst diese Chancen, gewinnst da locker 0:3.“

paytv23: „Mich freut’s für Böving, dass er mit seinem Tor das Spiel entscheiden konnte. Wenn Rakow mit der gleichen Leistung in der Europa League weiter spielt und man im Heimspiel vielleicht nochmal voll anschreibt, könnte es mit dem dritten Platz was werden.“

MrColl: „Boah, am Ende war das wieder nix für meine Nerven. Aber am Ende ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Ansonsten Kiteishvili der beste Spieler heute, als er ausgewechselt wurde ging leider gar nichts mehr in der Offensive. Böving eigentlich auch meistens unsichtbar, aber wieder mit einem schönen Tor, dann darf er gerne unsichtbar sein, wenn er immer trifft. Wlodarczyk heute sehr bemüht fand ich, aber er bekommt viel zu wenig Bälle die er braucht. Aber man hätte auch früher das 2:0 machen können bzw. müssen – im Großen und Ganzen dennoch ein verdienter Sieg.“

graz_fan: „Mir ist Wlodarczyk heute positiv aufgefallen. Hatte mindestens eine gute Torchance, ist viel mehr unterwegs gewesen und hat auch für andere Spieler abgelegt. Deutlicher Schritt nach vorne. Teixeira war trotz der Chance am Schluss leider wie Jatta der falsche Wechsel.“

killver: „Wer heute behauptet, wir haben einen Scheiß zusammengespielt, hat wirklich jegliche Realität verloren. Erste Halbzeit hat mir ausgesprochen gut gefallen. Zweite gab man Rakow ein wenig mehr Raum, hatte dadurch aber selbst mehr Chancen, machst das sichere 2:0 aus einer der vielen Chancen, sagt jeder „Top-Leistung“. Dass dann das Heimteam bei einem 0:1 nochmal andrückt ist klar, dennoch gut verteidigt. Große Last fällt jetzt hoffentlich von den Spielern.“

Stgr1909: „Herauszuheben für mich heute auch Dante. Sehr stark wie ich finde. Außerdem Gorenc Stankovic.“

Vöslauer: „In der Nachspielzeit hat Rakow einfach alles nach vorne geschmissen, da wird’s immer knapp und eine Zitterei. Wenn wir wirklich nur die wilde Nachspielzeit betrachten: Mir haben da Sarkaria/Teixeira nicht gefallen bei der Arbeit gegen den Ball. Hätte mir mehr Punch erwartet, da sie frisch waren. Aber auch andere Kleinigkeiten waren ungut, Wüthrich der die Kugel absichtlich zum Gegner in die andere Hälfte schießt, Serrano der sich vorne den Ball viel zu einfach abluchsen lässt, statt zur Cornerfahne oder wenigstens zum Seitenout zu rennen um Zeit von der Uhr zu nehmen. Da braucht’s mehr Drecksack-Mentalität. Mehr Physis. Ein Spiel dauert aber halt 90 Minuten (oder 96) -> und das war heute insgesamt ein toller Sturm-Tag. Der Oktober kann kommen!“

lovehateheRo: „Erstaunlich war, wie Teixeira, Jatta und Sarkaria es alle drei geschafft haben, irgendwie müder zu wirken als die Leute, für die sie eingewechselt wurden.“

Stgr1909: „Eines kann man noch herausheben. Wenn ich keine Situation vergessen hab war’s eine sehr starke Schiedsrichterleistung mal zur Abwechslung.“

Juran: „Top Leistung heute, nur die Chancenverwertung muss besser werden. Ansonsten sollten wir auch zu Hause gegen die Polen gewinnen und damit international überwintern.“

lovehateheRo: „27 Einsätze, knapp 1100 Minuten, 0 Tore und zahlreiche Slapstick-Einlagen. Worauf soll man bei Teixeira noch warten? Oder besser gesagt, was spricht dafür, dass man nicht jemand anderem jetzt einmal Spielzeit stattdessen gibt?“

Schönaugürtel Mario: „Teixeira kann schon was. Das hat er in Lustenau bewiesen und sagt Ilzer ja auch über seine Trainingsleistung. 0 Tore, 5 Assists in 12 vollen Spielen (1063 Minuten) sind auch keine Katastrophe. Momentan empfiehlt er sich zwar nicht für die Startelf, aber das kann sich schnell ändern.“

Sohnemann: „Mehr als verdienter Sieg, nur unsere Chancenauswertung ist zum Speiben. Wie wir uns teilweise bei Ballverlusten in der Rückwärtsbewegung anstellen…“

humankapital: „Es war wirklich unglaublich wie viele Räume die Polen den unseren geboten haben rund um den und im Strafraum. Soviel Raum hast du in Österreich nie. Wir konnten es leider viel zu selten nutzen. Wahrscheinlich waren die unsrigen zu sehr davon überrascht und haben deswegen manches Mal zu umständlich gespielt. Vielleicht ist unsere Liga ja doch nicht so schlecht (im vorderen Drittel in Europa ist sie auf jeden Fall einzuordnen).“

GORILLA: „Ich fand unser Spiel eigentlich richtig gut. Phasenweise endlich wieder geiles Pressing. Auch sehr viele hochkarätige Chancen herausgespielt. Normal musst da mit 2:0 oder 3:0 den Sack zumachen. Die letzten 15 Minuten waren dafür ein Horror. Viel schlechter kannst das nicht fertigspielen. Da wirkten viele Spieler schon enorm müde. Das fällt hinten raus heuer schon öfters auf.“

