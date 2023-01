Groundhopping: Der Fuchs im Loft

Die Anzeichen standen von Beginn an schlecht. Durch die Wochentagskonstellation sind die Planungen so schwierig wie noch nie. Der Boxing Day (26. Dezember 2022)...

Die einzige fixe Komponente ist, dass wir London anfliegen, denn das geht preisgünstig.

Die Liste der Klubs, bei denen wir uns vergeblich um Tickets bemühen, ist lang: Arsenal, Brentford, Chelsea, Leeds,.. Wir können uns den Andrang nur aus einem Nachholeffekt nach der Pandemie erklären, der sich durch die WM bedingte Pause verstärkt.

Zusätzlich sind Streiks für die Passkontrolle am Flughafen und für den Bahnverkehr angekündigt. Hoffentlich weichen nicht alle auf die Straßen aus.

Eigentlich wollen wir zu viert starten, krankheitsbedingt muss aber leider einer zu Hause bleiben. Komisch, wenn immer ein Platz frei bleibt.

All der Widrigkeiten zum Trotz hat es in der Premier League für Karten von Southampton gereicht. Wir freuen uns auf die unteren Profiligen: Leyton, Reading und Queens Park. Frei nach dem Motto, Hauptsache England.

FC Southampton : Brighton Hove & Albion – 1:3 – 31.000 Zuschauer – Premier League

Die Anreise läuft gut, den Bahnstreik umgehen wir mit einem Mietauto, das für den Weg nach Southampton ohnehin eine gute Wahl ist. Dem Stau auf der M25 Londoner Außenringautobahn weichen wir durch eine Straße im Gebiet des South Downs National Parks aus. Wir passieren Tee-Farmen und Eichenwälder auf einer sehr kurvigen Strecke. Das letzte Stück ab Portsmouth führt besser ausgebaut an der Südküste entlang.

Wir schaffen es pünktlich vor dem Anpfiff. Die Brassband spielt bereits „When the saints are marching in“.

Sehr stimmungsvoll. Man merkt, dass sich die Saints nach der WM-Pause vorgenommen haben, es aus dem Tabellenkeller raus zu schaffen. Aber die Freude währt nur kurz. Schnell trifft Brighton zum 1:0. Die irische Torwarthoffnung Bazunu sieht nicht gut aus. Torschütze Adam Lallana jubelt wegen seiner Southampton Vergangenheit demonstrativ nicht. Brighton spielt sehr abgebrüht und zeigt, dass sie zurecht im oberen Mittelfeld der Tabelle mitmischen.

Die mitgereisten Fans aus dem benachbarten Brighton feiern die Seemöwen, die sie im Wappen tragen und auch in Southampton ihre Kreise ziehen. Wir kommen voll auf unsere Kosten, sehen drei weitere Tore, die zum Endstand 3:1 für die Gäste führen. Southampton gibt sich nie auf und probiert bis zum Schluss alles, was natürlich die Spannung für uns aufrechterhält.

Der obligatorische Gang rund ums Stadion und in den Fanshop darf natürlich auch nicht fehlen.

Sehr besonders ist auch der Kontakt mit den Spielern. Der Parkplatz der Spieler der Heimmannschaft ist nach Spielende abgesperrt, jedoch ist der Spielerausgang nahe dem Zaun und fast alle kommen nach Zuruf zur überschaubaren Menge an wartenden Fans. Das gibt die Gelegenheit für Autogramme und Selfies, die wir auch nutzen, unter anderen mit Saints Kapitän James Ward-Prowse.

Stadionjause: entfällt – die Kioske haben nach Spielende leider geschlossen

Leyton Orient : Stevenage – 0:0 – 8.600 Zuschauer – League Two

Das größte fußballerische Fragezeichen unserer Reise steht an. Was kann man von der vierten Spielklasse erwarten? Wie ist das sportliche Niveau? Ist überhaupt was los? Gibt es einen Fanshop?

Das Spiel erweist sich als Grundlage für Fußballromantik in Reinform. Das Stadion ist klassisch in die dicht bebauten Straßen Londons integriert. Enge Eingänge. Komote Stadiongröße. Dichte Atmosphäre. Als Glücksfall erweist sich, dass Erster gegen Zweiter spielt, das Stadion ausverkauft ist, beide auf Augenhöhe agieren, mit positiver Grundstimmung spielen. Einziger Wermutstropfen, das Spiel endet 0:0.

Auch der Aspekt des gefüllten Stadions ist wichtig, eine Symbiose mit Wechselwirkung. Wäre das Stadion leer, verpufft der Effekt und es verändert das Spiel.

Das hat man bei Pandemie bedingten Geisterspiele gesehen.

Fußball ist für die Fans, und nur ihr Interesse bildet das Prestige und fordert die mentalen Stärken der Spieler.

Es ist schwierig, das Niveau zu beurteilen. Solche Vergleiche hinken oft, aber vielleicht ist die sportliche Qualität mit der österreichischen zweiten Liga zu vergleichen. Das Stadion und der Zuschauerandrang wäre der österreichischen Bundesliga aber durchaus würdig.

Auffällig ist, dass der Außenstürmer auf der gegenüberliegenden Seite der Trainer immer den Linienrichter fragt, wie lange noch zu spielen ist. Es gibt keine Anzeige im Stadion.

Ich antizipiere (auch aus der Tabellensituation), dass wir nicht den kleinsten Klub der vierten Liga gesehen haben.

Die Ambitionen des Klubs zeigen sich auch dadurch, dass er sich beworben hat, um in das viel größer Olympiastadion, genannt London Stadium, umziehen.

Bekanntlich bekam aber West Ham United den Zuschlag für das benachbarte Stadion.

Stadionjause: Steak and ale pie – £4

Reading FC : Swansea City – 2:1 – 15.500 Zuschauer – Championship

Direkt nach dem Leyton Spiel machen wir uns auf den Weg nach Reading. Wieder verfolgt uns die Londoner Außenringautobahn M25. Das Navigationssystem meldet Stau. Das Verkehrschaos könnte aus einem Unfall entstanden sein oder aber auch eine Konsequenz der natürlichen Überlastung sein. Die voraussichtliche Ankunftszeit wird immer später und wir realisieren, dass sich der Anpfiff nicht ausgehen wird.

Gestresst landen wir mit 15 Minuten Verspätung auf unseren Plätzen in der ersten Reihe.

Der Sitz ist nass vom Regen, aber der Blick auf die Gäste Coaching Zone gut.

Es fällt auf, das Stadion ist größer und beeindruckender als erwartet, aber nur etwa zwei Drittel voll.

Wir erkennen die Altstars. Andy Carrol spielt bei Reading im Sturm, Joe „Welsh Pirlo“ Allen bei Swansea als Sechser.

Auch interessant, beide Fangruppen befinden sich auf derselben Hintertortribüne, die nur in der Mitte durch Abstand, Ordner und vielleicht einem Gitter getrennt ist. Sie sorgen wechselseitig je nach Spielsituation für gute Stimmung.

Auch eine Trommel ist zu hören, was in England untypisch ist.

Das Spiel bietet viel. Tore auf beiden Seiten, einen verschossenen Elfer. Und gut für die Stimmung, das Heimteam gewinnt.

Leider hat der Fanshop nach Spielende bereits geschlossen und wir hatten zu keinem Zeitpunkt eine Chance auf ein Souvenier. Auch so kanns manchmal laufen.

Bei der abschließenden Stadionrunde ordnen wir das Stadion dem Typ „aus einem Guss / im selben Baustil errichtet“ zu (wie Southampton, Brighton,..). Dem gegenüber stehen Stadien mit zusammengewürfelte Tribünen, die in unterschiedlichen Erweiterungsphasen verändert wurden (wie Nottingham, Fulham, usw.).

Letztere bringen zwar nicht den Komfort, aber dafür reichlich Charme mit sich. Mit den neuen modernen Stadien von Tottenham und West Ham sind da kürzlich auch welche ausgeschieden.

Stadionjause: Sausage Roll – £4,60

Queens Park Rangers : Luton Town – 0:3 – 16.000 Zuschauer – Championship

Das Loftus Road Stadion kommt im ersten Eindruck schmuddelig daher. Der Shop groß, aber unsortiert. Das Essen unterdurchschnittlich. Meine Erwartungshaltung ist anders, kannte ich den Verein ja aus vergangenen Premier League Zeiten.

Die Sitze sind so eng platziert, dass für die Knie eigentlich kein Platz mehr ist. Aber das könnte man auch positiv auslegen. Es schafft dichte Atmosphäre.

Zum Anpfiff ist das Stadion gefüllt. Nur der Unterrang auf der Hintertortribüne der Gästefans bleibt leer. Wohl aus Sicherheitsgründen.

QPR ist viel am Ball – ohne zählbaren Erfolg. Mir fehlt ein Spieler, der auf der Zehner-Position anspielbar ist. Sie schaffen es nicht in die Box und wirken oft unglücklich, wenn sie den Ball vertändeln mit zu viel Klein-Klein-Geschiebe.

Es sieht so aus, als hätte es eine Anweisung vom Trainer gegeben in den Strafraum durchzukombinieren. Es ist auffällig, dass keine langen Bälle geschlagen werden. Nicht mal Flanken werden versucht, was wieder kompliziert wirkt.

Ganz anders verhält sich Luton. Gleich der erste Torschuss führt zum Tor. Und nach der Halbzeit gelingt – wieder gnadenlos effektiv – ein weiterer Torerfolg. Aus Sicht von QPR kommt erst dann die Phase wo sie den meisten Zugriff bekommen, ein Lattenstreifer und eine Großchance knapp vergeben.

Es kommt, wie solche Spiele eben laufen. Zuerst hat man kein Glück und dann ists vorbei. Luton macht kaltschnäuzig mit der gefühlt erst dritten Chance nach 80 Minuten den Sack zu. So kanns gehen.

Je länger der Aufenthalt dauert, desto mehr begeistert es mich, eben auch wegen der unfassbaren Abgeklärtheit von Luton, welche ein Hauch von Drama für QPR mit sich bringt. Sie probierten viel, aber bekamen keinen Zugriff.

Wir haben aus den Ticketinfos entnommen, dass es eine spezielle Rivalität mit Luton gibt, den genauen Hintergrund bringen wir aber nicht in Erfahrung.

Die Luton Fans singen „you’re f**g s**t, you’re f**g s**t“. Ein Sitznachbar mit Dauerkarte singt leise mit „we’re f**g s**t. Empathisch und loyal.

Beim Drei zu Null erheben sich viele Fans und verlassen das Stadion.

Es wird gebuht, aber ich nehme war, die Fans nehmen es wie es kommt.

Wahnsinn wie eng die Teams in der Championship beisammen liegen, nach Spieltagesende trennen die Teams zwischen Platz 4 und 15 nur 5 Punkte. Gut möglich, dass es einer der gesehenen Clubs ins Aufstiegsplayoff schafft.

Die R’s identifizieren sich wie in Glasgow als Rangers, die Clubs stehen dem Königshaus nahe.

Den Stadtteil Queen’s Park gibt es tatsächlich in der Umgebung. Das passt somit zur These.

Stadionjause: Cheese fries und Burger – 8£

Bei der Stadionrunde nach dem Spiel gibt es eine illustre Begegnung. Es raschelt im Garten eines benachbarten Hauses. Bei genauerem Hinsehen bewegt sich ein ausgewachsener Fuchs aus der Dunkelheit der Nacht. Wir bleiben in einigen Metern Entfernung stehen, er dreht sich um und wir sehen uns in die Augen.

Seelenruhig spaziert er die Straße weiter, bis wir ihn nicht mehr sehen.

Vielleicht macht er sich auf den Weg ins Stadion, hinein in sein „Loft“. So wird die Fantribüne der Heimfans in Anlehnung an die namensgebende angrenzende Straße „Loftus Road“ genannt.

Bemerkenswert ist auch, dass nur eine Stadionseite frei zugänglich ist und sich die weiteren Eingänge zwischen den alten Wohnsiedlungen befinden.

Fazit

Wir saßen immer so weit wie möglich am Spielfeldrand, das ermöglicht hautnah dabei zu sein. Je nach Position beobachten wir das das Coaching des Staff, den Torjubel, die Elfmeter oder auch die Arbeit des Linienrichters.

Wir waren immer etwas knapp dran, durch Abhängigkeiten zur Reiseroute oder anderen Spielen kann man sich fast nicht genug Zeit nehmen, um alles zu erledigen: Stadionrunde, Gastronomie, Wettbüro, Matchday Program, Fanshop, Aufwärmen, Spielerausgang,..

Es hat sich wieder bewahrheitet. Als Faustregel benötigt man einen Tag mehr an Zeit als man Spiele anschauen kann. Wir sahen vier Spiele in fünf Tagen. Vor allem am Rückreisetag schafft man es kaum noch ein Spiel zu sehen.

Nach vier Spielen fällt es schon schwer das Erlebte genau zuzuordnen. Der kurzgetaktete Flow von vielen Spielen macht viel Spaß und gibt gute Möglichkeit Vergleiche zu ziehen und eigene Rituale zu verfolgen.

Der Ballungsraum London bietet dahingehend auch die Infrastruktur. Wir bewegen uns im Auto über Straßen, Brücken und Tunneln, genauso wie in Zügen und U-Bahn, je nach Notwendigkeit.

Besonders schätze ich, dass wir zwei Trikots die im Stadionshop gekauft und bedruckt wurden vom jeweiligen Spieler nach Spielende signiert bekommen haben. Southamptons Kapitän James Ward-Prowse und der marokkanische WM-Star von QPR, Ilias Chair, haben uns den Gefallen am jeweiligen Zaun am Spielerausgang getan. Das war nur durch viel Geduld und etwas Glück möglich.

Wir bilanzieren einen erfolgreichen Ausflug mit sechs abgeklapperten Sportstätten. In den Spielpausen haben wir auch die olympische Schwimmhalle Aquatics Center und den heiligen Tennisrasen von Wimbledon besichtigt. Mehr geht nicht.

Es folgen einige Impressionen, die sich per Klick vergrößern lassen: