Peter Stöger unterschreibt bei Ferencváros

Kurz nachdem sich Peter Stöger von der Wiener Austria trennte unterschrieb der 55-Jährige beim ungarischen Rekordmeister Ferencvaros. Seine neue Mannschaft gewann nicht nur überlegen die ungarische Meisterschaft, sondern sorgte auch in der Champions-League-Qualifikation für Furore.

Die letzten Wochen in der Liga gestalteten sich für die Austria-Fans durchaus versöhnlich, denn Peter Stöger führte seine Mannschaft trotz schwieriger Begleitumstände doch noch nach Europa. Mit starken Leistungen in den Playoff-Partien gegen Hartberg und den Wolfsberger AC schaffte man es in die Europa-Conference League-Qualifikation – eine Leistung, die man der Austria zwischenzeitlich nicht immer zutraute.

Sein neuer Verein hat jedoch andere Ansprüche, denn im vergangenen Jahr gewann man nicht nur mit 20 Punkten Vorsprung die Meisterschaft, sondern spielte auch im Konzert der ganz Großen mit. Ferencvaros qualifizierte sich nämlich recht überraschend für die Champions League, obwohl der ungarische Verein alle vier Qualifikationsrunden absolvieren musste. Auf dem Weg zur Königsklasse warf man zunächst Djurgården aus dem Bewerb und schlug dann sensationell Celtic, Dinamo Zagreb und Molde. In einer sehr schwierigen Champions-League-Gruppe mit dem FC Barcelona, Dynamo Kiew und Juventus erreichte man zumindest ein Unentschieden im Heimspiel gegen die Ukrainer.

Peter Stöger ließ in einer ersten Stellungsname verlautbaren, dass die neue Aufgabe eine große Herausforderung sei, da seine neue Mannschaft in letzter Zeit sehr erfolgreich war. Er betonte die große Tradition des Klubs und die besonders große Fangemeinde. Stöger will erneut die Meisterschaft gewinnen und in der Gruppenphase der Champions League gute Leistungen zeigen.