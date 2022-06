Sturm Graz will ungarischen Nachwuchsangreifer Milán Tóth

Der SK Sturm Graz hat einen jungen Stürmer aus Ungarn auf dem Zettel. Der 20-jährige Milán Tóth soll von Haladás Szombathely zu den Grazern...

Der SK Sturm Graz hat einen jungen Stürmer aus Ungarn auf dem Zettel. Der 20-jährige Milán Tóth soll von Haladás Szombathely zu den Grazern übersiedeln.

Wie das ungarische Sportmedium Nemzeti Sport berichtet, ist der SK Sturm Graz mit dem 180cm großen Mittelstürmer, der bereits ins ungarische U19-Nationalteam einberufen wurde, einig. Der Vertrag des Youngsters bei Haladás läuft noch ein Jahr, womit eine Ablösesumme fällig wäre.

Tóth spielt bereits seit 2 ½ Jahren für die Kampfmannschaft von Haladás, erzielte in der abgelaufenen Spielzeit in der zweiten ungarischen Liga elf Tore und vier Assists in 34 Partien, war unumstrittener Stammspieler. Insgesamt brachte er es in 57 Spielen für den Klub auf 13 Tore – die erste große Leistungsexplosion verzeichnete Tóth also erst in der vergangenen Spielzeit.

Der jüngere Bruder des Ungarn spielt bereits in Österreich: Der 18-jährige Balázs Tóth ist Torhüter beim FC Liefering. Auch er kam aus der Haladás-Jugend und wechselte vor zwei Jahren in die Akademie von Red Bull Salzburg.

Sturm Graz hat in den letzten Wochen den Kampfmannschaftskader punktuell verbessert. Neben Vesel Demaku von Austria Wien kamen auch der slowenische Spielmacher Tomi Horvat aus Mura, sowie Linksverteidiger David Schnegg vom Venezia FC. Tóth wäre aber voraussichtlich für die zweite Mannschaft der Grazer eingeplant, die zuletzt den Aufstieg in die 2. Liga fixierte. Dort sind bisher nur die beiden Gleisdorf-Offensivspieler Philipp Sittsam und Samir Mujkanovic, sowie die von der U18 hochgezogenen Jonas Löcker und Leon Grgic neu im Team.