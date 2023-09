Kara wechselt in die Süper Lig, Österreich hat einen neuen Schottland-Legionär

Die Sommertransferzeit 2023 ist seit 2. September Geschichte und es wurden die letzten Übertritte bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 ist seit 2. September Geschichte und es wurden die letzten Übertritte bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Ibrahim Sangaré

DM, 25, CIV | PSV Eindhoven – > Nottingham Forest

Bei Sturm-Bezwinger PSV Eindhoven war der 31-fache ivorische Teamspieler Ibrahim Sangaré einer der absoluten Schlüsselspieler. Der Mittelfeldorganisator wechselte nun am letzten Transfertag noch in die Premier League und schließt sich bis Sommer 2028 Nottingham Forest an. Der Traditionsklub bezahlt 35 Millionen Euro Ablöse an die PSV, womit Sangaré nach Gakpo und Lozano der drittteuerste Verkauf der Vereinsgeschichte ist. Die PSV hatte den 25-Jähnrigen vor drei Jahren um sieben Millionen aus Toulouse geholt. Sangaré soll auch auf dem Zettel von Bayern München, PSG und Liverpool gestanden sein.

Divock Origi

ST, 28, BEL | AC Milan – > Nottingham Forest

Nottingham Forest verstärkte zudem am letzten Transfertag auch noch seine Offensive und leiht Divock Origi vom AC Milan. Der langjährige Liverpool-Stürmer kommt vorerst für ein Jahr, Forest hält aber eine Kaufoption auf den 32-fachen belgischen Teamspieler. Bei Milan kam Origi in der vergangenen Saison nicht über eine Reservistenrolle hinaus, kam zumeist von der Bank und brachte es in 36 Pflichtspieleinsätzen nur auf zwei Tore. Mit Burnley und Sheffield United waren auch zwei Premier-League-Aufsteiger an Origi interessiert – zudem stand ein möglicher Wechsel nach Saudi-Arabien im Raum.

Sven Sprangler

ZM, 28, AUT | SK Vorwärts Steyr – > St. Johnstone FC

Nach dem Abstieg von Vorwärts Steyr wagt sich der zentrale Mittelfeldspieler Sven Sprangler an ein Auslandsabenteuer – und Österreich hat einen neuen Schottland-Legionär. Der kampfstarke Mann fürs Zentrum schließt sich für zwei Jahre dem St. Johnstone FC an. Der Klub ist ein Stammgast in der schottischen Premiership, qualifiziert sich auch immer wieder für den Europacup. In den letzten beiden Saisonen rettete sich St. Johnstone allerdings jeweils nur knapp vor dem Abstieg. Im Sommer 2021 traf der Klub im Playoff zur UEFA Europa Conference League auf den LASK und schlug sich insgesamt gut: Auswärts holte man ein 1:1, aber durch die 0:2-Heimniederlage scheiterte man schlussendlich doch.

Ercan Kara

ST, 27, AUT | Orlando City SC – > Samsunspor

Nach 1 ½ Jahren in Florida wechselt der Ex-Rapidler Ercan Kara in die türkische Süper Lig. Der 192cm große Angreifer wechselt für drei Jahre zum Zweitligameister Samsunspor, der zuvor bereits einige hochkarätige Transfers, wie etwa Olivier Ntcham (Swansea), Rick van Drongelen (Union Berlin) und Emre Kilinc (Galatasaray) abwickelte. Der Saisonstart verlief mit einem Punkt aus den ersten drei Spielen allerdings vorerst unerfreulich. Kara hatte für Orlando City in 53 Spielen für Orlando City 18 Tore erzielt, zuletzt aber seinen Stammplatz im Team verloren. Zuvor erzielte er 37 Tore in 84 Spielen für Rapid und hatte die Hütteldorfer im Jänner 2022 zum Schnäppchenpreis von 800.000 Euro in Richtung Major League Soccer verlassen.