Kolo Muani wird neuer PSG-Zielspieler, Andy Irvings überraschender West-Ham-Deal

Die Sommertransferzeit 2023 ist seit 2. September Geschichte und es wurden die letzten Übertritte bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Randal Kolo Muani

ST, 24, FRA | Eintracht Frankfurt – > Paris Saint-Germain

Von Frankfurt nach Frankreich: Der aufstrebende Starstürmer Randal Kolo Muani hat sein Ziel zum Ende der Transferzeit doch noch erreicht und durfte zu PSG wechseln. In den letzten Tagen hatte der 24-Jährige immer wieder „gestreikt“, um die Eintracht doch noch in Richtung Paris verlassen zu dürfen. Für die Frankfurter ist der neunfache Teamspieler das beste Geschäft der Vereinsgeschichte: Kolo Muani kam erst vor einem Jahr ablösefrei vom FC Nantes und spülte jetzt 95 Millionen Euro in die Kassa des deutschen Bundesligisten. In 50 Spielen für die Eintracht erzielte Kolo Muani 26 Tore und 17 Assists, war in der vergangenen Saison wohl einer der besten Stürmer Europas. Bei Paris Saint-Germain unterschrieb er nun einen Vertrag bis Sommer 2028.

Andy Irving

ZM, 23, SCO | SK Austria Klagenfurt – > West Ham United – > SK Austria Klagenfurt

Seit letzten Sommer ist der Schotte Andy Irving eine absolute Stütze im Spiel des SK Austria Klagenfurt. In 40 Spielen für die Kärntner brachte es der polyvalente, zentrale Mittelfeldspieler auf neun Treffer und elf Assists. Nun trat völlig überraschend der Europa-League-Sieger West Ham United auf den Plan und verpflichtete Irving um etwa 1,8 Millionen Euro. Allerdings wurde der 23-Jährige sofort wieder für ein Jahr an die Klagenfurter verliehen, wo er weiter Spielpraxis sammeln soll. Darüber hinaus wurde über den Deal wenig bekannt und es ist unklar, ob Irving jemals als West-Ham-Spieler eingeplant sein wird. Die Transferrechte liegen nun jedenfalls mal bei den „Hammers“, wo er einen Vertrag auf unbekannte Zeit unterschrieb.

Akos Kecskés

IV, 27, HUN | LASK – > Sepsi OSK

Vor einem Jahr holte der LASK den sechsfachen ungarischen Teamverteidiger Akos Kecskés ablösefrei aus Russland. Der Innenverteidiger konnte sich bei den Linzern aber nicht mal ansatzweise zum Stammspieler entwickeln und bestritt nur acht Partien für den Klub. In der neuen Saison stand er in keinem Matchkader und spielte nur eine Partie in der Regionalliga-Mannschaft der Oberösterreicher. Nun ließ der LASK Kecskés ablösefrei ziehen: Der 27-Jährige wechselt zum rumänischen Klub Sepsi, der zuletzt erst im Conference-League-Playoff an Bodö/Glimt scheiterte.

Adam Griger

ST, 19, SVK | LASK – > Granada B

Auch der slowakische Mittelstürmer Adam Griger verlässt den LASK fix. Der U19-Nationalspieler wechselte Anfang Jänner 2021 zum LASK, galt als großer Hoffnungsträger, brachte es in der Bundesliga aber nur auf fünf Einsätze. Zuletzt war Griger für ein Jahr in den Nachwuchs des italienischen Klubs Cagliari Calcio verliehen, wo er in 22 Spielen sieben Tore für die U19 erzielte und einen Kurzeinsatz in der Serie B hatte. Künftig wird Griger für die zweite Mannschaft des Granada CF in der dritten spanischen Liga auflaufen, wo er ablösefrei einen Einjahresvertrag unterschrieb. Die Kampfmannschaft von Granada wurde letzte Saison Meister in LaLiga2 und spielt heuer wieder erstklassig.