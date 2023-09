Deadline Day: Ried nahm Nemanja Celic unter Vertrag

Weiterer Neuzugang bei der SV Guntamatic Ried: Nemanja Celic spielt ab sofort im Innviertel. Der 24-jährige Mittelfeldspieler, der von Darmstadt 98 nach Ried kommt,...

Weiterer Neuzugang bei der SV Guntamatic Ried: Nemanja Celic spielt ab sofort im Innviertel. Der 24-jährige Mittelfeldspieler, der von Darmstadt 98 nach Ried kommt, hat einen Vertrag für zwei Jahre unterschrieben.

„Mit Nemanja Celic haben wir einen Oberösterreicher im besten Fußballeralter verpflichtet, der in Österreich schon gezeigt hat, was in ihm steckt. Da er uns neben seiner Qualität auch als Spielertyp und Persönlichkeit weiterbringt, wollten wir uns diese Chance kurz vor Transferschluss nicht entgehen lassen“, betont SVR-Sportvorstand Wolfgang Fiala.

„Das Projekt von Ried hat mich voll überzeugt. Es ist schön, dass ich jetzt ein Teil dieses Projekts bin, und ich freue mich auf die Herausforderungen und Aufgaben, die auf mich warten. Ich bin sehr guter Dinge, das wir es gemeinsam schaffen werden. Ich möchte schnell zum Stammspieler werden und eine Führungsrolle übernehmen“, sagt Neuzugang Nemanja Celic.

Steckbrief Nemanja Celic:

geboren am 26. April 1999 in Linz

Nationalität: Österreich

Größe: 185 cm

Position: Mittelfeld

Vereine: LASK (2016-20), WSG Tirol (2020/21), SV Darmstadt 98 (2021-23), LASK (2022/23, Leihe), SV Guntamatic Ried (seit 2023); U19- und U21-Nationalspieler Österreich

( Pressemeldung SV Ried )