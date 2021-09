LASK-Fans: „Es ist Zeit für eine Trendumkehr“

Der LASK empfängt heute die Wiener Austria und will gegen den aktuellen Tabellenletzten drei Punkte einfahren, da man selbst mit einem Sieg, drei Unentschieden...

Der LASK empfängt heute die Wiener Austria und will gegen den aktuellen Tabellenletzten drei Punkte einfahren, da man selbst mit einem Sieg, drei Unentschieden und zwei Niederlagen einen schwachen Start in die neue Saison erwischte. Wir wollen uns ansehen ob die Fans an die drei Punkte glauben. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Traunseelaskler: „Obwohl der Gegner am Tabellenende steht wird das Unterfangen keineswegs einfach. Nach einem miserablen Saisonstart fand die Austria zuletzt nämlich besser in die Spur und erreichte je einen Punkt bei Sturm und gegen Rapid…Mein Optimismus verspricht mir, dass die Länderspielpause das scheinbar zum Teil auch mentale Problem des Torabschlusses bei uns verschwinden lässt. Wichtig wäre es jedenfalls, endlich einmal ein frühes Tor erzielen zu können. Zudem geriet man zuletzt in gefühlt jedem Spiel durch ungeschicktes Abwehrverhalten oder Kuriositäten mit 0:1 in Rückstand – auch dies muss endlich ein Ende finden. Es wäre jedenfalls an der Zeit und enorm wichtig, seit dem 5:1 gegen Hartberg am 1. März 2020 endlich wieder ein Heimspiel vor Zuschauern in Pasching zu gewinnen. Möge die Trendumkehr endlich gelingen! Mein Tipp: 3:1.“

lasso: „Die Austria kann einen nur leid tun. Haben den Wind nicht gesät, werden aber am Sonntag den Sturm ernten . Das Gefühl endlich die Früchte in Form von Punkten vom reifen Baum zu pflücken wird jeden Tag euphorischer. Denke, dass wir einen von der Tarantel gestochenen LASK erleben werden, dem die ohne Mittagessen geschwächte Austria nichts entgegensetzten kann. Tipp 3:0.“

Bohemian Flexer: „Nach den im Vorhinein schon geahnten lästigen Länderspielen habe ich jetzt noch mehr Bock als sonst schon die schwarz-weißen Kicker spielen zu sehen.“

Anna Lüse: „Gott sei Dank ist die Ländermatchpasue vorbei. War auf jeden mal in vielerlei Hinsicht eine Qual für das österreichische Fussballherz. Freu mich schon wieder richtig auf Sonntag! Ich hoffe wirklich, dass die Jungs sich in der Pause etwas sammeln und fokussieren konnten. Auch wenn die Austria zurzeit ziemlich am Semmerl ist muss man das Spiel erstmal gewinnen. So übermächtig stark waren wir ja auch bislang nicht. Hoffe unsere Jungs kommen nicht auf den Gedanken, dass es am Sonntag leichter wird. Die Austria hat beim Unentschieden gegen Rapid nicht schlecht gespielt, bei Sturm auch ein 2:2 rausgeholt. Die 0:1-Niederlage gegen Salzburg war auch mehr als unglücklich, wenn man bedenkt, dass die Austria in der 85. Minute einen Eins-gegen-Eins-Angriff verkackt hat.

Eldoret: „Zuerst das Positive – Grgic und Monschein trainieren beide voll mit. Monschein hat sogar schon 30 Minuten gegen die Juniors gespielt. Das Negative – Wiesinger und Filipovic sind beide für Sonntag fraglich. Eine uneingespielte Dreier-Kette mit Boller/Maresic/Luckeneder kommt in meinen Wunschträumen nicht unbedingt vor.“

lasso: „Wenn es an Erfahrung oder Automatismen fehlt stellt man in die zentrale Defensive eben den verfügbaren Holland auf. Mir persönlich ist im Grunde egal wer wo spielt, die Zeit der Ausflüchte ist auf alle Fälle verwirkt. Ab jetzt müssen die Ergebnisse stimmen. Und wie schon geschrieben bin ich sehr guter Dinge das am Sonntag damit begonnen wird.“

