LASK-Fans: „Monschein wird uns variabler machen“

Der LASK holt Christoph Monschein ablösefrei vom FK Austria Wien. Wir haben die Meinungen der LASK-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt und fassen zusammen, was sie vom Transfer halten.

casual1908: „Die Verpflichtung galt seit längerer Zeit bereits als fixiert, der 3-Jahresvertrag überrascht schlussendlich aber doch. Willkommen in Linz!“

Eldoret: „Je älter Spieler werden, umso länger wollen sie logischerweise ihre Verträge. Da ist man beim LASK wohl diesen Kompromiss eingegangen….find ich nicht so schlimm.“

LASK08: „Ich halte es wie mehrfach schon erwähnt für einen schweren Fehler (noch dazu diese Vertragslaufzeit) und werde zu Kreuze kriechen, wenn ich mich täusche. Dennoch einmal Willkommen in Linz Herr Namensvetter, bin gespannt, was dann im Endeffekt herausschaut. Wir verpflichten wieder einen nicht 100% fitten Spieler – mal schauen, ob er mehr Einsatzminuten als andere Stürmer zusammenbringt.“

AllesKlar: „Bei der Verpflichtung hab ich meine Vorbehalte. Ich kann’s irgendwie nicht sehen wie Monschein uns weiterhelfen soll. Hoffentlich täusche ich mich aber und wünsche natürlich ihm nur das Beste bei uns! Interessant fänd ich’s auch zu wissen in welchem finanziellen Rahmen sich der Vertrag bewegt. Weil einerseits wird der Spieler in diesem Alter verständlicherweise schauen noch einmal gut zu verdienen. Aber andererseits glaube ich nicht, dass man bei uns so viel Geld hergeben will, auch weil Monschein in den letzten Monaten nicht viel für seinen Marktwert getan hat.“

Bohemian Flexer: „Wann Raguz & Karamoko wieder bei 100% sind weiß aber auch noch keiner. Dazu ob Karamoko überhaupt noch ein Leiberl in Linz hat auch nicht und da die Saison gleich wieder Vollgas startet mit allen drei Wettbewerben ist ein österreichischer Spieler mit so einer Statistik zum Nulltarif schon ein Glücksgriff.“

Koenig: „Für mich macht der Wechsel Sinn. Wir haben nun zwar am Papier viele Stürmer, aber 3 davon müssen erst mal fit werden (Raguz, Karamoko, Gruber). Dazu haben wir diesen Spielertyp noch nicht im Kader und daher sollte er uns mehr Flexibilität verschaffen. Zum Beispiel ist er perfekt, um eine defensivere Taktik zu wählen, oder um einen Vorsprung zu verwalten und zu kontern.“

LASK08: „Ich will nicht alles schlecht reden, aber er ist jetzt nicht der Star, als den ihn der LASK präsentieren will. Der viel gescholtene Dominik Reiter hat zum Beispiel seit Dezember nur 1 Scorer weniger vorzuweisen als er, bei einem Bruchteil der Einsatzzeit.“

casual1908: „Interessant wird sein, wie Thalhammer mit der Personalie Monschein plant. Der Transfer des ehemaligen Veilchens ist wohl die erste nennenswerte Verpflichtung, an der auch unser Chefcoach voll umfänglich mitwirken durfte. Obwohl ich mir nach den letzten Woche relativ schwer damit tue, so erhoffe ich mir, dass Thalhammer mit unserer Neuerwerbung einen klaren Plan verfolgt. Mit Christoph Monschein wurde ein Spieler verpflichtet, wo Stärken und Schwächen keine große Unbekannte darstellen. Womit sich auch das Experiment am rechten Flügel bereits im Vorfeld erledigt haben sollte. Denn auf dieser Position konnte Monschein weder sich selbst, noch das Publikum am Verteilerkreis überzeugen!“

GH78: „Man kann ob des Monschein-Transfers wirklich gespannt sein, ob der LASK nächste Saison beim 3-4-3 bleiben wird. Nachdem man mit dem etablierten Spielsystem bei gewissen Gegner wiederholt an Grenzen gestoßen ist könnte man mit dem aktuellen Kader auch sehr gut auf ein 4-4-2 umstellen.“

MEISTER1965: „Hab mir Monschein schon gewünscht, als er noch bei der Admira gespielt hat. Am liebsten hätte ich ihn jetzt von Wien nach Linz getragen. Die Kritik an ihm verstehe ich nicht.

Balic, Gruber und jetzt auch noch Monschein, sind ein Wahnsinn. Damit sollte man die Liga aufmischen können. Wenn nicht, was/wer sollte daran schuld sein?“

LittleDreamer: „Mit der Monschein Verpflichtung bin ich schon recht glücklich. So ein Spielertyp fehlt uns derzeit und kann mir gut vorstellen, dass sich so neue Varianten anbieten könnten. Ich könnte mir eine 3-5-2 Variante gut vorstellen, besonders da wir in der Zentrale ja eh stark besetzt sind. Da könnte man dann Michorl vielleicht etwas offensiver ausrichten und mehr Freiheiten im Spiel lassen. Anselm könnte diese Position auch liegen. Vorne hast dann Raguz der die Bälle gut annehmen kann und dann eben an Monschein abgeben kann.“

