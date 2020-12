LASK-Fans: „Wahnsinnig abgeklärte Leistung gegen Ried“

Der LASK gewann das erste Oberösterreich-Derby in der Liga seit 2011 klar mit 3:0 und übernahm die Tabellenführung, da sich der Serienmeister aus Salzburg...

Der LASK gewann das erste Oberösterreich-Derby in der Liga seit 2011 klar mit 3:0 und übernahm die Tabellenführung, da sich der Serienmeister aus Salzburg überraschend einen Patzer bei der Admira leistete. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

JochenGierlinger: „Kann mich an kein Derby von uns erinnern, in dem wir so souverän waren. Wahnsinnig abgeklärte Leistung. Hoffentlich sind die Verletzungen bei Michorl und Karamoko nicht allzu schlimm.“

Strafraumkobra: „Schade für Karamoko (Anm.: Karamoko verletzte sich in der Schlussphase der Partie). Gerade ein bisschen ins Team gefunden und Minuten bekommen. Donnerstag noch begeistert und heute schaut es bitter aus – so schnell kann es gehen.“

Chrisu6: „Der hochgelobte Grüll – schön zu sehen, wie ihn der Andrade so richtig abgekocht hat. Ein Genuss sowas zu sehen. Andrade für mich ohnedies „Man of the Match“ Ohne Wenn und Aber. So oder so für mich war es kein langweiliges Derby, sondern eine Machtdemonstration einer Top-Mannschaft.“

LASK08: „Bald können wir die halben Juniors raufziehen, damit wir die Ersatzbank noch füllen können. Echt zach. Aber Gratulation an die Burschen wieder mal, eine sehr gute Leistung und den Klubrekord an Heimsiegen in der Bundesliga ausgebaut.“

Der Athletiker: „Schade, der Platz in Pasching wird uns schlussendlich die Meisterschaft kosten.“

Traunseelaskler: „Andrade ist wirklich auf dem Weg zu einem zweiten Trauner. Extrem guter Zweikämpfer, vor allem Grüll hatte gegen ihn ja nicht mal den Ansatz einer Chance. Toller Antritt – traut sich viel, geht von hinten durch, kann dribbeln. Spielmacherqualitäten – er entlastet somit Trauner, da auch er wunderbare weite Pässe spielen kann. Wenn der so weitermacht könnte er früher oder später sogar irgendwann ein Upgrade zu Trauner werden, unter anderem da er schneller ist!“

Koenig: „Wahnsinnig abgeklärte Leistung. Wir haben heuer definitiv nochmal einen großen Sprung in der Entwicklung gemacht und uns vor allem im Ballbesitz stark verbessert. Hoffentlich ist’s bei Michorl nix Gröberes. Unendlich leid tut es mir für Karamoko – das sieht leider gar nicht gut aus. Interessant wäre, wann zuletzt ein Tormann überhaupt keinen Ball halten und nicht einmal eine Flanke fangen musste? Ich kann mich nur erinnern, dass Schlager mal einen Pressball in der ersten Hälfte aufnehmen musste, ansonsten fällt mir gar nichts ein.“

GH78: „Andrade als „Man of the Match“ wäre ein No-Brainer, wenn nicht Goiginger mit seinem Hammertor den Dosenöffner gegeben hätte. Ein wichtiges Tor für den LASK in diesem Spiel. Aber wohl ein noch wichtigeres Tor für Goiginger, für den ich mich sehr darüber freue. Die erste Halbzeit war sehr stark. Aber ich denke wir sollten auch noch kurz über die zweite Halbzeit reden. Mir hat das nicht gefallen, dass Madsen und Holland in der Mitte die Zügel etwas aus der Hand gegeben haben. Gerade einem Madsen gestehe ich das nicht zu.“

neunzehnhundertacht: „Für mich Mann des Spiels Andres Andrade. Die Pässe die er nach vorne schlägt, aber auch diese Ruhe die er als junger Spieler ausstrahlt, sind einfach traumhaft.“

