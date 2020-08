LASK-Fans: „Die Mannschaft wird bald ein anderes Gesicht zeigen“

Für Neo-Trainer Dominik Thalhammer läuft die Saisonvorbereitung zumindest von den Ergebnissen her nicht nach Wunsch, denn die Oberösterreicher mussten auch im vierten Spiel unter...

Für Neo-Trainer Dominik Thalhammer läuft die Saisonvorbereitung zumindest von den Ergebnissen her nicht nach Wunsch, denn die Oberösterreicher mussten auch im vierten Spiel unter dem neuen Trainer eine Niederlage einstecken. Diesmal verlor man gegen den Karlsruher SC mit 0:2. Beim Gegner stand Ex-Mattersburg-Tormann Kuster in den ersten 45 Minuten im Tor und der österreichische Legionär Marco Djuricin steuerte das Tor zum 2:0-Endstand bei. Wir wollen uns ansehen was die LASK-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen.

LASK1965: „Die ersten 25 Minuten waren schon recht in Ordnung. Allerdings fehlt noch der Zug zum Tor. Da passiert noch viel mit dem Rücken zum Tor. Selbst wenn einmal flüssig gespielt wird, geht es dann nicht wirklich schnell in die Spitze. Ein klassisches Testspiel, dem ich wieder mal nicht zu viel Bedeutung zumesse. Allerdings wäre ein Erfolgserlebnis schon auch mal schön.“

Traunseelaskler: „Fürchterliche Leistung, unerzwungene Fehlpässe ohne Ende, gefühlt sehr wenig koordiniertes Spiel (auch im Pressing), kaum Ideen – es wäre halt doch auch nicht schlecht, würde man noch ein vernünftiges Testspiel abliefern, weil bisher ist das (mit Ausnahme gegen Manchester) wirklich mau.“

cw95: „Vor unserer Vizemeistersaison wurde das letzte Testspiel gegen Heidenheim 0:4 verloren. Das ist keine Garantie, dass das wieder so laufen wird, aber Testspiele sollte man trotzdem nicht überbewerten.“

Eldoret: „Anfangs hat es gut ausgeschaut. Mit dem Regen kam gleichzeitig der Rückfall. Karamoko gefällt, Ramsebner leider nicht. In punkto Spielaufbau ist er einfach zu bieder. Setzt sich eigentlich nur das vergangene Playoff fort. Wir im Spiel überlegen, aber ideenlos im Angriffsdrittel. Die gegnerische Mannschaft geht aus dem Nichts in Führung. Und zum Schluss kassieren wir durch ein Blackout eines Spielers noch ein Gegentor. Old Trafford hat gezeigt, dass die Mannschaft den Schalter umlegen kann. Ich bin mir sehr sicher, dass die Mannschaft beim ersten Meisterschaftsspiel ein ganz anderes Gesicht zeigen wird“

Strafraumkobra: „Für die Freunde des gepflegten Kicks war noch nicht allzu viel dabei. Wichtig wird es erst, wenn es um was geht. Karamoko gefällt in einigen Szenen.“

LASK08: „Ich sehe es halt so, dass sich die Burschen auch mal ein Selbstvertrauen erarbeiten sollten. Ganz unabhängig vom Resultat. Bis dato hatten wir halt in jedem der Testspiele eine deutlich veränderte Mannschaft zu Spielbeginn, das ist halt nicht sehr förderlich fürs Einspielen. Aber schauen wir mal.“

_Hoosier_: „Auch wenn es ein Testspiel war, aber die Chancenverwertung war eher mau.“

Rektor: „Natürlich wird Thalhammer auch diese Testspiel Niederlage schönreden, aber es ist was es ist. Drei Spiele, drei Niederlagen, 1:8 Tore – und dieses eine Tor war ein Elfer.“

dani1908: „Die Spieler haben das einfach halbherzig runtergespielt, da wollte sich keiner verletzen oder unnötig was riskieren, sieht man sehr deutlich an der Körpersprache. Wenn´s dann um was geht, werden wir einen gänzlich anderen LASK sehen, davon bin ich überzeugt.“

LASK_92: „Es war schon recht deutlich zu erkennen, dass da auch in punkto Intensität noch einiges an Luft nach oben war, mehr als äußerst vage Rückschlüsse, die sich letztlich auf Ansätze beschränken, können aus der Partie heute sicher nicht gezogen werden.“

111ASK: „Natürlich ärgern auch mich die aktuellen schwachen Leistungen. Unser wahres Gesicht hat man aber gegen Manchester gesehen. Es wird aktuell viel probiert, Spieler, Systemrotationen etc. – dass hier die Abstimmung nicht passt ist klar. Die Löcher von Abwehr zur Mitte sind zu groß, das liegt daran das unsere Jungs nicht 100% Intensität gehen. Unser Sturm ist wie immer am Anfang einfach nur grottig.“

commando ultras 1: „Ich weiß ja nicht warum hier so viele die Bedeutung der Testspiele runterspielen. Fakt ist das es für die anderen auch ein Testspiel ist da gibt’s keine Ausrede. Wenn wir gegen einen Abstiegskandidaten aus der Zweiten Bundesliga null Chancen kreieren und 0:2 verlieren. mache ich mir doch Sorgen. Gefühlsmäßig waren wir überlegen könnte aber keine wirklich gute Chance rauspielen.“

