Schmid vor Salzburg: „Jetzt erst recht“

Nach der knappen 1:2-Heimniederlage letztes Wochenende trifft die Austria am Sonntag um 14:30 Uhr (live in der Viola Sportsbar) erneut auf FC Red Bull Salzburg. „Die Enttäuschung war groß, weil wir unglücklich verloren haben. Wir hätten uns in den drei Spielen gegen Salzburg in Summe deutlich mehr verdient, haben immer gut gespielt und nicht gepunktet, aber jammern bringt uns nicht weiter, wir müssen schauen, dass wir uns am Sonntag in Salzburg endlich belohnen: Jetzt erst recht“, sagt Trainer Manfred Schmid.

Zur Halbzeit der Meistergruppe fehlt den Veilchen nur ein Punkt auf Platz drei, mit jedem Konkurrenten steht noch ein Duell auf dem Programm. Salzburg kann bereits jetzt mit einem Sieg aus eigener Kraft den Meistertitel fixieren:

„Ich habe großen Respekt vor Matthias Jaissle und seiner Arbeit in Salzburg. Sie stehen zu Recht kurz vor dem Titel. Wir fahren aber sicher nicht nur nach Salzburg, um für die Meisterfeier Spalier zu stehen“, betont Manfred Schmid.

Die Veilchen werden nach dem Spiel am Sonntag in Salzburg bleiben, dort trainieren und anschließend nach Kärnten weiterreisen, wo am Mittwoch (27.04.) um 18:30 Uhr gegen den WAC bereits das nächste wichtige Spiel auf dem Programm steht: „Uns erwartet eine spannende Reise mit zwei hochinteressanten Spielen. Wir wollen Punkte nach Wien mitnehmen und mit einer guten Ausgangslage in die kurze Pause vor dem Wiener Derby gehen“, erklärt der Austria-Trainer.

Das darauffolgende Wochenende (30.4./1.5.) ist für die Veilchen spielfrei, am 1. Mai steigt das Cup-Finale zwischen Salzburg und Ried. Danach startet die Austria mit dem Heim-Derby (Sonntag, 8. Mai, 17:00 Uhr) in das Meistergruppen-Finish.

Es folgen das Auswärtsspiel gegen Austria Klagenfurt (Sonntag, 15. Mai, 17:00 Uhr) und das Heim-Finale gegen Sturm Graz (Samstag, 21. Mai, 17:00 Uhr).

Die Veilchen versprühen vor der heißen Phase in der Meistergruppe Optimismus: „Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut, die Jungs haben gespürt, dass wir sehr knapp dran waren, gegen Salzburg etwas mitzunehmen“, schildert Trainer Manfred Schmid.

Personal-News

Neben den Langzeitverletzten Ziad El Sheiwi und Georg Teigl fällt auch Muharem Huskovic weiterhin aus, der 19-jährige Stürmer laboriert an einer Muskelverletzung und wird von einem Spezialisten näher untersucht. Ansonsten sind alle Spieler fit und einsatzbereit für das Auswärtsspiel in Salzburg.

Quelle: Medieninfo FK Austria Wien