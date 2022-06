Benfica holt Shakhtar-Donetsk-Star, Arsenal ein Porto-Juwel

Das Transferfenster für den Sommer 2022 eröffnet erst im Juli und dennoch gibt es bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 eröffnet erst im Juli und dennoch gibt es bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

David Neres

RA, 25, BRA | Shakhtar Donetsk – > Benfica Lissabon

Mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine verließen bereits zahlreiche Top-Legionäre das Land. Das betraf auch den Großklub Shakhtar Donetsk, der etwa die Brasilianer Marlos, Junior Moraes, Dentinho und Tete abgab. Die großen Kapazunder bleiben allerdings vorerst – so unter anderem David Neres, den Shakhtar erst im Jänner um 12 Millionen Euro von Ajax Amsterdam holte. Ohne ein einziges Spiel für den ukrainischen Klub bestritten zu haben, wird Neres jetzt zu Benfica wechseln und dort einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen. Über die Ablösesumme wurde bisher nichts bekannt, aber sie dürfte sich in derselben Region bewegen, wie seine letzte. Zuletzt hatten auch Juventus und einige französische Klubs intensives Interesse an Neres bekundet.

Everton Cebolinha

LM, 26, BRA | Benfica Lissabon – > Flamengo Rio de Janeiro

Einen anderen Spieler lässt Benfica Lissabon hingegen ziehen: Der Brasilianer Everton Cebolinha, der vor zwei Jahren um 20 Millionen Euro von Gremio Porto Alegre nach Portugal wechselte, wird wieder nach Brasilien zurückkehren. Der 26-Jährige wechselt zu Flamengo, das 13 Millionen Euro Ablöse bezahlen wird. Der dynamische, invers agierende Mittelfeldspieler stand auch auf dem Zettel von Borussia Dortmund oder Napoli, blieb bei Benfica aber schlussendlich ein wenig hinter den Erwartungen und erzielte in 93 Pflichtspielen „nur“ 15 Tore und 18 Assists. Angesichts der durchschnittlichen Stärke der Liga hätte sich der Verein mehr erwartet. Der 25-fache brasilianische Nationalspieler wird bei Flamengo einen langfristigen Vertrag unterschreiben und wird derzeit für den obligatorischen Medizincheck erwartet.

Julio Enciso

ST, 18, PAR | Club Libertad Asunción – > Brighton & Hove Albion

Das aktuell größte Talent Paraguays schließt sich Brighton & Hove Albion an, wechselt also in die Premier League und wird zudem zum Rekordverkauf seines Klubs Libertad. Der paraguayische Traditionsverein erhält für den Verkauf von Julio Enciso 9,5 Millionen Pfund (11,6 Millionen Euro). Damit wurde der letztjährige Rekordtransfer – Sebastián Ferreira wechselte um 3,9 Millionen Euro nach Houston – pulverisiert. Enciso, der bereits kurz nach seinem 15. Geburtstag für Libertad debütierte und mittlerweile fünf Mal für die Nationalmannschaft auflief, bestritt insgesamt 68 Spiele für Libertad und erzielte dabei 21 Tore und acht Assists. Bei Brighton unterschrieb er nun einen Vierjahresvertrag und es wäre nicht verwunderlich, wenn der Premier-League-Klub den Youngster im ersten Jahr noch verleihen würde.

Fábio Vieira

OM, 22, POR | FC Porto – > Arsenal FC

Der Kapitän der portugiesischen U21-Nationalmannschaft wechselt langfristig zum Arsenal FC. Für die U21 der Portugiesen erzielte der offensive Mittelfeldspieler Fábio Vieira in 20 Spielen 13 Tore. Obwohl er bei Porto bisher kein unumstrittener Stammspieler war, bezahlt Arsenal 35 Millionen Euro Ablöse für den 22-Jährigen. Gerade mal im letzten Halbjahr machte Vieira deutlich auf sich aufmerksam – in den Kader der A-Nationalmannschaft wurde er aber noch nicht einberufen. Insgesamt kam er für Porto in der laufenden Saison auf sieben Tore und 16 Assists in 39 Einsätzen. Dabei kam er aber nur knapp 2.000 Minuten zum Einsatz und spielte speziell im Kalenderjahr 2022 groß auf. Alleine seit Jänner gelangen ihm sechs Tore und elf Assists für die „Drachen“. Bei Arsenal ist Vieira nach Torhüter Matt Turner und dem Brasilianer Marquinhos vom FC Sao Paulo der dritte Neue für die kommende Saison.