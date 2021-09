Stimmung der Austria-Fans gegenüber Insignia kippt ins Negative

Nach der vergangenen Transferzeit lassen die Fans der Wiener Austria ihrem Ärger über den strategischen Partner Insignia freien Lauf. Unter anderem wegen des geplatzten...

Nach der vergangenen Transferzeit lassen die Fans der Wiener Austria ihrem Ärger über den strategischen Partner Insignia freien Lauf. Unter anderem wegen des geplatzten Transfers von Facundo Colidio (Inter Mailand) zur Austria kurz vor Abschluss der Transferperiode. Wir haben die Fanmeinungen der Austria-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengefasst.

Hurricane: „Also die tollen Kontakte zu Chelsea und Roma haben uns mal nichts gebracht. Rapid hat ein Chelsea-Talent ausgeliehen. Da hat der Luca [Sur; Anm.] wohl was verwechselt. Dafür haben wir versucht, einen Spieler von Inter zu verpflichten, welcher sich von der Vita her nicht so schlecht gelesen hat. Ob er uns definitiv weiter geholfen hätte, steht in den Sternen. Zumindest hat er es bis zum Horr geschafft. Insignia oder wer auch immer haben es verkackt. Ziel bleibt aber Platz 2 bis 4. Es scheint aber nichts deren Obligation zu sein. Weder Sponsoren, noch deren tollen Kontakte.“

derrächermitdembecher: „Das alles ist völlig desillusionierend. Und ich will nicht mehr wissen was da echt abgeht. Man muss es nehmen wie es ist, schön langsam glaub ich auch keine Geschichten mehr vom Harreither und seinen Friends. Und ich verstehe auch warum Spieler und Stöger davongerannt sind und keine Neuen kommen wollen. Die sind ja untereinander auch alle vernetzt.“

Castor: „Ich sage es jetzt mal ganz gerade raus. Um einen Verein aus einer solch finanziellen Schieflage zu bekommen, bedarf es einer Person die richtig gut ist, die ein klar strukturiertes und gut organisiertes Auftreten hat, die ein perfekt organisiertes System aufweisen und zusammenstellen kann. Jemand der schon vor Antritt seines Postens genau weiß, was da zu tun ist und nicht jemand der sich erst ein Bild zu machen hat. Ich bezweifle schon sehr lange, dass wir diese Person im Verein haben. Ich persönlich bin kein Freund von schönen Worten. Mir ist Offenheit und Klarheit wesentlich lieber.“

Veilchen33: „Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob eine Insolvenz nicht die bessere Lösung gewesen wäre. Es sieht für mich halt so aus, als ob wir künstlich am Leben gehalten werden, damit gewisse Firmen ihre Kohle doch noch sehen.“

KindAusFavoriten: „Ich habe zu der Sache mit Insignia gleich aus mehreren Gründen keine positive Meinung.

1.) Allein schon wenn ich so einen depperten WU- oder FH-BWL-Neusprech-Ausdruck wie „Strategischer Partner“ höre, wird mir übel.

2.) Ich halte es mit André Kostolany und Warren Buffet: Ich würde nur in eine Firma investieren, die etwas produziert, was weh tut, wenn es mir auf die Zehen fällt, bzw. nur in eine Firma, deren Geschäftsmodell ich nicht nur selbst verstehe, sondern es auch meinem 10 Jahre alten Enkel und meiner Putzfrau erklären kann. Folglich würde ich an so einem Unternehmen wie Insignia nicht einmal anstreifen wollen.

3.) Die Präsentation war in einem Ausmaß peinlich, das man eigentlich nur mit dem schönen englischen Wort „cringeworthy“ ausreichend beschreiben kann.“

Wustinger mit ST: „Der Vorstand, also konkret Kraetschmer, durfte nicht einmal einen Trainer beurlauben oder verpflichten ohne Zustimmung des Aufsichtsrates. Jedes Budget, jede größeres Projekt muss vom Aufsichtsrat genehmigt werden. Die Verantwortung, sowohl für die prekäre Gesamtsituation als auch für den Insignia-Deal selbst, ist hier schon auf mehrere Gremien verteilt. Das Positive: Die meisten sind lernfähig und wollen nichts mehr mit Insignia zu tun haben.“

Castor: „Wenn ich ehrlich bin ist mir langsam vollkommen egal wer woran Schuld hat und wer wofür aufkommen soll. Ich bin schon so wütend und will einfach nur, dass unser Verein überlebt und mit Anstand aus der Sache herauskommt und wir wieder zu den normalen Problemen im Fußball zurückkommen können. Mehr will ich eigentlich nicht mehr.“

Der Spielmacher: „Und wieder stellt sich die Frage, warum wir keine rechtlichen Schritte setzen. Wir versumpern lieber an der Existenzschwelle, anstatt, dass wir wiederholt gegen Vertragsbruch klagen!“

jimmy1138: „Sorry, aber das war doch sowas von absehbar. Wenn man ein bisschen Erfahrung im österreichischen Fußball hat, dann kennt man solche Investoren. Die kommen üblicherweise vor der Zwangsrelegation in die Regionalliga oder Landesliga…“

CharlesMundi: „Warum man nicht klagt ist ja offensichtlich, woher sollen wir das Geld dafür nehmen? Mal abgesehen davon, dass eine Firma wie Insignia uns wahrscheinlich Anwälte auf den Hals jagen kann, die uns die Schuhe ausziehen…“

Mehr Fanmeinungen zum FK Austria Wien findet ihr im Austria-Forum des Austrian Soccer Board.