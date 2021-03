„Jetzt müssen Taten folgen“ – Austria-Fanmeinungen zum Insignia-Deal

Die Wiener Austria präsentierte gestern die „Strategische Partnerschaft“ mit der Insignia Gruppe. Wie denken die Fans der Veilchen über die einschneidende Veränderung im Verein?...

Die Wiener Austria präsentierte gestern die „Strategische Partnerschaft“ mit der Insignia Gruppe. Wie denken die Fans der Veilchen über die einschneidende Veränderung im Verein? Wir haben die Meinungen der Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Papa_Breitfuss: „Bei den Worten von Lucas Sur bekommt ich (freudige) Gänsehaut. Ich hoffe doch dass diesen Worten auch die dementsprechenden Taten folgen.“

Vince Vega: „Klingt wie die Eierlegende Wollmilchsau. Mal sehen was die Zukunft bringt.“

pramm1ff: „Schulden gestreckt, Raten sollen Rückkehr auf die internationale Bühne nicht behindern. Gut zu hören und ein Riesen DANKE an die Finanzierer!“

Patrick_M: „Große Töne, taugt mir irgendwie, wenn da nur ansatzweise Taten folgen, freue ich mich schon auf die Zukunft.“

behave yourself: „Kraetschmer träumt schon von Sponsoren in internationalen Bewerben – ich glaube irgendwer sollte ihn auf den Boden der Realität zurückholen, vorerst haben wir genug geträumt.“

oema: „Irgendwie vertrau ich dem ganzen nicht zu 100%. In einem Jahr weiß ich dann mehr.“

Legoman: „Was Insignia von dem Deal hat versteh ich noch nicht ganz…“

Vince Vega: „Die werden ganz einfach Geld reinbuttern und bei Verkäufen und Co. mitschneiden. Sollte es tatsächlich nur so kommen, und Insignia auch als „Vermittler“/Netzwerk dienen, habe ich per se kein Problem damit.“

Decay26: „Ist ja eine beidseitige Win Win Situation. Sie vermarkten sich über uns und wir über Sie. Bin gespannt in wie weit wir Einblick bekommen wie genau das ganze laufen soll. Klingt erst mal sehr vielversprechend!“

behave yourself: „Ich bin herrlich gelaunt, habe nur die Schnauze voll von großen Worten und Träumen. Was wir jetzt brauchen ist Demut. Schön, dass die akute Rettung gelungen scheint, schauen wir, wie sich das am Platz und im Umfeld auswirkt.“

Groovee: „Fand es nicht schlecht. Die üblichen Übertreibungen halt dabei…gehört dazu. Hätte noch gern vom Peter Stöger die Meinung gehört… das wird aber sicher noch kommen. Prinzipiell kann man jetzt eh nur warten und schauen wie es sich entwickelt. Wenn nur die Hälfte eintrifft wäre ich schon froh.“

kingpacco: „Also ich fand es nicht so schlimm, dass man jetzt Angst haben müsste. War kurz baff, als man meinte, man will den Verein zu einem internationalen Spitzenclub formen,wo ich mir dann dachte – ob er weiß, dass hier die Austria ist und nicht Barcelona?“

since1312: „Klar hat man hier sehr ambitionierte Ziele gesetzt, wie es wirklich aussieht wird die Zeit zeigen. Für mich ist aber klar, dass im Sommer in den Kader investiert werden muss und hoffentlich auch wird.“

John_Marston: „Ich bin auch vorsichtig optimistisch und möchte mich für meinen „zwielichtig“ Sager entschuldigen. Hab mich von der schlechten Stimmung anstecken lassen. Zwar wirkt der Herr Sur optisch noch immer sehr zwielichtig, aber klingen tut alles schon mal gut. Jetzt kann man eigentlich nur abwarten, wie sich alles entwickelt und inwieweit den großen Worten auch große Taten folgen.“

veilchen27: „Das war schon ein sehr guter Erstauftritt. Das Modell ist gut und für mich deutlich stimmiger als 49,9% Anteile. Luka ist sehr legendär. Bursac sehr sympathisch und kompetent.

Ich bin optimistisch, sehe wenige Risiken und Nachteile und viel Potential. Letztlich sind für mich aber auch noch viele Fragen offen. Dass Jordania keineswegs erwähnt wurde, irritiert mich am ehesten. Ich kann auch überhaupt nicht einschätzen, wie kurzfristig sich die finanzielle Lage nun entspannt?“

grasshopper: „Wenn das Konzept aufgeht, schaut’s nach einem sensationellen Coup aus der dem Kraetschmer da gelungen ist. Bin positiv überrascht, keine Anteile am Verein abzutreten ist schon sehr nice!“

Hurricane: „Bin gespannt welche Spieler dem Peter im Sommer zur Verfügung stehen werden. Wenn es ein paar mehr mit Willen und Können a la Martel sind, wären wir auf einem gutem Weg. Zu Beginn viele Marketingfloskeln bei der PK, aber dann definitiv besser geworden. Ich denke, dass das was werden könnte und hoffe es natürlich auch. Besser als irgendein Spielzeug eines Scheichs.“

Bgld.-Veilchen: „Es klingt alles sehr sehr vielversprechend. Die Austria Wien bleibt selbständig, hat einen tollen Partner an Board geholt, Kraetschmer und Stöger bleiben dem Verein erhalten. Ach ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll… Bin derzeit extrem happy und freue mich auf die Zukunft! Forza Viola“

ooeveilchen: „Hätte mir etwas mehr Zurückhaltung gewünscht, denn die Medien und die Öffentlichkeit wird uns/ihn an diesen Worten messen. Ein gewisses Selbstbewusstsein und Optimismus dürfen ruhig dazu gehören, aber von einem Superlativ in den nächsten Superlativ zu springen ist halt in den seltensten Fällen wirklich ratsam. Grad auch wenn wir sportlich in den letzten Jahren ohnehin öfter schlechter als 6. wurden als wir uns in den Top-3 platzieren konnten hätte ich mir eigentlich einen strategischen Zwischenschritt erwartet von einem mittelmäßigen österreichischen Bundesligisten hin zu „einem der stärksten Vereine in der Champions League“.“

ForzaViola71: „Sehr gute Pressekonferenz heute, und die gefundene Lösung klingt für mich sehr interessant. Auf jeden Fall ein sympathischer Auftritt von Luka Sur mit dem Seitenhieb auf Purkersdorf, dass es in Wien nur einen interessanten Verein gibt. [..] Am Ende hat es mich kurz gerissen, als Präsident Hensel noch angekündigt hat, dass da beste am Schluss kommt und das Dress gereicht wurde. Wenn da noch ein Brustsponsor präsentiert geworden wäre, dann hätte das dem Fass noch den Deckel draufgesetzt.“

fis: „Es war eigentlich eh klar, aber was genau da jetzt gemacht wird, ist mir nach wie vor nicht ganz klar. Ich hab ja nichts gegen Ziele, aber das Wort Champions League in den Mund zu nehmen. Naja. Weiterhin kein Brustsponsor- auch nicht mal nahe dran nach Kraetschmer-Aussagen. Ob Insignia jetzt überhaupt einen Cent bezahlt hat bis jetzt? Es war nur von Garantien die Rede. Ich hoffe, das funktioniert besser als beim letzten Sponsor aus Arabien… Letztlich sehe ich es so derzeit: mit der Bankgarantie kriegen wir mal die Lizenz. Die Austria hofft, dass Insignia gute Spieler bringt mit weiteren Sponsoren. Ob das funktioniert, wissen wir nicht. Genug Geld (von den Leuten her) scheint schon im Spiel zu sein zumindest. Das perseverieren, dass alles legal ist (von Kraetschmer), finde ich persönlich nicht wahnsinnig prickelnd. Sowas sagst eigentlich nur, wenn es halt trotzdem so eine Lösung ist wie „Liefering ist ein eigenständiger Klub“ usw. Aber gut, diese Konstruktion wird sicher noch näher beleuchtet werden. Fazit für mich: wir kriegen vermutlich die Lizenz. Ansonsten ist von heißer Luft bis leiwande Zeiten (sportlich zumindest) alles drin. Hoffen wir das Beste.“

Leimi1911: „Was sich insignia von diesem Deal erhofft, wird man erst erfahren nachdem wir 2023 die CL gewonnen haben.“

Rickson: „Bin noch immer skeptisch, Kohle ist ja definitiv keine geflossen. Bankgarantie klingt nicht so berauschend. Ich hoffe es endet nicht wie beim letzten Sponsor. Naja, mal abwarten.“

pesce: „Klingen tut es nett, auf jeden Fall besser als hätten wir 49% der Anteile verkauft. Haupt/Brustsponsor hat man halt noch immer keinen. Wenn den Worten Taten folgen würden, können wir uns auf einen interessanten Transfersommer einstellen. Hoffnung auf eine bessere Zukunft lebt aber definitiv.“

tifoso vero: „Vorab, der Deal scheint ein guter zu sein. Die Details werden wir zwar erst in den kommenden Wochen erfahren, da ja noch nicht alles fest gelegt wurde (Stöger z.B.), aber ich gehe davon aus, dass Peter bleibt. Die neue GmbH – das ist aber nur eine Vermutung! – wird wahrscheinlich die Spielereinkäufe/Leihen regeln, die Profite daraus, so könnte ich es mir vorstellen, werden anteilsmäßig verteilt (30/70). Vermutung, wie gesagt. Am wichtigsten erscheint mir, dass man neue internationale Sponsoren auftreibt und Spieler von anderen, kooperierenden Vereinen bekommt. Zudem könnte man das Netzwerk rund um den Spielerberater Bursac besser nutzen und Spieler bei uns unterbringen, die sich bei uns bewähren bzw. entwickeln können. Damit hat man mehr Chancen international wieder im Konzert mitzuspielen, was dann auch die Werte ALLER Spieler erhöht. Also eine win win Situation. Spieler, die wir selbst entwickeln (Akademie usw.), müssen dann nicht über die GmbH laufen, würde ich meinen. Aber das ist Kaffeesud lesen. Erfreulich ist jedenfalls, dass man alle Anteile der AG somit im Verein bleiben. Die kann man immer noch bis zu 24,9 bzw. 49,9 % veräußern, wenn man mehr will oder wenn es nicht funktioniert. Und dass MK und Hensel bleiben, ist ohnehin gut. Klar wird es Kritiker geben. Mir wurscht, ehrlich gesagt. Mir geht es um die Austria und ihre Zukunft. Und die scheint mit diesem Deal gut auszusehen. Europa, wir kommen (wieder)!“

