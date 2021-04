Austria-Fans: „Selbst wenn wir die Lizenz bekommen, ist die Optik fatal“

Die Fans der Wiener Austria diskutieren weiterhin hitzig über die Lizenzverweigerung für ihren Klub. Wir fassen die aktuellsten Meinungen und Diskussionen aus dem Austrian...

Doc Walter Schleger: „Es war mir von Anfang an, auch hier nachlesbar, schleierhaft, was uns dieser Insignia-Deal für den Erhalt der Lizenz bringen soll. Dass sich nun Luka Sur gegenüber Sky äußert und meint, der Lizenzerhalt war „nie Teil des Deals“, passt da gut ins Bild. A windige G’schicht, wie meistens, wenn irgendwer nach Favoriten kommt und von „vorne in Europa mitspielen“ spricht. Man hat ewig und fünf Tage Sponsoren gesucht und verhandelt, am Ende muss man dennoch um den Verbleib in der obersten Spielklasse bangen. Bei der Investorensuche hat man, das kann man nach der Insignia-Wortspende schon mal festhalten, ordentlich danebengehauen. Im schlimmsten Fall tun wir dann Buße in der Regionalliga, was die Schulden für das erneuerte Stadion dann doppelt bitter machen würde…denn für die RLO hätten wir kein Schmuckkasterl gebraucht.“

Wustinger mit ST: „Es gibt unterschiedliche Strömungen. Viele versuchen gerade ihren Kopf zu retten. Und es gibt auch Strömungen in den Gremien der Vereins, wo gerade viel in Bewegung gerät. Da geht’s einerseits um eine Last-Minute-Rettung, andererseits auch um einen radikaleren Neustart.“

Decay26: „Auch wenn man Kraetschmer in der Vergangenheit (Stronach-Zeit) viel zu verdanken hat, muss er sich selbst eingestehen, Fehler begangen zu haben. Das Problem ist nur es wird keine Entschuldigung geben sondern nur Rechtfertigungen. Echt nicht böse gegen ihn persönlich (kenne ihn nicht persönlich), aber er hat in seinem Job leider versagt. Ob es jetzt wirklich gravierende Fehler waren oder es wurde uns halt nicht die ganze Wahrheit erzählt. Das ist egal, so darf er sich als Vorstand eines Traditionsklubs nicht verhalten. Interessant wäre allerdings noch, wer da noch im Boot sitzt. Kraetschmer alleine für alles verantwortlich zu machen wäre zu einfach. Da steckt mehr dahinter.“

QPRangers: „Ich kann das immer noch nicht glauben, da wird eine Pressekonferenz (!!!) anberaumt, die große Rettung der Wiener Austria, dann sitzen die alle dort, erzählen einen Schas, dass es ärger nicht mehr geht, von der Champions League, internationalem Topklub, Meisterkandidat in Österreich usw. – und dann sind die nicht einmal im Stande, dem Verein bei der Lizenz finanziell zu helfen? Weg mit denen, das ist ja unfassbar, sollte das Gerücht (ich weiß, ich wiederhole mich) mit der österreichischen Lösung unter Harreither und Co. Stimmen, dann gehören die Verantwortlichen des Insignia Deals mit nassen Fetzen davongejagt und Harreither in der Sänfte ins Horr getragen und milde gestimmt. WER zu Hölle hat eigentlich Kraetschmer verlängert? Hensel? Der Aufsichtsrat? Insignia ? Wer ist da verantwortlich, dass der Totengräber unseres Vereins immer noch da ist und DIE Galionsfigur deswegen abgetreten ist? Ich dachte schon zu Wohlfahrts Zeiten, dass es nur besser werden kann, aber das ist ja Irrsinn… man muss diese Geisterfahrer stoppen, rechtzeitig. Jede Handlung, die diese Leute setzen, macht alles noch schlimmer, jede „gut gemeinte“ aber inkompetente Handlung führt das Schlimmste nur noch schneller herbei.…“

AlfredoD.: „Geht man nach dem Geschäftsbericht, dann schaut das schon ziemlich wild aus, jedenfalls auf den ersten Blick. Wir haben da 63,5 Mille als Anlagewert fürs Stadion stehen, ohne dass uns der Baugrund gehören würde, was ja dann wohl bedeutet, dass das praktisch wertlos ist jedenfalls vom Verwertungsaspekt her, dann noch bescheidene 2 Mille für Spieler und dem gegenüber haben wir Verbindlichkeiten von 71,4 Millionen. Ist das schon mal ein Problem, so brauchen wir knappe 30 Millionen im Jahr für Aufwendungen plus 2-3 Millionen Finanzierungskosten. Da hat uns Corona zwar reingeschissen mit einem Ausfall von über 11 Mio wobei aber anscheinend der Ausfall des Hauptsponsors unabhängig davon auch einen Riesenbatzen ausmacht und man das Loch im Jahr zuvor nur mit einem weiteren Millionenkredit in zweistelliger Höhe stopfen konnte. Irgendwie scheint es hoffnungslos aber nicht ernst. Ein Sponsor und ein paar Spielerverkäufe (wo die Transferwerte ganz niedrig angesetzt sind – leider zurecht) und man kommt bequem durch die Saison. Weder das eine noch das andere und das Schuldenloch wird immer größer. Das Fazit: Man hätte sich den Stadionbau in der Größenordnung nie leisten dürfen. Wenn es gut läuft, ist alles kein Problem, im Worst Case Szenario wo sportliche Erfolge, Transfererlöse und Sponsorengelder ausbleiben über einen längeren Zeitraum, kann sich das nie ausgehen. Wobei mich schon interessieren würde was in den „übrigen betrieblichen Aufwendungen“ steckt, die immerhin fast die Hälfte des Gesamtaufwands ausmachen und keine Personalkosten etc. sind. Ausgaben für Spielerverpflichtungen? Kann ich mir nicht vorstellen. Dubios ist das Ganze schon irgendwie auch wenn es auf Hochglanz hübsch ausschaut und sehr ordentlich gemacht scheint. Wenn ich das so lese bin ich jedenfalls skeptisch, dass eine Bankgarantie den offensichtlichen ungedeckten Abgang vergessen macht bzw. dass die Insignia dieses Risiko eingeht, egal was da versprochen wurde. Würde aber nicht ausschließen, dass man sich so nochmal drüberwurschteln kann und dann im Laufe des Geschäftsjahres doch noch wen findet, der als Sponsor auftritt und das Geld zuschießt. Die Historie bisher spricht leider ein bisschen dagegen. Da ist es fast wahrscheinlicher, dass der Fitz den totalen Leistungsschub kriegt und die Liga zerschießt weshalb er dann um 20 Mille verkauft werden kann.“

AngeldiMaria: „Auf jeden Fall wurde offensichtlich frech die Öffentlichkeit und die Fans belogen. Finde ich unglaublich. Ich war immer ein Fan von Kraetschmer und er war mir immer sehr sympathisch. Aber für diese Aktionen muss es Folgen geben. Und zwar jene der gerichtlichen Art. Insolvenzverschleppung etc. Ich bin sowas von angefressen, ich war so positiv gestimmt als ich höflich abgelehnt wurde, als ich Hilfe anbot, da man ja schon eine gute Lösung hatte. Die PK war dann etwas strange, aber auch da war ich mir sicher: Super, die Lizenz ist zumindest mal gesichert wie auch der Spielbetrieb. Aber NIX aber auch GAR NIX hat davon gestimmt. Wieso haben sie mein Angebot und das von zwei Bekannten abgelehnt. Ich verstehe es einfach nicht. Da biete ich einen für mich auch nicht grad geringen Betrag an, wie auch die zwei Bekannten – und nichts. Dabei MUSS Kreatschmer doch schon gewusst haben es wird so nix. Macht mich noch wütender als ich schon bin.“

Danubius: „Bei aller Liebe ich kann mir nicht vorstellen dass irgendein Geldgeber oder Investor bereit ist einzuspringen, solange die derzeitigen Verantwortlichen weiterhin an der Macht sind.“

Blackcactus: „Ich halte Kraetschmer für kompetent in seinem Bereich, ebenso für ehrlich und authentisch. Ich glaube auch dass er nicht als alleiniger Verantwortlicher hingestellt werden darf, aber er muss sich jedenfalls verantworten. Ich denke es hat sich mit dem Stadionprojekt verkalkuliert, dazu kamen andere Dinge wie Corona, sportliche Misserfolge, keine Transfererlöse, kein Geld aus internationalen Bewerben. Aber hat er und alle anderen denn alle geglaubt dass wir die Lizenz bekommen? Wenn ja, dann haben sie keinen guten Job gemacht. Wir haben sie nicht mit Auflagen bekommen sondern gar nicht. Durchgefallen. So richtig. Und wenn sie es nicht geglaubt haben, ist es auch traurig, weil die Außendarstellung eine komplett andere war. Bin leer. Wäre extrem bitter ganz unten neu anfangen zu müssen.“

veilchen27: „Ich gehe weiterhin von zweiter Instanz aus und finde es grundsätzlich nicht schlimm oder von langfristigem Nachteil, die Lizenz in zweiter Instanz zu erhalten. ABER: Außenwirkung fatal. Derzeit glaubt jeder, die Austria steht am Rande ihrer Existenz und muss um Fortbestand kämpfen. Das ist vermutlich nicht ganz falsch, aber wenn wir die Lizenz in zweiter Instanz bekommen, ist das nicht der Fall und bleibt dennoch in den Köpfen aller.“

Beamero: „Auch wenn wir die Lizenz in zweiter Instanz bekommen, steht die Austria am Rande ihrer Existenz und muss um den Fortbestand kämpfen. Das soll und muss endlich in den Köpfen aller und ganz besonders so mancher Träumer im Vorstand und in den Gremien der Austria aufpoppen. Dann dampfplaudert man vielleicht auch nicht mehr ganz so viel über das Ganz-vorne-mitspielen, über glanzvolle Europacup-Abende und unsere Rolle im internationalen Fußball. Das Ankommen in der Realität ist eine Grundvoraussetzung für Besserung!“

Decay26: „Also auch wenn wir jetzt doch noch die Lizenz bekommen sollten wird es danach immer noch nicht rosig aussehen! Es muss sich radikal was ändern! Das gewisse Dinge nicht von heute auf morgen umsetzbar sind, ist klar. Jedoch muss jetzt endlich gehandelt werden! Es ist wirklich ernst und dessen waren sich manche Leute vor der Absage der Lizenz nicht bewusst. Jetzt bekommen wir die Rechnung knallhart serviert, da in der Vergangenheit vieles beschönigt wurde. Ich stehe trotz dieser ganzen Sch…. hinter meinem Herzensverein!“

