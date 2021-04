Stöger schmeißt hin: Austria-Fans reagieren schockiert

Peter Stöger wird seinen Vertrag bei der Austria nicht verlängern und verlässt die Austria damit nach Saisonende. Die Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs...

Peter Stöger wird seinen Vertrag bei der Austria nicht verlängern und verlässt die Austria damit nach Saisonende. Die Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größter Fußball-Community geschockt. Wir haben die Meinungen der User zusammengefasst.

behave yourself: „Das wars, jetzt sollte man sich ernsthaft Sorgen machen. Unfassbar was aus diesem Verein gemacht wurde. [..] Bezeichnend auch Kraetschmer, der in der Pause ernsthaft behauptet, man will Stöger etwas bieten, obwohl bereits vereinbart war, dass er aufhört – das macht Stöger so heiß, dass er die Entscheidung jetzt sagt. Mir ist jetzt wirklich bange mit diesen Leuten im Verein.“

TorpedoPeda: „Die Austria schafft sich immer mehr ab.“

ignite: „Dann soll irgendjemand anderer für den Rest der Saison weitermachen.“

Gatrik: „Somit spar ich mir nächste Saison nicht nur praktisch sondern auch theoretisch das Austria-Abo.“

Castor: „Das in einem Sky Interview zu machen hatte einen anderen Grund. So ist Stöger nämlich nicht. Da war etwas.“

Schlauer Poet: „Die Frage wer da jetzt am meisten stinkt stelle ich mir nicht mehr. Der Präsident und der Finanz Vorstand sollen sich schleichen und ihren strategischen Partner gleich mit nehmen.“

Papa_Breitfuss: „Dass Stöger geht, tut mir als Herzbluttfan mehr weh als jede Niederlage. Habe bis zuletzt gehofft, dass die Entscheidung anders ausfällt.“

farii: „Von Jahr zu Jahr wird die Austria peinlicher. In jedem anderen Verein wären die Schuldigen rigoros aussortiert worden.“

Groovee: „Der Stöger soll jetzt Eier haben und öffentlich ansprechen was bei uns abgeht…“

Van Basti: „Bin geschockt, es wird aber weitergehen. Hoffe dass sie jemanden schlauen finden der die Austria zum Erfolg zurück bringt. Es gibt ja eh so viele (Ex-)Veilchen die alles besser wissen. Mal schauen. Jetzt ist der Weg für Stöger frei zum ÖFB um Teamchef zu werden. Kommt ganz sicher so.“

Triggerpoint: „Das Stöger Interview stimmt mich traurig und nachdenklich. Da scheint es ziemlich zuzugehen hinter den Kulissen.“

Vince Vega: „Wir sind liegend K.O. und es fehlt nicht viel bis wir den letzten Tritt bekommen. Es gibt NICHTS was mich bezüglich der Austria positiv stimmen könnte. Aufsichtsrat fürn Orsch, Kraetschmer, der uns ebenfalls in die Lage gebracht hat, weiterhin da, wir haben einen Krisch geholt, unsere Spieler zeigen zum Großteil NULL Emotion und/oder Willen, wir haben kaum Spieler die man zu Geld machen könnte, wir haben keinen Hauptsponsor und unser Trainer + Sportdirektor hat sich soeben verabschiedet. Es bleibt NICHTS außer ein Stadion, unser Name und unsere Geschichte. Bravo.“

DaMarkWied: „Dass er geht macht mich weniger stutzig als das Wie. Alles ist still und mittendrin platzt Stöger plötzlich im Interview nach dem Match der Kragen. Kraetschmer beteuert aber keine Stunde zuvor noch, dass man in Verhandlungen steckt und kommende Woche entscheiden will. Die Insider schweigen bislang auch komplett. Bin echt gespannt auf die Hintergründe und das weitere Vorgehen. Ohjemine…“

farii: „Stöger hatte es nicht mal nötig bei uns anzuheuern nach seinem BVB-Abenteuer, er tat es trotzdem. Und dass nicht mal er was verändern konnte, sagt einiges aus.“

Danubius: „In einem Interview nach dem Spiel so was raushauen, würde ein Peter Stöger normalerweise niemals machen, so leicht platzt dem der Kragen nicht. Es muss wirklich ganz schlimm sein.“

TheNarrator99: „Meine Güte da denkst dir Saison für Saison kann’s nimmer gschissener werden und dass man den Tiefpunkt schon erreicht hat aber dann kommt’s immer noch schlimmer…“

markusknaller07: „Wo hat Stöger eigentlich gute Arbeit geleistet? Maximaler Durchschnitt. Wattens hat als Quasi-Absteiger einen Kader zusammengestellt mit ablösefreien Spielern, Leihen und einem Juve-Talent. Wen kauft Stöger? Schösswendtner, Teigl, Suttner und Djuricin, die alle sicher nicht gratis spielen. Auch sportlich ned so der Burner. Nur ein paar Kaderleichen ist er losgeworden. Ob die Griechen den Edonwonyi nehmen ist auch noch nicht klar.“

JSW: „Da sieht man auch wie gut die Kommunikation zwischen Stöger, Kraetschmer, Hensel etc. war. Der eine sagt vor Spiel, nächste Woche wird alles entschieden, der andere wirft nach Schlusspfiff mitten im Interview hin. Aber vor allem wird mir Stöger als Sportvorstand fehlen, in dieser Position ist er kompetenter als jeder andere im Verein. Als Trainer hat er jetzt nie einen unglaublich schönen Fußball spielen lassen.“

violet heat: „Absoluter Tiefpunkt in Vereinskultur. Ist schade, aber verständlich, dass man sich trennt. Aber so, einfach nicht Austria-würdig. Eine Schande! Wäre konsequent, wenn Suchard sofort übernimmt.“

brunohuber: „Tschüss mit Rosen. Wir haben uns viel von Ihm erhofft aber gebracht hat er leider unterm Strich NIX.“

MaxPower: „Einfach nur noch ein Kasperlverein. Vor einem Monat wird groß von Champions League und gemeinsamer Zukunft mit Stöger gesprochen. Nach einem Monat haben wir keinen Vertrag verlängert, keinen Trikotsponsor, keine Aussicht, keinen Sportdirektor, keinen Trainer, uvm. Wenn man sich Sorgen macht wird man hier von super tollen Experten und/oder (möchtegern) Insidern als „Nicht-Austrianer“ bezeichnet, der sich ja alles so herbeigesehnt hat. Stimmt, nur wegen uns ist das alles jetzt so gekommen, weil wir uns es ja so gewünscht haben! Oida, kannst nicht erfinden… Mittlerweile bezweifle ich echt, dass wir eine Lizenz bekommen und wenn, dann nur dank Corona. Unglaublich wie man einen Traditionsverein komplett an die Wand fahren kann!!“

DeusAustria: „Die Ratten bleiben also alle an Bord. Well done lieber Aufsichtsrat und sinnlosester Präsident aller Zeiten. Über Kraetschmer verliere ich kein Wort mehr, da wäre jedes eines zu viel.“

tifoso vero: „Also ganz überrascht war ich heute nach dem Spiel nicht mehr, es hat sich nämlich ein wenig in den letzten Tagen abgezeichnet, dass Peter nicht mehr weiter machen will/wird. Dass er das jetzt so nach dem Spiel verkündet hat – obwohl es davor geheißen hat, man werden kommende Woche noch einmal reden – ist zwar ungewöhnlich, etwas eigenartig, aber emotional verständlich. Das Spiel verloren, wenig Vertrauen auf eine gute Lösung für die Zukunft und irgendwie schon ausgelaugt vom ganzen Theater seit Weihnachten. Eine Scheidung mit Nachgeschmack bleibt es dennoch. Jetzt stehen uns ganz turbulente Wochen ins Haus und ich bin überhaupt nicht happy, dass es von einem strategischen Partner abhängt, wie es weiter gehen wird. Kann schon sein, dass es eines Tages doch noch gut geht, aber ich bin mittlerweile ein wenig skeptisch geworden. Zu große Lasten schleppt der Verein am Buckel mit. Dennoch sage ich aus Erfahrung, so schnell wird unsere Austria nicht untergehen.“

fearer: „So, jetzt mal ganz nüchtern und mit etwas Abstand betrachtet: Ist es schade um Stöger, seine Connections und Art auf der Position des Sportvorstands? Ja, weil…er es geschafft hat, den Kader auszumisten (harte Formulierung, ist aber so) es geschafft hat, dass man jetzt einen sauberen Cut machen kann, was Spieler und Trainer (AKA) betrifft. ABER: Man muss dann halt auch sagen, dass bis auf Martel und unter Umständen Suttner jetzt kein Spieler gekommen ist, den ein anderer Sportdirektor nicht auch holen hätte können. Es ist kein Sponsor gekommen, den man ohne Stöger nicht auch bekommen hätte können. Das Spiel der Austria hat sich nicht weiterentwickelt – das hätten wir mit ganz vielen anderen Trainern auch geschafft bzw. sogar verteufelt. Also ja, schade um ihn. Aber sein Auftreten seit er Trainer ist, dass er das Ganze eigentlich nicht machen will, dass man mit diesen Spielern halt nicht mehr erwarten kann, die Bedingungen so sind wie sie sind usw. ist dann zwar „realistisch“, aber entbehrlich. Ein paar Emotionen, ein paar mal auf den Tisch hauen wäre mir lieber gewesen. Zusammenfassend: Danke für die strukturierte Arbeit, die uns jetzt die Möglichkeit gibt etwas zu verändern. Aber jetzt aufstehen, Mund abwischen und Vollgas geben. Stöger war dann zwei Jahre im Amt und hat es auch nicht geschafft, dass wir besser spielen bzw. erfolgreicher sind.“

t.m.: „Ich würd‘ aus der Art und Weise kein zu großes Drama machen. Was soll Kraetschmer groß sagen, zum hundertsten Mal angesprochen auf die Stöger-Zukunft. Die Medien mit der gleichen Leier füttern. Dem Stöger ist das herumdrucksen ganz einfach schon am Oasch gegangen. Damit ist es raus und er herrscht Klarheit. Viel mehr sind die Gründe für den Abgang zu beleuchten, eh klar. Und die Tatsache dass wir nun sportlich wirklich bei NULL anfangen.… Suche Sportvorstand, Suche Trainer, Entscheidung Spieler, Suche Spieler. Wenn ich mir die Entscheidungsprozesse im Klub so anschaue. Hoffentlich haben wir das Personal an Bord zu Beginn der Saison 21/22. Über die Qualität will ich da gar nicht sprechen.“

Westside: „Die Kritik von Stöger konnte man im ORF Interview bestens heraushören. Ein schwarzer Tag für den Verein!“

ooeveilchen: „Tja, anscheinend hat man mit Stöger genau dasselbe versucht, was man auch mit uns gemacht hat. Ständig vertrösten, ständig hinhalten. „Wird schon alles super werden bald“, „Nur noch ein paar Dinge zu klären“. Irgendwann hat halt Stöger genug von der heißen Luft. Und er ist bestimmt niemand der ungeduldig ist und das Unmögliche fordert. Ein Skandal, was man da wieder versucht abzuziehen. Und da geht es mir nicht um die Personalie Stöger an sich.“

Gatrik: „Im Prinzip wiederholt sich die Geschichte der Ende 90er-Jahre. Unser Verein hat keine professionellen Strukturen um langfristig im heutigen Fußball zu überleben. Auf unsere lange Geschichte betrachtet sind 2 finanzielle Desaster und der Abrutsch in die sportliche Bedeutungslosigkeit innerhalb von ca. 20 Jahren eigentlich eine recht kurze Zeit.“

Castor: „Offensichtlich sind manche hier so überheblich geworden, dass sie der Meinung sind wir brauchen keinen Peter Stöger. Arroganz und eine Scheinwelt hat den Verein dorthin geführt wo er jetzt steht. Es ist so unfassbar traurig und so erschütternd wie naiv manche hier sind.“

derrächermitdembecher: „Er hat halt von Beginn an diesen Insignia Humbug durchschaut. Jetzt gehen wohl auch die Spieler, die wegen ihm geblieben wären. Unfassbar alles. Man vergrault mit so Aktionen und Misswirtschaft die letzten Getreuen.“

Killbritney: „Er hätte sich einen besseren Abgang verdient. Wirklich schade, das wird noch ein harter Verlust für uns werden und ich fürchte so rasch wird er nicht wieder andocken.“

schnitzelbrot: „Ein Schlag ins Gesicht. Aber da läuft so viel schief das nicht mehr zu glätten ist. Stöger wird es erkannt und das Handtuch geworfen haben. Wie es nun weitergehen gehen soll, weiß wohl keiner… langsam gehen die Lichter aus, ein Traditionsverein am Ende.“

Gizmo: „Warum haut Stöger eigentlich jetzt hin? Was für Nachteile hätte er, wenn er abwartet, ob ein Großsponsor kommt? Er ist zwei Jahre dabei und weiß, dass so Sponsorings nicht in 2 Tagen entstehen. Komisch das Ganze.“

and111: „Das war es wohl endgültig. Kann mir nicht vorstellen, dass wir noch irgendwie die Kurve kratzen können. Finanziell am Arsch und jetzt verlässt auch noch die einzige Person mit sportlichem Know-how den Verein. Es laufen unzählige Verträge aus und wir stehen ohne Sportvorstand und Trainer da. Schlechter kann ein Fußballverein nicht geführt werden!“

XSCHLAMEAL: „Hensel kann auch gleich gehen.“

FAKler: „Stöger hat ja schon zuvor gesagt, dass er sich das überhaupt nur aus sentimentalen Gründen weiter angetan hat. Da ist es doch verständlich, dass er dann auch irgendwann nicht mehr kann. Sich alleine gegen all die Unfähigkeit und übertriebenen Ansprüche bei bescheidenen Mitteln zu stellen wird ihm auch zu viel geworden sein, ganz abgesehen davon, dass er sich bei uns seinen Ruf ruiniert und dafür noch auf Sponsorenjagd gehen kann, während man einen unfähigen Muhr zuvor noch munter das letzte Transferbudget, das den Namen wert war, verhunzen ließ.“

Goldbaer: „Wenn wir uns ehrlich sich ist momentan keiner in diesem Verein tragbar. Niemand liefert, niemand weckt Vertrauen, dass sich bald was tun könnte.“

DeusAustria: „Ich will in erster Linie kompetente Leute im Verein die es schaffen, innerhalb einer vernünftigen Zeit einen guten Sponsor aufzustellen. Und nicht drei Jahre suchen um sich dann in Durchhalteparolen zu flüchten, damit der Pöbel nicht nervös wird. Nur Corona als Schuldigen nehmen geht auch nicht, weil den gibt’s erst seit bissl mehr als einem Jahr.“

maxglan: „So jetzt ist es wenigstens raus und jeder weiß, was es gespielt hat. Wird tendenziell eher nicht so leiwand in Zukunft. Ein spezielles Dankeschön nochmal an den Schwätzer Markus Kraetschmer (diesen Beinamen hat er sich redlich verdient), der seit Jahren auf Investorensuche ist, beim Namen Abramovich deppat schmunzelt, stets beteuert, das beste Modell für die Austria zu suchen und uns dann allen Ernstes die Lifestyle Habschis von Insignia als Lösung für die ganze Scheiße präsentiert. Die schwafeln irgendwas von Champions League daher und bringen dem Verein anscheinend so viel Geld, dass nicht mal mehr der Erzaustrianer Stöger irgendeine Perspektive sieht.“

freakboy89: „Ich bin fertig mit dieser Austria,ich kann es einfach nicht mehr ertragen. Ich hätte kein Problem mit der Austria in der Regionalliga durch dick und dünn zu gehen. Womit ich ein Problem hab sind jene Leute die den Verein seit Jahren zu einer Karikatur ihrer Selbst gemacht haben. Etliche Spieler kamen und gingen,Trainer detto. Geblieben sind leider die falschen,nämlich jene die es nicht nur geschafft haben eine gesamte Fanszene zu kastrieren sondern auch den Verein zu einer Lachnummer verkommen lassen haben. Ich hoffe denjenigen wird irgendwann mal klar was sie da angestellt haben.“

forzaviola84: „Wir stehen vor einem absoluten Trümmerhaufen, ich hoffe das ist allen hier klar.“

behave yourself: „Kraetschmer hätte nicht suggerieren sollen, dass man sich weiter um Stöger bemüht, sondern, dass es nächste Woche eine Entscheidung gibt. Offensichtlich hat es Stöger ebenfalls irritiert, sonst hätte er es ja nicht heute erzählt – es war offensichtlich, dass ihn diese falsche Kommunikation nervt und etwas anderes vereinbart war.“

chris_ajh: „Bin ich der Einzige der nicht nur schockiert sondern auch „erleichtert“ ist? Irgendwie kommt in mir eine richtige „Jetzt erst Recht“-Stimmung auf und ich hoffe, dass in den nächsten Monaten bewiesen wird, dass nicht nur die schwierigen Umstände zu allden Drecksleistungen geführt haben, sondern auch Stöger auf voller Linie versagt hat. Stöger selbst (und auch viele User hier) erzählt weinerlich seit Monaten/Jahren, dass alles rundherum so schwer und überhaupt oasch sei. Aus meiner Sicht hat der liebe Peter brutal versagt – sowohl als Sportvorstand, als Sportdirektor und auch als Trainer. Sorry – aber in Wahrheit wirkte Stöger in den letzten Monaten nur mehr frustriert und hatte weniger Elan als eine Schlaftablette.“

Gschichtldrucka: „Sehr schade um Stöger! Auch wenn eine Trennung natürlich immer eine Chance für (hoffentlich positive) Veränderung ist, nach all den Jahren fällt es immer schwerer dran zu glauben. Es gibt zu denken, dass jemand mit ziemlich realistischen Sichtweisen die Ambitionen des neuen Partners für zu hochgegriffen hält.. Und die Art der Kommunikation seines Abschieds ist auch letztklassig. Das ist den Vorständen des erfolgreichsten Klubs des Landes wirklich unwürdig!“

viola lion: „Können wir bitte aufhören krankhaft irgendetwas positives an diesem Tag zu finden… Stöger ist und war ein Segen für unsere Austria und dass dieses Kapitel nun sein Ende nimmt ist gepaart mit den restlichen, nicht minder drastischen Umständen, einfach nur zermürbend. Jetzt herzugehen und Stöger zu unterstellen, er hätte eh nie Lust an diesem Job gehabt, ist einfach falsch. Der Peter ist Austrianer durch und durch und wäre bei einem anderen Verein schon eher gestern als heute gegangen. Uns hat er sich angetan, weil er sich selbst als Teil davon sieht. Aber ja. Leugnen ist auch eine Phase der Trauerbewältigung…“

