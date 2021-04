Kraetschmer-Verbleib in Violett: Gemischte Gefühle bei Fans

Nun ist es fix: Markus Kraetschmer wird dem Vorstand der Wiener Austria erhalten bleiben. Wir haben die Fanmeinungen zu dieser Entscheidung im Austrian Soccer...

Nun ist es fix: Markus Kraetschmer wird dem Vorstand der Wiener Austria erhalten bleiben. Wir haben die Fanmeinungen zu dieser Entscheidung im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Captain DohDoh: „“Ich bleibe an Bord“ sagt halt noch nicht wirklich viel darüber aus, welche Funktion genau, aber ich denke, dass wir mit Kraetschmer im Führungsteam (und nicht als alleiniger Vorstand) durchaus eine gute Entscheidung getroffen haben. Darüber hinaus bin ich zuversichtlich, dass Stöger das Trio im Vorstand komplettieren wird, denn ich unterstelle mal, dass Kraetschmer bei fehlenden Perspektiven im „Projekt Austria 2021“ nicht geblieben wäre.“

Castor: „Obendrein frage ich mich, wohl zu recht, wie sich ein Verein der in massiven finanziellen Schwierigkeiten steckt, zwei Vorstände leisten kann.“

Alt_Veilchen: „Am Ende bleibt auch Muhr und kriegt einen neuen Vertrag. Das Leistungsprinzip wurde bei dem Verein ohnehin vor Jahren abgeschafft, da geht es mehr um das Schaffen von Versorgungsjobs nach bestem politischen Vorbild.“

Legoman: „Unglaublich , scheinbar hat man wirklich den Bezug zur Realität verloren. Er hat sein Denkmal erhalten (Stadion) und wird dafür bis in alle Ewigkeit gehuldigt.“

Pirius: „Gutes Zeichen und sowieso positiv, dass Kraetschmer bleibt.“

The1Riddler: „Fehlt noch die Verlängerung von Stöger für mindestens zwei Jahre, eine Lizenz und etwas Budget für Stöger. Dann wäre ein solides Fundament für eine bessere Zukunft vorhanden.“

Wustinger mit ST: „Die gesamte Situation ist wesentlich komplexer, als dass man das auf die Personen Kraetschmer und Muhr reduzieren könnte. Die großen, strategischen Weichenstellungen (in unserem Fall also die großen Fehler, die uns in die Scheisse geritten haben) werden nämlich vom Aufsichtsrat getroffen. Das ist generell per Aktiengesetz so geregelt. Für den FK Austria Wien wurde dann im Detail der Handlungsspielraum des Vorstandes (=Tagesgeschäft) festgelegt, und was ein „aufsichtsratspflichtiges Geschäft“ ist. Dazu gehören alle falschen Trainerbestellungen, jede Trainerentlassung, jede fragwürdige Sportdirektorenbestellung, die Akademie in der aktuellen Form, der Stadionbau und dessen finanzielle Auswirkungen – all das wurde vom Aufsichtsrat entschieden und nicht von Kraetschmer, Wohlfahrt oder Muhr.“

Long: „Er ist für mich und für viele andere mit Recht der Hauptschuldige am derzeitigen Dilemma was Finanzen betrifft.“

tifoso vero: „Für mich nicht unerwartet und auf jeden Fall gut. Kraetschmer ist für mich nach wie vor der Mr. Austria und hat sehr viel für diesen Verein gemacht. Dass Großprojekte nicht immer zu 100% in Erfüllung gehen, weil auch die sportliche Komponente dazu kommt, ist für mich kein Grund, ihn nicht weiterhin bei uns an der Spitze des Vereins zu haben. Viel Erfahrung und viel Weitsicht zeichnen ihn aus. Nun hoffe ich, dass auch der letzte Teil seines Projektes, nämlich das Entwickeln des Vereins mit einem Partner, erfolgreich wird. Ich weiß, dass viele jetzt enttäuscht sind (warum auch immer), aber ich sehe die Weiterverpflichtung als eine gute Entscheidung unseres Präsidenten, ihn bei diesem Projekt weiter dabei zu haben.“

DeusAustria: „Somit muss der Champagner weiterhin im Kühlschrank bleiben. Man behält also Kraetschmer und wohl auch Muhr, es ist nur mehr zum Weinen.“

echter-austrianer: „Wenn das Schiff sinkt gehört der Kapitän ganz standesgemäß auf die Brücke.“

ViolettErlaa: „Also ich sags mal vorsichtig… Ich bin von der Entscheidung alles andere als begeistert.“

Wustinger mit ST: „Ich möchte hier keineswegs Kraetschmer verteidigen oder glorifizieren, wie jeder hat auch er seinen Teil dazu beigetragen, dass die Situation so ist wie sie ist. Aber, wie schon erwähnt, die Situation ist bestimmt wesentlich komplexer, als dass man sie auf die Personen Kraetschmer oder Muhr reduzieren könnte. Ich halte das Gesamtkonstrukt in der AG für problematisch. Einerseits, dass der Vorstand für fast alles einen Aufsichtsratbeschluss braucht, und dass in diesem wichtigen Gremium hauptsächlich Menschen sind, deren Kompetenz in anderen Bereichen als im sportlichen liegt. Andererseits sind diese Personen wichtige Sponsorenvertreter, die uns überhaupt am Leben erhalten und denen so eine Kontrollmöglichkeit gegeben wird, was mit ihrem vielen Geld passiert. Das ist logisch und nachvollziehbar. Insgesamt ist das sehr unbefriedigend. Vereinfacht gesagt: Menschen zahlen der Austria viel Geld und entscheiden damit über Dinge, von denen sie keine Ahnung haben. Eine bessere Lösung hat aber auch noch niemand gefunden.“

Gizmo: „Würde das als gutes Zeichen deuten, dass Kraetschmer bleibt. Wäre die Lage hoffnungslos und trist wäre das ein elegantes Exit für ihn gewesen. Dass er an Bord bliebt zeigt mir, dass es mit der Zukunft weit besser aussieht als viele hier herbeischreiben wollen.“

Mehr Fanmeinungen zum FK Austria Wien findet ihr im Austria-Forum des Austrian Soccer Board.