Keine Lizenz für die Austria | Fans: „Kraetschmer ist rücktrittsreif!“

Der Wiener Austria wurde heute in erster Instanz die Lizenz verweigert. Die finanzielle Lage der Violetten ist aktuell das große Gesprächsthema in der Liga. Wir haben erste Reaktion nach der Lizenzverweigerung in erster Instanz im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengetragen.

Westside: „Der geschlossene Rücktritt der Finanzabteilung steht für mich außer Diskussion!“

The1Riddler: „Mir fällt es immer noch nicht leicht, alles so hinzunehmen, wie es scheinbar ist. Aber wenn die ganzen Dinge so stimmen, wie sie beschrieben werden, dann darf Kraetschmer definitiv nicht der Einzige sein, der gehen muss. Dann müssen alle, die seine Entscheidungen abgesegnet/unterstützt haben, geschlossen an die andere Gruppe übergeben.“

Braveheart-FAK: „Ich bin sehr auf die Erklärung, sowohl für die Lizenzverweigerung als auch von Seiten des Vereins gespannt. Immerhin hat man ja jetzt noch 8 Tage Zeit die Probleme zu bereinigen, ich bin nicht enorm optimistisch aktuell.“

Blackcactus: „Ist dann insgesamt doch nicht so fein. Ich rechne schon mit einer Lizenz, aber denke mit Auflagen.“

Westside: „Die Verweigerung der Lizenz in der ersten Instanz ist prinzipiell noch nicht das Ende – aber die Außendarstellung eine Katastrophe – Anspruch und Stil…“

Südveilchen: „Dieses Schmierentheater muss Konsequenzen haben. Besonders mit unserem Motto: „Anspruch und Stil“, das man nun endgültig entsorgen sollte, weil es immer schon daneben war. Kraetschmer gehört sofort frei gestellt von seinen Aufgaben. Der Mann besitzt keine Vertrauensbasis mehr, ist also untragbar als Vorstand.“

viola74: „Wenn’s jetzt intern nicht ordentlich scheppert, dann kannst uns eh nimmer helfen…“

Goldbaer: „Wie kann man einen Verein mit so viel Potenzial nur so zu Grunde richten?“

oema: „Werd ein Kerzerl vor der Geschäftsstelle für unsere Austria anzünden. Mehr fällt mir dazu nicht ein.“

Decay26: „Normalerweise müsste man ihn sofort aus seinem Amt entheben! Bin gespannt was jetzt passiert. Bin überhaupt gespannt ob es ein Statement seitens des Vereines geben wird. Ach du liebe Austria, warum bereitest du mir nur so viele Sorgen?“

MaxPower: „Unglaublich, Neuanfang so schnell wie möglich. Alle, die das zu verantworten haben gehören zur Rechenschaft gezogen!! Unfassbar wie unprofessionell, peinlich und falsch unser Verein geworden ist, so, dass wir von den Grünen sogar bemitleidet werden.“

L3g0l4s: „Kraetschmer wird sich hinstellen und sagen: Corona hat es uns nicht leicht gemacht, aber ich bin sicher, wir werden in der zweiten Instanz die Lizenz erhalten. Insignia ist ein Top Partner und wir werden nächste Saison richtig angreifen.“

brillantinbrutal: „Ich hoffe, unsere Leute in der Geschäftsstelle sind so ausgepufft und haben das Fax abgedreht. Dann kann in Zeiten von Corona der Bescheid nicht zugestellt werden. #gewusstwie“

ViolaPoint: „Irgendwie kommt es mir heut so vor wie früher in da Schule wenn da Lehrer mit den verbesserten Schularbeiten reinkommen ist. Wenn man weiß die Einser sind ganz oben am Stapel und das eigene Heft liegt ziemlich weit unten.“

Wustinger mit ST: „Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass Kraetschmer bei weitem nicht der Alleinschuldige an unserer Situation ist. In diesem Sinne ersuche ich auch um Mäßigung, bei aller verständlicher Wut über die Gesamtsituation. Es bleiben nur noch wenige Tage für eine Lösung. Ich habe gewisse Hoffnungen in die Gremien des Vereins, dass hier der Mut und der Wille besteht, das Ruder in letzter Sekunde noch herumzureißen.“

Beamero: „Gut, um auch einmal das Positive zu sehen: Wenn es uns zerreißt, dann wird die Austria möglicherweise in die Geschichtsbücher eingehen als jener Verein, der im neuen Rapid-Stadion für immer unbesiegt bleibt. Aber ich werde bis zuletzt die Hoffnung nicht aufgeben, dass auch in Zukunft noch Derbys gespielt werden. Selbst auf die unwahrscheinliche Gefahr hinaus, dass wir dann dort doch noch irgendwann einmal verlieren könnten.“

Pinkman: „Bin schon gespannt was im Lizenzbericht drin steht. Ob es überhaupt theoretisch möglich ist den Schaden generell zu reparieren.“

Gschichtldrucka: „Sollten wir, keine Ahnung wie, doch noch irgendwie das Wunder schaffen und hier irgendwann europäisch spielen, dann glaub ich schmeiß ich vor Freude meine Nerven weg und sauf mir als Anti-Alkoholiker den Rausch meines Lebens an!“

MagicWeudl: „Hat Kraetschmer noch etwas Anstand, dann MUSS er sofort von alleine gehen. Mich wundert, dass sich dieser Typ noch in den Spiegel schauen kann.“

