Casino Spielsucht: So spielen Sie verantwortungsbewusst Online Casino Games

Spielsucht ist ein Thema, welches für viele Betroffene in Österreich Realität darstellt. Das ist insbesondere heutzutage relevant. Denn in Zeiten, in denen man Casino...

Spielsucht ist ein Thema, welches für viele Betroffene in Österreich Realität darstellt. Das ist insbesondere heutzutage relevant. Denn in Zeiten, in denen man Casino Games nicht nur in landbasierten Casinos, sondern mittlerweile insbesondere auch Online Casinos, spielen kann, ist es so einfach, wie noch nie zuvor, Glücksspiel zu betreiben.

Denn mit nur wenigen Klicks kann man bereits Echtgeld einzahlen und anschließend direkt mit dem Spielen in unzähligen Online Casinos in Österreich beginnen. Denn diese sind quasi für jeden zugänglich und bieten zahlreiche Zahlungsmöglichkeiten, von welchen viele garantieren, dass Einzahlungen innerhalb kürzester Zeit das jeweilige Konto erreichen.

Während einige Leute dabei sehr viel Glück haben und tolle Gewinne erzielen, gestaltet es sich bei vielen anderen Menschen so, dass diese langfristig teilweise massive Verluste einfahren und manchmal dadurch sogar deren Existenz gefährden, indem diese etwa signifikante Schulden machen, nur um deren Spielsucht zu finanzieren.

Was österreichische Online Casinos gegen Spielsucht Unternehmen

Laut einer aus dem Jahr 2015 stammenden Studie, sind 1.1 % der österreichischen Bevölkerung süchtig nach Glücksspiel. Zahlreiche Review-Portale kollaborieren daher mit österreichischen Online Casinos und agieren verantwortungsbewusst, um das Ziel zu erreichen, dass Spieler nicht süchtig nach Online Casino Games werden.

In weiterer Folge ist es mittlerweile auch möglich, dass Verwandte von Spielsüchtigen den jeweiligen Kundendiensten unterschiedlicher Online Casinos in Österreich kontaktieren und beantragen können, dass der Account des Betroffenen permanent gesperrt wird. Lizenzierte und renommierte Online Casinos kommen diesem Wunsch auch so gut wie immer sofort nach.

Sogenannte Review-Portale tragen deren Teil zur Prävention vor Spielsucht bei, indem diese wichtige Informationen sowie Tipps & Tricks zur Verfügung stellen, welche Betroffenen und deren Verwandten, Freunden und Bekannten Möglichkeiten bereitstellen, mit denen diese Spielsucht bekämpfen und besiegen können.

Ein Beispiel dafür ist etwa das österreichische Review-Portal CasinoNow: Auf diesem gibt es eine CasinoNow Adressliste, auf welcher zahlreiche Kontaktdaten bezüglich geeigneten Ansprechpartnern für Personen und deren Umfeld verfügbar sind, an welche man sich wenden kann, wenn man Informationen zum Thema Spielsucht erhalten will.

Was Gambler selbst gegen Spielsucht machen können

Natürlich liegt es nicht nur an Online Casinos in Österreich, Maßnahmen gegen Spielsucht zu ergreifen. Im Gegenteil: Denn insbesondere betroffene Personen selbst haben zahlreiche Möglichkeiten, gegen deren Spielsucht vorzugehen und diese erfolgreich zu besiegen.

Welche Möglichkeiten das beispielsweise sind? Das erfahren Sie in weiterer Folge:

Spielzeit festlegen

Bezüglich der Spielzeit ist es empfehlenswert, dass Spieler bestimmte Zeiten festlegen und sich auch daran halten. Diese können täglich, wöchentlich oder auch monatlich bestimmt werden. Wichtig ist nur, dass man diese dann auch beachtet.

Generell ist es wichtig, dass Casino Games nur ein Hobby darstellen und nicht einen großen Teil der individuellen Freizeit beanspruchen. Glücksspiel sollte optimalerweise nicht mehr als ein sekundärer Zeitvertreib darstellen und keinesfalls zu einem festen Bestandteil des Lebens einer Person werden.

Budget definieren und respektieren

Weiterhin ist es auch sinnvoll, ein klares Budget für jede Spieleinheit zu bestimmen und auch die Einsätze pro Runde klar festzulegen. Jagen Sie auf keinen Fall etwaigen Verlusten hinterher. Wenn das Geld, mit welchem Sie spielen wollten, weg ist, dann spielen Sie nicht weiter.

Zudem sollten auch niemals Schulden für Casino Games gemacht werden: Weder bei Freunden, noch bei einer Bank oder einem anderen Kreditgeber. Sollte es bereits so weit sein, dass man dies macht, dann sollten Betroffene und deren Umfeld direkt handeln und effektiv gegen die Spielsucht vorgehen. Am besten geschieht das aber bereits zuvor.

Aktuelle Stimmungslage beachten

Casino Games sollten nur dann gespielt werden, wenn man sich in einer guten Verfassung befindet. Alkohol, Drogen, Medikamente, ein gereiztes Gemüt stellen etwa Gründe dar, nicht zu gamblen. Glücksspiel sollte stets nur in gutem Zustand betrieben werden.

Spielen Sie die richtigen Games

Des Weiteren sollten Sie auch nur jene Games spielen, bei welchen Sie bereits vollständig mit den Regeln und Prozessen vertraut sind. Nur so haben Sie bestmögliche Chancen darauf, Gewinne zu erzielen. Sollten Sie neue Spiele versuchen wollen, dann empfiehlt es sich, erstmals Demo-Versionen zu spielen. Echtgeld sollte erst dann verwendet werden, wenn Sie sich mit dem jeweiligen Regelwerk vertraut gemacht haben.

Das Fazit zum Thema Spielsucht in Österreich

Generell gilt bei Glücksspiel: Der Spielverlauf kann von Ihnen weder gesteuert, noch beeinflusst werden. Online Casino Games basieren auf Glück und stellen daher auch keine Möglichkeit dar, mit der man verlässlich, weder kurzfristig noch langfristig, Profit machen kann. Sollten Sie süchtig nach Glücksspiel sein, dann ist es empfehlenswert, geeignete Maßnahmen dagegen zu ergreifen.

Denn Glücksspiel soll Spaß machen. Wenn es jedoch zur Sucht wird, dann ist es oft am besten, komplett darauf zu verzichten. Auf diese Art und Weise haben es schon zahlreiche Menschen in Österreich geschafft, deren Spielsucht zu besiegen.