Fußball-EM 2020: Welche Auswirkungen wird das auf die Online Casinos haben

Immer Sommer 2020 steht die nächste Fußball-Europameisterschaft der Herren an. Bereits jetzt stehen die Gruppen für das Turnier fest und so mancher Fußball-Fan macht sich bereits Gedanken darüber, wo er die Spiele sehen wird und wer am Ende mit dem Pokal in der Luft jubeln wird.

Ebenso stellen sich aber auch viele Geschäftsleute bereits die Frage, wie sie den Hype um das Fußball-Turnier für sich nutzen können. Bei Bäckern wird es vielfach sicherlich wieder besondere Brötchen mit Fußballmuster geben, Cafés laden zum Public Viewing und viele Online Shops werden besondere Rabatte zur EM für ihre Kunden bereithalten.

Doch welche Auswirkungen wird die EM auf Online Casinos haben und was für Ideen hat man hier, um die Kunden auch in dieser ganz besonderen Zeit des Jahres für sich zu begeistern? Die Möglichkeit, um Geld Spiele zocken zu können, hat man hier immerhin ganzjährig – somit braucht es für die EM-Zeit durchaus einige Besonderheiten.

Gibt es in Online Casinos Angebote zur Europameisterschaft?

Und auch viele Menschen, die zumindest ab und an in Online Casinos spielen oder sich hierfür interessieren, stellen sich bereits die Frage, ob es in den Online Casinos rund um die Fußball-EM exklusive Angebote geben wird.

Die gute Nachricht: davon ist grundsätzlich auszugehen und es ist beinahe zu erwarten, dass die meisten Anbieter den Hype um den Fußball Wettstreit für sich nutzen wollen. Das bedeutet für die Spieler nicht nur eine Auswahl an neuen Spielmöglichkeiten wie Fußball Slots und Co., sondern auch vielfach die Chance auf Einzahlungsboni oder andere Vorteile, die es zu anderen Zeiten im Jahr nicht in dieser Form gibt.

Letzten Endes können hiervon beide Seiten profitieren. Die Spieler, die sich über Extras und Bonuszahlungen freuen dürfen und auch die Online Casinos, die vermehrt Spieler erreichen und somit auch die Umsätze steigern können.

Fußball-Fans als Zielgruppe für Online Casinos

In diesem Zusammenhang stellt sich anfangs zumindest die Frage, inwiefern Fußball-Fans für Online Casinos überhaupt zur Zielgruppe passen. Vornehmlich dürften hierbei die Fans angesprochen werden, die alleine zuhause oder in lediglich kleiner Runde die Spiele der EM verfolgen werden.

Durch Werbeschaltungen und Sponsorings rund um das anstehende Turnier werden diese dann auf die Angebote der Online Casinos aufmerksam gemacht und mit Bonus und Co. „geködert“. Die Anmeldung ist dabei zumeist recht simpel gehalten und kann somit auch in der viertelstündigen Halbzeitpause durchgeführt werden.

Einem schnellen Online Casino Spiel zwischen den einzelnen Partien eines Tages steht somit nichts im Wege und zudem kann man einen möglichen Gewinn (im Online Casino oder des Lieblingsteams) dann auch direkt feiern – ausgelassene Stimmung herrscht zur EM beinahe dauerhaft und an vielen verschiedenen Orten.

Mobile Angebote runden die Vielfalt ab

Weiterhin gibt es in zahlreichen Online Casinos auch Angebote für die Nutzung auf mobilen Geräten. Somit kann man auch in der Kneipe während des Fußball-Spiels per Smartphone im Online Casino spielen und dabei sein Glück herausfordern.

Die bunte Vielfalt der Online Casinos sorgt hierbei für genügend Abwechslung und führt somit dazu, dass letztlich auch jeder Spieler auf seine Kosten kommen kann.

Fazit: Die EM wird sich (auch) auf Online Casinos auswirken

Fest steht bislang vor allem, dass sich die Fußball-EM in diesem Sommer ganz sicher auf die Angebote in vielen Online Casinos auswirken wird. Neue Slots und Spielangebote, Bonuszahlungen und Co. werden dabei für einiges an Abwechslung sorgen und somit bei den Spielern für besonderen Spielspaß sorgen.

Anzunehmen ist zudem, dass es hierbei einen direkten Bezug zum Fußball geben wird – beispielsweise durch besonders gestaltete Spielangebote oder auch durch exklusive Angebote rund um das Turnier. Und noch eine Gemeinsamkeit gibt es: am Ende wird es ganz sicher viel Freude und Jubel geben.