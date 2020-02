Wer kann höhere Umsätze bringen: Online Casinos oder Sportwetten?

Diese Frage stellt sich irgendwann jeder Glücksspielkunde oder jeder, der mit dem Spiel im Online Casino oder der Abgabe einer Sportwette liebäugelt. Sind es...

Diese Frage stellt sich irgendwann jeder Glücksspielkunde oder jeder, der mit dem Spiel im Online Casino oder der Abgabe einer Sportwette liebäugelt. Sind es die Spiele, wie Poker, Automatenspiele oder Bingo? Oder gewinnt man mehr, wenn man sich mit seiner Lieblingsmannschaft oder Sportart beschäftigt und auf seine Fähigkeit der Vorhersage des Spielerergbenisses oder eines Spielerereignis vertraut?

Ist Spielen im Online Casino und Wetten das gleiche?

Beim Spielen im Online Casino wird kein Wissen vorausgesetzt. Mittlerweile besitzt jedes Spiel eine konkrete Spielbeschreibung, immer häufiger auch in deutscher Sprachversion. Die größte Schwierigkeit wird es sein sich aus der Vielzahl an Spielen das passende auszuwählen. Neben Automatenspielen gehören Bingo, Lotterie und Poker ebenfalls zum Casino Glücksspiel. Das Schwierigste ist hierbei Poker. Die meisten Spieler wissen, dass sie beim Spielen im Online Casino auch Geld verlieren werden oder gewinnen können. Ersteres hindert sie nicht daran zu spielen.

Damit die erste Sportwette platziert werden kann, ist nur geringes Wissen über die jeweilige Sportart erforderlich. Hier erweisen sich die Wettereignisse als direkter Lerneffekt. Was eine Sieg-Wette ist, versteht jeder unerfahrene Sportwetten Kunde. In den letzten Jahren hat die Anzahl der Wettereignisse pro Spiel stark zugenommen. So wurde nicht nur in die Wetttiefe gegangen. Allein bei einem Fußballspiel lassen sich schon mal über 100 Wettereignisse finden und mit verschiedenen Einsätzen platzieren.

In Deutschland haben sich beide Glücksspiel Bereiche stark entwickelt. Das Sportwetten profitierte vor allem von den Sporterfolgen der letzten Jahre, wie der FIFA Fußball-WM, und den teilweise zugelassenen Werbemaßnahmen auf Sporttrikots. Während die Online Casinos in Deutschland Dank der technischen Verbesserungen der Spieleentwicklung, besserer Ladezeiten, einfachen Spielbeschreibungen bis hin zu HD Videosequenzen und attraktiven Gewinnmöglichkeiten immer beliebter wurden.

Sowohl Werbung, als auch das Angebot über mobile App und die gesellschaftlich steigende Akzeptanz brachten das Online Glücksspiel in Deutschland heute bis in die Mittelschicht. In den letzten drei Jahren konnten sich die Einnahmen aus Casino Spielen deutlich steigern. Allein im Jahr 2019 stiegen die Online Casino Einnahmen um ein Viertel.

Überblick der Chancen & Möglichkeiten im Glücksspiel

Beim Spielen im Casino wird ein Geldbetrag bezahlt, um damit ein Spielergebnis zu bekommen. Das Spielergebnis kann negative ausfallen, so dass der Einsatz verloren ist. Oder die Spielrunde wird gewonnen und der Spieler bekommt den Rundengewinn gutgeschrieben. Beim Wetten wird vom Wettkunden ein Ergebnis konkret vorhergesagt, das sich auf ein Ereignis in der Zukunft bezieht. Liegt der Wettkunde richtig, bekommt er seinen Einsatz mit dem Multiplikator des Buchmachers gutgeschrieben.

Bei beiden Glücksspielvarianten mit dem Ziel Geld zu gewinnen ist eine Registrierung im Online Casino oder beim Sportwetten Anbieter erforderlich. Gespielt wird im Demomodus oder nach der Ersteinzahlung um Echtgeld. Um mit einem größeren Budget zu spielen und den Anbieter besser kennenzulernen werden Bonusangebote bereitgestellt. Zwei der bekanntesten Anbieter von Online Casino Spielen und Sportwetten sind Sunnyplayer und Sunmaker.

Die Sunnyplayer Casino Erfahrung zeigt, dass es sich bei diesem Casino seit 1997 um ein Gemeinschaftsprojekt von Casinobetreibern und Spielotheken handelt, das seinen Schwerpunkt auf Merkur Spiele legt. Es ist außerdem das erste Merkur Online Casino. Auch das Sunmaker Casino setzt auf Spiele aus dem Hause Merkur. Bei den Sportwetten kann auf Ereignissen aus 27+ Sportarten gewählt werden.

Im direkten Vergleich schneiden Sportwetten hinsichtlich des gezielten Geld verdienens besser ab als das Spielen im Online Casino. Grund dafür ist, dass bei Sportwetten mit Erfahrungen im Wetten und in den Sportwetten nachweislich bessere Wettentscheidungen getroffen werden können, als beispielsweise beim Spiel eines Automatenspiels.

Gibt es überhaupt einen Sieger?

Das Sportwetten und das Spielen im Online Casino haben gemeinsam, dass es bei beiden einen einfachen Online Einstieg über eine Desktop-Version oder mobile App gibt. An der Auswahl und Vielfalt von Spielen und Wettereignissen wird Monat für Monat gearbeitet. Beide Glücksspielvarianten bieten das Potenzial für Geld gewinnen und stellen einen hohen Unterhaltungswert bereit.

Die Vorteile des Casino Glücksspiels:

Hoher Unterhaltungsfaktor

Leichter Zugang zu Spielen, auch mobil

Es gibt Spiel emit geringeren und mit höheren Auszahlungsquoten

Bonusangebote steigern den Unterhaltungsfaktor & die Höhe möglicher Gewinne

Geldgewinne können als Echtgeld ausbezahlt werden

Die Vorteile beim Sportwetten:

Fundiertes Wissen in Sportarten kann zu deutlich besseren Wetten führen

Cashback Bonusangebote können Verluste abfangen & Wettplatzierungen steigern

Möglichkeit selbst mehr Lust auf aktiven Sport zu bekommen

Intensivere Beschäftigung mit dem Lieblingssport

Sehr einfach Wetten zu platzieren

Die Nachteile für das Spielen im Online Casino und Wetten:

Tendenz sich in den Welten des Spielens oder Wettens zu verlieren

Sowohl Wetten als auch Casino spielen ist und bleibt Glücksspiel

Nur so viel Geld setzen, wie man bereit ist zu verlieren

Als sicher können beide Bereiche des Glücksspiels bezeichnet werden. Dafür haben die bisher innerhalb der EU und weltweit entwickelten Reglementierungen durch Lizenzierungspflicht schon gesorgt. Was den Erfolg betrifft, haben Sportwetten die Nase vorn. Mit Wissen über Sportarten, Wetterfahrungen und einer daraus resultierenden Wettstrategie lässt sich eher Geld gewinnen, als beim Casino Spielen.

Es sei den ein Jackpot Slot oder Poker Turnier wird gewonnen. Dafür ist der Unterhaltungsfaktor für viele Glücksspielkunden beim Spielen von Karten oder Automatenspielen höher als beim Sportwetten. Hier liegt der Grund vielleicht so nah, weil Spiele oftmals leichter zu spielen sind als sich erst in eine Sportart vertiefen zu müssen, um eine Wette zu platzieren.

Weiterhin bleibt die Entscheidung bei einem selbst, ob man mehr Spaß am Gewinnen durch die Platzierung einer Wette und Abwarten der Leistung der Sportler und deren Glück hat oder durch das Einsetzen von Geld, um dann Spielrunde für Spielrunde das Glück entscheiden zu lassen.