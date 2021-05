Casino Bonus ohne Einzahlung – Wie kann man diese Prämie erhalten?

Das Spielen in einem Online Casino ist bereits mehr als ein einfacher Trend. Mit den Online Glücksspielen kann man sich bestens unterhalten und bekommt...

Das Spielen in einem Online Casino ist bereits mehr als ein einfacher Trend. Mit den Online Glücksspielen kann man sich bestens unterhalten und bekommt dabei sogar die Aussicht auf unglaubliche Echtgeld-Gewinne. Allerdings muss der Spieler bereit sein, etwas zu opfern. Um an diesen Games teilnehmen zu können, muss ein Spieleinsatz gebracht werden. Mit ein wenig Glück kann man einen richtigen Jackpot gewinnen oder man bleibt vollkommen leer aus. Im Fall von einem Verlust hat man keinen Anspruch auf seinen Einsatz.

Es ist wirklich erstaunlich, welche Popularität diese eher einfache Minigames erreichen können. Die Rede geht um die Online Spielautomaten. Im Vergleich zu richtigen Videospielen wird der Spieler kaum gefordert. Genau das macht die Automatenspiele für die große Masse zugänglich. Der Spieler muss keine persönlichen Fähigkeiten beweisen und alle haben die gleichen Gewinnchancen. Der Reiz liegt darin, dass es dabei um echtes Geld geht. Das lässt den Puls in die Höhe schießen und der Spieler kann einen richtigen Adrenalinrausch auskosten. Diese Games können ebenfalls in der Demoversion mit Spielgeld gespielt werden. Die meisten Spieler verwenden Demos jedoch ausschließlich als Ablenkung oder sie lernen dadurch das jeweilige Game kennen, um anschließend zu entscheiden, ob sie den Einsatz von richtigem Geld wert sind. Es gibt ebenfalls einen Weg, einen Spielautomaten ohne Risiko auszuprobieren und dabei in den Genuss von Spielen mit Echtgeld zu gelangen. Viele Casinos bieten derzeit neuen Besuchern unglaubliche Boni an. Bei der Erstanmeldung kann man in einem Online Casino ohne Einzahlung einen Bonus erhalten. Mit dem Willkommensbonus kann man in Spiele mit Echtgeld einsteigen, ohne dabei ein Verlustrisiko in Kauf nehmen zu müssen.

Bevor man sich dazu entscheidet, einen Bonus anzunehmen, sollte man sich unbedingt mit den Bonusbedingungen des Casinos und des jeweiligen Angebots auseinandersetzen. Ein Bonusguthaben wird besonders behandelt und stets auf einem separaten Konto geführt. Bevor ein Bonus auf das Echtgeldkonto gutgeschrieben wird und zur Auszahlung frei steht, müssen sämtliche Bonusbedingungen erfüllt werden. Welche Bedingungen das sein können und wie Sie überhaupt an einen Bonus ohne Einzahlung oder weitere Boni gelangen können, erfahren Sie in dem folgenden Beitrag.

Wo gibt es den Bonus ohne Einzahlung?

Der Bonus ohne Einzahlung ist der letzte Trend und ist derzeit in vielen Online Casinos erhältlich. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um einen Willkommensbonus, der für Neukunden bestimmt worden ist. Unter den Online Casinos herrscht ein harter Konkurrenzkampf. Aus diesem Grund sind viele der Spieleinrichtungen zu allem bereit, um die Menschen auf sich aufmerksam zu machen. Dort, wo ein solches Angebot vorliegt, muss man sich einfach nur mit seinen persönlichen Daten registrieren und kann den versprochenen Bonus sofort verwenden. Dabei ist es wichtig, dass man sich zuvor noch niemals in dem jeweiligen Casino registriert hat. Mit anderen Worten kann man seinen Account nicht einfach löschen und sich wieder neu registrieren, um diesen Bonus erneut nutzen zu können. Es ist allerdings möglich, sich in mehreren Casinos anzumelden und überall den Willkommensbonus abzustauben. Es ist ebenfalls nicht möglich, einen zweiten Account in einem Casino mit dem Namen der Frau oder des Bruders anzulegen. Der Willkommensbonus ist stets auf einen Haushalt und eine IP-Adresse begrenzt.

Der Registrierungsprozess

Die Registrierung läuft in den meisten Casinos ganz schnell und einfach vonstatten. Man muss lediglich einige persönliche Daten wahrheitsgetreu angeben. Anschließend muss man seine Telefonnummer und E-Mail-Adresse bestätigen und es kann sofort losgehen. Spätestens, wenn man vorhat Guthaben von dem Spielerkonto auszahlen zu lassen, wird man zu einem weiteren Verifizierungsprozess aufgefordert. Das Casino kann zu einem beliebigen Zeitpunkt zusätzliche Dokumente einfordern. Dazu können zum Beispiel Kopien von dem Personalausweis oder der Stromrechnung gehören.

Welche Bonusarten gibt es?

Grundsätzlich steht es dem Casino frei, seinen Kunden verschiedene Formen von Bonus anzubieten. Die am meisten verbreiteten Bonusarten sind zum Beispiel der Bonus ohne Einzahlung, der Einzahlungsbonus oder ein Treueprogramm. Der Bonus ohne Einzahlung kann in zwei verschiedene Arten eingeteilt werden. In der ersten Linie handelt es sich dabei um die Casino Freispiele. Allerdings kann dieser Bonus ebenfalls ein kostenloses Spielguthaben enthalten.

Casino Freispiele

Zunächst muss man die gewohnten Freispiele, die man im Spielverlauf bei einem Automatenspiel von den Casino Freispielen unterscheiden. Die Casino Freispiele erhält man von der jeweiligen Spielothek angeboten. Meistens beziehen sich diese Free Spins auf einen oder mehrere ausgewählte Automaten und können nicht bei anderen Spielen eingesetzt werden. Dabei sind die Einsatzbeträge festgesetzt und können nicht variiert werden. Sämtliche Gewinne gelten als Bonus und wandern auf das Bonuskonto.

Kostenloses Spielguthaben

Im Gegensatz zu den Casino Freispielen kann ein Spielguthaben bei verschiedenen Games eingesetzt werden. Der Spieler bekommt ein Guthaben auf das Bonuskonto gutgeschrieben, das er bei Spielen um Echtgeld als Einsatz bringen kann. Einen Bonus kann man sich nicht einfach auszahlen lassen. Dieser unterliegt der Umsatzpflicht, bevor er auf das Echtgeld-Konto überschrieben wird.

Einzahlungsbonus

Einen Einzahlungsbonus erhält man prozentual auf eine getätigte Einzahlung. Dabei handelt es sich um ein Spielguthaben, das als Einsatz bei Geldspielen gebracht werden kann. Auch dieser Bonus wird auf einem separaten Bonuskonto geführt, bis alle Bonusbedingungen erfüllt worden sind. Meistens kann auf den Einzahlungsbonus erst zugegriffen werden, wenn das eingezahlte Echtgeld-Guthaben verbraucht worden ist.

Treueprogramm

In unterschiedlichen Casinos kann es verschiedene Arten von einem Treueprogramm geben. Ob überhaupt und welche Art eines Treueprogramms angeboten wird, ist vollkommen von der jeweiligen Spieleinrichtung abhängig. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um VIP-Punkte, die durch die Spielaktivität gesammelt werden können. Durch eine bestimmte Anzahl dieser Punkte kann man einen bestimmten Status erreichen. Spieler mit einem hohen Status können von vielen Vorteilen profitieren. In den meisten Fällen können diese Punkte anschließend gegen ein Spielguthaben eingetauscht werden.

Individuelle Turniere und Promo-Aktionen

In vielen Casinos finden regelmäßig individuelle Turniere und Aktionen statt. Bei Turnieren wird sehr oft ein Preisgeld ausgeschrieben. Meistens ist die Teilnahme an solchen Turnieren kostenlos und man kann durch seine Spielaktivität punkten. Allerdings können verschiedene Arten von Turnieren veranstaltet werden. Durch weitere Promo-Aktionen kann man an zusätzliche Boni oder Gewinne in verschiedenen Formen gelangen. In einigen Casinos kann man Tickets zu bestimmten Events, Reisen oder Sachpreise gewinnen.