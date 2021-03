Kostenlose Online Casino Slots spielen

Was sind kostenlose Online Casino Slots? Einige Casinos bieten es an, ihre Casino-Slots kostenlos mit Spielgeld auszuprobieren. Dabei wird dem Spieler ein bestimmter Betrag...

Was sind kostenlose Online Casino Slots?

Einige Casinos bieten es an, ihre Casino-Slots kostenlos mit Spielgeld auszuprobieren. Dabei wird dem Spieler ein bestimmter Betrag an Spielgeld gutgeschrieben, den er im Casino bei den Slots einsetzen kann. So können alle Slots ausprobieren werden, ohne Echtgeld zu investieren. Bei den meisten Casinos können die kostenlosen Casino Slots sogar ohne Anmeldung gespielt werden.

S o spielst du kostenlose Online-Spielautomaten

Um kostenlos Online-Spielautomaten im Spielgeld- oder Spaß-Modus auszuprobieren, sucht man sich ein Online-Casino seiner Wahl aus. Dabei ist zu bedenken, dass nicht alle Online-Casinos Automaten zum kostenlosen Spielen anbieten. Auch die Vorgehensweise kann sich unterscheiden. Bei einigen Online Slots Österreich befindet sich auf dem Spiel ein extra Button mit der Aufschrift Demo. Bei anderen Casinos landet man automatisch im Spaß-Modus, wenn auf das Spiel geklickt wird.

Diese Variante hat den Vorteil, dass keine Anmeldung erfolgen muss. Der zweite Vorteil dieser Variante ist, dass sich jeder das Online-Casino und die Informationen auf der Website in Ruhe anschauen kann, ohne eine Verpflichtung einzugehen. Das ist übrigens ebenso ein Vorteil für das Online-Casino, da es Vertrauen zu den Spielern aufbaut, und diese sich nach einer aufregenden Spaß-Session eher anmelden, als wenn sie gleich am Anfang dazu genötigt werden.

Beste Softwareentwickler

Zu den besten Softwareherstellern von Online-Casino Slots aus Deutschland und Österreich gehört die Novomatic Gruppe mit Stammsitz in Österreich. Die Novomatic Gruppe ist ein globales und weltweit bekanntes Glücksspielunternehmen, das Online-Casinos, Spielbanken und Wettbüros betreibt.

Ein weiterer der besten alteingesessenen Softwareentwickler für Automaten Spiele ist Microgaming. 1994 auf der Isle of Men gegründet, hat sich die Firma auf die Herstellung von Software für Online-Casinos spezialisiert. Gute Online-Casino bieten in der Regel Casino-Automaten von 20 bis 30 verschiedene Softwarehersteller an. Neben den schon erwähnten Softwareherstellern sollten im Portfolio des Online-Casinos noch NetEnt, Yggdrasil, Play’n GO, Pragmatic Play, Bally Wulf, Playtech, Big Time Gaming oder Yggdrasil zu finden sein.

Arten von Online-Slots, die kostenlos gespielt werden können

Es gibt verschiedene Arten von Online-Slots, die kostenlos gespielt werden können. Da gibt es zum Beispiel die Video Slots und die klassischen Slots.

Video Slots

Video Slots stellen den Hauptanteil an Automatenspielen in jedem Casino dar, ob online oder offline. Die neusten Slots haben aufregende Themen oder greifen Blockbuster -Themen auf. Der Vorteil von Video Sots ist, dass sie viele verschiedene Bonusrunden anbieten. Außerdem haben sie eine dynamische Grafik und sehr gute Soundeffekte. Sie bieten mehr Gewinnlinien an, was leider auch den Nachteil hat, dass es einige Zeit in Anspruch nimmt, bis die ganzen Regeln verstanden worden sind.

Klassische Slots

Klassische Slots bestehen aus 3 Walzen und haben weniger Gewinnlinien anzubieten als die Video Slots. Die Ausführung und die Grafik sind einfacher gehalten, was den Vorteil hat, dass man sie leichter und schneller verstehen kann. Gute Online-Casinos haben meistens einen Bereich für Klassiker, sodass die Lieblings-Klassiker leichter zu finden sind.

Kostenloses Spielen der Slots hat den Vorteil, dass man sich mit dem Online-Casino und den Spielen vertraut machen kann, ohne Echtgeld zu investieren. Das schafft Vertrauen. Und wenn man seinen Lieblings-Slot gefunden hat, dann steht einem aufregenden Spieleabend nichts im Wege.